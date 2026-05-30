ബോളിവുഡ് വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ മലയാളി തിളക്കം; കരിയർ വിശേഷങ്ങളുമായി ക്യാമറാമാൻ സന്തോഷ് തുണ്ടിയിൽ
ബോളിവുഡിൻ്റെ ചരിത്രവിജയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറിയ സന്തോഷ് തുണ്ടിയിൽ തൻ്റെ കരിയർ വിശേഷങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു
Published : May 30, 2026 at 7:55 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ബോളിവുഡ് ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. 90-കളിലും 2000-ൻ്റെ തുടക്കത്തിലും മലയാളിയുടെ സ്വീകരണമുറികളിലേക്ക് ദൂരദർശനിലെ ‘ചിത്രഹാറും’ ‘രംഗീല’യും വഴി ഹിന്ദി ഗാനങ്ങളും സിനിമകളും വിരുന്നെത്തിയിരുന്ന ആ സുവർണകാലം. മലയാള സിനിമയോളം തന്നെ തമിഴ്-ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളെയും നെഞ്ചേറ്റിയവരാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ. പിൽക്കാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കവും ഗുണനിലവാരവും മാറിയപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാദേശിക സിനിമകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഒതുങ്ങിയെങ്കിലും, ബോളിവുഡ് ക്ലാസിക്കുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം ഇന്നും മാറിയിട്ടില്ല.
എന്നാൽ, നമ്മൾ തിയേറ്ററുകളിൽ കണ്ട് കൈയടിച്ച പല ബോളിവുഡ് മെഗാഹിറ്റുകൾക്ക് പിന്നിലും ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എത്രപേർക്കറിയാം? ‘കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്ത ഹേ’, ‘കൃഷ്’, ‘വഖ്ത്’, ‘റൗഡി റാത്തോർ’, ‘റൂസ്തം’, ‘പാട്യാല ഹൗസ്’ തുടങ്ങി 1998 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള നിരവധി ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് മലയാളിയായ സന്തോഷ് തുണ്ടിയിലാണ്. സിബി മലയിലിൻ്റെ ‘പ്രണയവർണങ്ങൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ച്, പിന്നീട് ബോളിവുഡിൻ്റെ ചരിത്രവിജയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറിയ സന്തോഷ് തുണ്ടിയിൽ തൻ്റെ കരിയർ വിശേഷങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.
പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ താങ്കൾ മുംബൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുന്നത് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ബോളിവുഡിലേക്കുള്ള ആ അപ്രതീക്ഷിത വരവ്?
പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണം എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ആ സമയത്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഹിന്ദി ചിത്രം ചെയ്യാൻ എന്നെ മുംബൈയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തിൻ്റെ ക്ഷണം നിരസിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ മുംബൈയിലേക്ക് പോയത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ചില പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആ സിനിമ പാതിവഴിയിൽ നിന്നുപോയി.
പക്ഷേ, ഞങ്ങൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ മനോഹരമായി ഒരു പാട്ടുരംഗം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാട്ടിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് നടക്കുമ്പോൾ മുംബൈയിലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന പല സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഈ വിഷ്വലുകൾ കാണാനിടയായി. അങ്ങനെയാണ് കരൺ ജോഹറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റായ നിഖിൽ അദ്വാനി യാദൃച്ഛികമായി ആ ഗാനരംഗം കാണുന്നത്. ആ സമയത്ത് കരൺ തൻ്റെ പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്യാമറാമാനെ തിരയുകയായിരുന്നു. വിഷ്വൽസ് കണ്ട് ഇംപ്രസ് ആയ നിഖിൽ എൻ്റെ കാര്യം കരണോട് പറയുകയും, കരൺ നേരിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ വർക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഐക്കോണിക് സിനിമയായ 'കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്ത ഹേ'യിലേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്.
മലയാളത്തിൽ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്യാൻവാസ് സിനിമ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബോളിവുഡിലെ ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി?
എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ മലയാളത്തിൽ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ ആയിരുന്നു. സിബി മലയിലിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയും മഞ്ജു വാര്യരും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ ചിത്രം. ബോളിവുഡ് സിനിമകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വളരെ ചെറിയ സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞാണ് നേരെ ഞാൻ കരൺ ജോഹർ ചിത്രത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. മലയാള സിനിമയുടെ പതിന്മടങ്ങ് വ്യാപ്തിയുണ്ട് ബോളിവുഡിന്. ഇത്രയും വലിയ ക്യാൻവാസ് എനിക്ക് പുതുമയുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്ത ഹേ എന്ന സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കോയി മിൽഗയ എന്ന പാട്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും സൂപ്പർതാരമായ ഷാരൂഖാൻ- റാണി മുഖർജി. താരതമ്യേന പുതുമുഖ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനായ എനിക്ക് ഈ ഒരു വലിയ സ്കെയിൽ ടെൻഷൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ബോംബെയിലെ മെഹബൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആയിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്. കോളജ് വിദ്യാർഥികളായ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ നിരന്നു നിൽക്കുന്ന സെറ്റ്. ഇത്രയും വലിയ സ്കെയിലിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയം എനിക്കില്ല. വലിയ സിനിമകളിലൊന്നും ഛായാഗ്രഹണ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ച എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല. എന്തും നേരിടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യമായിരുന്നു മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പ്രചോദനമായത്.
ഷാരൂഖ് ഖാൻ-കരൺ ജോഹർ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നല്ലോ, ഷാരൂഖ് ഖാനുമൊപ്പമുള്ള അനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു?
കരൺ ജോഹറും ഷാരൂഖ് ഖാനും തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു. കരണിൻ്റെ പിതാവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആയിരുന്നു, കൂടാതെ കരൺ യഷ് രാജ് ഫിലിംസിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായി ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അവർക്കിടയിൽ നല്ലൊരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെയൊരു അന്യൻ.
പക്ഷേ, അവർ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. വളരെ ഫാമിലിപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു സെറ്റിൽ. ഒരു സൂപ്പർതാരമായിരുന്നിട്ടുകൂടി ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ സമീപനം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഞാനൊരു പുതുമുഖമാണെന്ന ഭാവമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. ഏതുതരത്തിലുള്ള സഹകരണത്തിനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു. ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കും. ചിത്രീകരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹത്തോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന പിന്തുണ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്.
സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗം മൗറീഷ്യസിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ആ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ സീൻ ഓർമയുണ്ടാകുമല്ലോ, അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോളിവുഡ് സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും. നിർമാതാക്കൾ ഒരു പരിധിയിലധികം പണം മുടക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലൈറ്റുകൾ ലഭിച്ചില്ല. ആ ലൈറ്റിംഗിൻ്റെ അഭാവം എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തി, ചിത്രീകരണത്തിലുള്ള എൻ്റെ അസംതൃപ്തി എൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു.
എൻ്റെ മുഖഭാവം കണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഷാരൂഖ് ഖാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു: "ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പരിമിതികളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവും വലിയ വിജയമായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച്, നമ്മൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി പൂർണ സംതൃപ്തിയോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെന്നുമില്ല." അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ എനിക്ക് തന്ന ഊർജം വളരെ വലുതായിരുന്നു. ആ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആരും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല, പക്ഷേ പിന്നീട് ആ സിനിമ നേടിയത് ചരിത്രവിജയമായിരുന്നു.
കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്ത ഹേ’യ്ക്ക് ശേഷം താങ്കൾ സൽമാൻ ഖാൻ ചിത്രമായ ‘ഹലോ ബ്രദറി’ലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ബോളിവുഡിലെ ഈ രണ്ട് സൂപ്പർതാരങ്ങളും എങ്ങനെയുണ്ട്?
ഷാരൂഖ് ഖാനെ പോലെയല്ല സൽമാൻ ഖാൻ. സൽമാൻ വളരെ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണ്; ഒരുതരം 'മൂഡി ക്യാരക്ടർ' എന്ന് പറയാം. ഷൂട്ടിങ്ങിന് എത്തിയാലും അദ്ദേഹം അധികമാരോടും സംസാരിക്കാറില്ല. ഷോട്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടവേളകളിൽ ഫോണുമൊക്കെ നോക്കി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി ഇരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
എന്നാൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ നേരെ തിരിച്ചാണ്. സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരുമായും എപ്പോഴും സജീവമായി ഇടപഴകുന്ന സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുമായി ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും തമാശകൾ പറയുകയും ചെയ്യും. അതിലുപരി, ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഷാരൂഖ് എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകും.
