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പൃഥ്വിരാജിനെ മാതൃകയാക്കിയാല്‍ സിനിമയിലെ പകുതി പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനാവും; സംവിധായകന്‍ സഞ്ജയ് ഗുപ്‌ത

പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ സമീപനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍.

SANJAY GUPTA PRITHVIRAJ SUKUMARAN MALAYALAM ACTOR PRITHVIRAJ SUKUMARAN MOVIES
Prithviraj Sukumaran (Photo: INSTGRAM)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 5:52 PM IST

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ലയാള നടന്‍ പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ മാതൃക പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ ബോളിവുഡിലെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിക്കാനാവുമെന്ന് ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ സഞ്ജയ് ഗുപ്‌ത. പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ സമീപനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സംവിധായകന്‍റെ വാക്കുകള്‍.

പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ മാതൃക പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ ബോളിവുഡിന് നിലവിലുള്ള പല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിക്കാനാവുമെന്ന് സംവിധായകന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

അഭിനേതാക്കള്‍ അവരുടെ മുഴുവന്‍ ലാഭവിഹിതം കൈപ്പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്വന്തം ചിത്രങ്ങള്‍ കൂടി നിര്‍മിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജ് മുന്‍കൂറായി വലിയ തുക പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ചിത്രത്തിന്‍റെ ലാഭവിഹിതം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് സംവിധായകന്‍ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.

"മലയാളം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പൃഥ്വിരാജ് തന്‍റെ ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളും സ്വയം നിർമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രകാരം, ഒരു സിനിമയുടെ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ചെലവ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതിഫലമാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ തുക ഒഴിവാക്കുകയും പകരം അത് ലാഭവിഹിതമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇതോടെ സിനിമ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താങ്ങാനാവുന്നതും സുരക്ഷിതവും ലാഭകരവുമായി മാറുന്നു", സഞ്ജയ് ഗുപ്‌ത കുറിച്ചു.

"എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പൊതുകീഴ്‌വഴക്കമായിക്കൂടാ? പാനൽ ചർച്ചകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ താരങ്ങൾ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പകുതിയോളം പ്രശ്‌നങ്ങളും താനേ ഇല്ലാതാകും," എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം പൃഥ്വിരാജിന്‍റേതായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. പാര്‍വതിയും പൃഥ്വിരാജും ഒരുമിക്കുന്ന ഐ നോബഡിയാണ് അടുത്തിടെ റിലീസിന് തയാറായിരിക്കുന്ന ചിത്രം. ജൂലൈ 9 ന് സിനിമ ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

റോഷാക്കിന് ശേഷം നിസാം ബഷീര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതു കൊണ്ടുതന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഐ നോബഡിക്കായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇ ഫോര്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. സമീർ അബ്ദുൾ ആണ് സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ രചിച്ചത്. ‘ഇബിലീസ്’, ‘റോഷാക്ക്’, ‘അഡ്വഞ്ചേഴ്‌സ് ഓഫ് ഓമനക്കുട്ടൻ’ എന്നീ സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ വ്യക്തിയാണ് സമീർ അബ്ദുൾ.

വൈശാഖ്- പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറക്കുന്ന ഖലീഫയാണ് ആരാധകര്‍ ആവേശത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം. മോഹന്‍ലാലും ഈ ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഓണം റിലീസായാണ് ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി എന്ന കഥാപാത്രമായി പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കൊച്ചു മകനായ കഥാപാത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി.
സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിന്‍റെ പശ്‌ചാത്തലത്തിൽ വലിയ കാൻവാസിൽ കഥപറയുന്ന ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എന്റെർറ്റൈനെർ ആണ് ഖലീഫ എന്ന സൂചനയാണ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും പോസ്റ്ററുമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

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SANJAY GUPTA
PRITHVIRAJ SUKUMARAN
MALAYALAM ACTOR
PRITHVIRAJ SUKUMARAN MOVIES
BOLLYWOOD DIRECTOR SANJAY GUPTA

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