ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം ധർമേന്ദ്രയുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരം; വെന്റിലേറ്ററില് ചികിത്സയില്
വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 89 വയസുകാരനായ ധര്മേന്ദ്രയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
Published : November 10, 2025 at 5:57 PM IST
മുംബൈ: ബോളിവുഡിലെ മുതിർന്ന താരവും ഇതിഹാസവുമായ ധർമേന്ദ്ര (89) യുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരം. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെ മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് നടന്.
വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 89 വയസുകാരനായ ധര്മേന്ദ്രയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ധർമേന്ദ്രയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും അദ്ദേഹം നിലവിൽ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ തന്നെ ധര്മേന്ദ്ര ആശുപത്രിയിലെ മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. പതിവ് പരിശോധനകൾക്കായാണ് ആദ്യം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതെന്നും തുടർന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി അവിടെ തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ.
ഡിസംബർ 8 നാണ് സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ 90-ാം പിറന്നാൾ. ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ 300-ൽ അധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. ഹിന്ദി സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ റെക്കോർഡ് ധർമേന്ദ്രയുടെ പേരിലാണ്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച്, 2012-ൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു. 1960-ൽ 'ദിൽ ഭീ തേരാ ഹം ഭീ തേരെ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ധർമേന്ദ്ര സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 1
960-കളുടെ മധ്യത്തിൽ 'ആയീ മിലൻ കി ബേല', 'ഫൂൽ ഔർ പത്ഥർ', 'ആയെ ദിൻ ബഹാർ കെ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം അതിവേഗം ജനപ്രീതി നേടി. 1960-കളുടെ അവസാനം മുതൽ 1980-കൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി വിജയ ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടു. 'ആംഖേൻ', 'ശികാർ', 'ആയ സാവൻ ഝൂം കേ', 'ജീവൻ മൃത്യു', 'മേരാ ഗാവ് മേരാ ദേശ്', 'സീത ഔർ ഗീത', 'രാജാ ജാനി', 'ജുഗ്നു', 'യാദോം കി ബാരാത്ത്', 'ദോസ്ത്', 'ഷോലെ', 'പ്രതിഗ്യ', 'ചരസ്', 'ധരം വീർ', 'ചാച്ചാ ഭതീജാ', 'ഗുലാമി', 'ഹുകുമത്', 'ആഗ് ഹി ആഗ്', 'ഏലാൻ-എ-ജംഗ്', 'തഹൽക', 'അൻപഢ്', 'ബന്ധിനി', 'ഹഖീഖത്ത്', 'അനുപമ', 'മമ്ത', 'മഝ്ലി ദീദി', 'സത്യകാം', 'നയാ സമാനാ', 'സമാധി', 'രേഷം കി ഡോരി', 'ചുപ്കേ ചുപ്കേ', 'ദില്ലഗി', 'ദി ബേണിംഗ് ട്രെയിൻ', 'ഗസബ്', 'ദോ ദിശായെൻ', 'ഹാഥ്യാർ' തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന വിജയചിത്രങ്ങളിൽ ചിലതാണ്. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ സജീവമായി തുടരുന്ന അദ്ദേഹം വിവിധ തലമുറകളിലെ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഷാഹിദ് കപൂർ, കൃതി സനോൺ എന്നിവർ അഭിനയിച്ച 2024-ലെ 'തേരീ ബാതോം മേം ഐസാ ഉൽഝാ ജിയാ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്. അടുത്തതായി, പരംവീർ ചക്ര നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായ അരുൺ ഖേത്രപാലിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള യുദ്ധ സിനിമയായ 'ഇക്കീസ്' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീറാം രാഘവനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
1954-ൽ ധര്മേന്ദ്ര പ്രകാശ് കൗറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഈ ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് മക്കളാണുള്ളത്. പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് നടന്മാരായ സണ്ണി ഡിയോൾ, ബോബി ഡിയോൾ എന്നിവരെ കൂടാതെ അജീത ചൗധരി, വിജേത ഗിൽ എന്നീ രണ്ട് പെൺമക്കളുമുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രകാശ് കൗറുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം നിലനിൽക്കെത്തന്നെയാണ് ധർമേന്ദ്ര രണ്ടാമതും വിവാഹിതനായത്.
1980-ൽ, തന്റെ സിനിമകളിലെ സ്ഥിരം സഹനടിയും പ്രശസ്ത നടിയുമായ ഹേമ മാലിനിയെ ധർമേന്ദ്ര വിവാഹം കഴിച്ചു. ഈ ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത്: ബോളിവുഡ് നടിമാരായ ഇഷ ഡിയോൾ, അഹാന ഡിയോൾ എന്നിവരാണവർ. ധർമേന്ദ്രയുടെ മക്കളായ സണ്ണി ഡിയോളും ബോബി ഡിയോളും ഇഷ ഡിയോളും അഹാന ഡിയോളുമെല്ലാം ബോളിവുഡ് സിനിമയിൽ സജീവമാണ്.
Also Read: മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില് ആദ്യ സ്പാര്ക്ക്; പ്രണയവും വേർപിരിയലിൻ്റെ വിങ്ങലുമായി 'ഇത്തിരിനേരം'