അതിനൊരു ഉദാഹരണം വിശദമാക്കാം. 'കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്ത ഹേ'യുടെ അവസാന ഷെഡ്യൂൾ ഊട്ടിയിൽ നടക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ ഷാരൂഖ് ഓടിവരുന്ന ഒരു പ്രധാന രംഗമാണ് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത്. ആ സമയത്താണ് മണിരത്നം സാർ തൻ്റെ 'ദിൽസേ' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെയെത്തുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രശസ്തമായ 'ചയ്യ ചയ്യ' എന്ന പാട്ടിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.
അതിന് വേണ്ടി അവർ 'അകേല ക്രയിൻ' എന്നൊരു അത്യാധുനിക എക്യുപ്മെൻ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് അകേല ക്രയിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് അവിടെ ലഭ്യമായതുകൊണ്ട്, ഷാരൂഖ് ഓടുന്ന രംഗത്തിന് വേണ്ടി ആ ക്രയിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവസരം ലഭിച്ചു.
ഈ അകേല ക്രയിന് 72 അടി നീളമുണ്ട്. അന്ന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജിമ്മി ജിബ്ബിന് പരമാവധി 30 അടി വരെ ഒക്കെയാണ് നീളമുണ്ടാവുക. ഷോട്ടിൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ പാലത്തിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടണം. അകേല ക്രയിൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിഭ്രമം ഒരു വശത്ത്, ഒപ്പം ഞാനൊരു പുതിയ ക്യാമറാമാനും. വിചാരിച്ചതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ഷോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഷാരൂഖ് ഖാന് ഒരുപക്ഷേ ഒരുപാട് തവണ ആ പാലത്തിലൂടെ ഓടേണ്ടി വരും.
ഞാൻ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ച് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായ നിഖിൽ അദ്വാനിയോട് പതുക്കെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു സൂപ്പർതാരത്തെക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഓടിക്കുന്നതിലെ വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് തൊട്ടുപിന്നിൽ നിന്ന് ഷാരൂഖ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു.
എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, "സന്തോഷ്, നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഷോട്ട് കൃത്യമാകാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പാലത്തിലൂടെ ഓടാൻ തയ്യാറാണ്. ഈ വന്നിരിക്കുന്ന അകേല ക്രയിൻ ആദ്യമായാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയ ആളാണ്. ആ ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട, ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുക."
തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പുതിയ ആളാണോ പഴയ ആളാണോ എന്ന് നോക്കാതെ, ഒപ്പമുള്ളവരെ എപ്പോഴും കൈപിടിച്ച് കയറ്റുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മികച്ച മനോഭാവം എപ്പോഴും ഷാരൂഖ് ഖാനിലുണ്ട്.
രണ്ട് ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ ദേവദൂതൻ ആണല്ലോ?
മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദേവദൂതൻ. പക്ഷേ ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ പരാജയമായി. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞവർഷം ആ ചിത്രം റീ റിലീസ് ചെയ്തു. ഒരു മുൻ നിര സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണമാണ് 25 വർഷം പഴക്കമുള്ള ദേവദൂതന് അന്ന് ലഭിച്ചത്. ബോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം ചെയ്ത മലയാള ചിത്രമായതുകൊണ്ടാണോ ദേവദൂത ഫ്രെയിമുകൾക്ക് ഇത്രയും ഭംഗി എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആയിരിക്കാം എന്ന മറുപടിയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൂടെ ആണല്ലോ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആകുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപരി ആ സിനിമയുടെ കഥയും കഥാ പശ്ചാത്തലവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഛായാഗ്രഹണത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൃഷ്ണ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ചിത്രം മോഹൻലാൽ നായകനായ ആകാശഗോപുരം ആണ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ പളുങ്ക് എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രവും ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടും വളരെ ചെറിയ സിനിമകളാണ്. ആകാശഗോപുരം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ പോലുമല്ല. അതാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഞാൻ വലിയ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ട് വലിയ സിനിമകളോടുള്ള അഭിനിവേശം എനിക്ക് താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്ത ഹേ എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിജയചിത്രമാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് വലുത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ സിനിമകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നൊരു പിടിവാശി എനിക്കില്ല.
സാധാരണ ഒരു അഭിനേതാവിന് ഒരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്തു വിജയിച്ചാൽ അടുത്ത സിനിമ കുറച്ചുകൂടി വലുതാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. അതുകഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചിത്രം കുറച്ചുകൂടി വലുതാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെതന്നെ. പക്ഷേ എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ വലിയ സിനിമകളിലൂടെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറിയ സിനിമകൾ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ താൽപര്യപ്പെട്ടത്.
ബോളിവുഡ് സിനിമകളെ ഒരു ഫൈവ്സ്റ്റാർ ഭക്ഷണത്തോട് ഉപമിച്ചാൽ മലയാള സിനിമ എന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ വിളമ്പിത്തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് സമാനമാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അതുവരെയില്ലാത്ത സാങ്കേതിക മികവോടെ വന്ന സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രമായിരുന്നല്ലോ ‘കൃഷ്’. ഒരു ക്യാമറാമാൻ എന്ന നിലയിൽ ആ സിനിമ ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?
'കൃഷ്' ഇന്ത്യയിൽ അതുവരെ മാതൃകകളില്ലാത്ത ഒരു ആക്ഷൻ ഫാൻ്റസി ചിത്രമായിരുന്നു. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമടക്കം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ അതൊരു തരംഗമായി മാറി. ആ സിനിമയിലെ ഫ്ലയിംഗ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളായിരുന്നു ഒരു ക്യാമറാമാൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. ഹോളിവുഡിലും ഹോങ്കോങ് ചൈനീസ് സിനിമകളിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടോണി ചിങ് സ്യു തൂങ് ആയിരുന്നു ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ.
വലിയ ക്രെയിനുകളും ഹോളിവുഡ് സംഘട്ടന ഉപകരണങ്ങളും ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു അത്. സിംഗപ്പൂരിലായിരുന്നു പ്രധാന ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഏകദേശം 60 ദിവസത്തോളം നഗരഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. സിംഗപ്പൂരിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോബിൻസൺ റോഡ് പൂർണമായി അടച്ചിട്ടാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് അനുമതി നൽകിയത്. എറണാകുളം എം.ജി റോഡ് പ്രൈം ടൈമിൽ പൂർണമായി അടച്ചിട്ട് അതിന്റെ നടുക്കിരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, അതുപോലെയായിരുന്നു അത്. വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വിഎഫ്എക്സ്, ആക്ഷൻ ടീമുകളുമായി ചേർന്ന് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തത്.
‘കൃഷി’ൻ്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ നായകൻ ഹൃത്വിക് റോഷന് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്?
ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ഹൃത്വിക് റോഷൻ ചാടുന്ന രംഗം ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു. നാല് ക്യാമറകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 900 എം.എം ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൃത്വിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ബോഡി മൂവ്മെൻ്റ് കൃത്യമായി ക്യാമറയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഓടിവന്ന ഹൃത്വിക് എൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണാതായി. ആദ്യം എൻ്ന്റെറെ ക്യാമറ ഫോളോ ചെയ്തതിലെ തെറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്.
പക്ഷേ, പിന്നീടാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലായത്. ഹൃത്വിക് ചാടിയ നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന റോപ്പ് പൊട്ടി അദ്ദേഹം താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു! ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് താഴെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കടയുടെ മുന്നിലെ ടാർപോളിൻ ഷെഡിന് മുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം വീണത്. ഒരല്പം മാറിയാണ് വീണിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹൃത്വിക് റോഷൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹത്താലാണ് അന്ന് ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയത്.
അപകടത്തോടെ ലൊക്കേഷൻ പൂർണമായും കലുഷിതമായി. ഹൃത്വിക്കിൻ്റെ പിതാവും സംവിധായകനുമായ രാകേഷ് റോഷൻ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ആ റോപ്പിന് 7 ടൺ (7000 കിലോ) ഭാരം വരെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറുടെ വാദം. പിന്നീട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, റിഹേഴ്സൽ സമയത്ത് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂരയുടെ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗത്ത് ഉരസി റോപ്പിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചതായിരുന്നു ആ വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമായത്.
പ്രഭുദേവ സംവിധാനം ചെയ്ത വലിയ ആക്ഷൻ ചിത്രമായിരുന്നല്ലോ ‘റൗഡി റാത്തോർ’. സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി നിർമിച്ച് അക്ഷയ് കുമാർ നായകനായ ഈ ചിത്രം ഒരു റീമേക്ക് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടക്കം?
സഞ്ചയ് ലീല ബെൻസാലി പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് അക്ഷയ് കുമാറിനെ നായകനാക്കി റൗഡി റാത്തോർ എന്ന് സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്നത്. വാണ്ടഡ് എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം പ്രഭുദേവയാണ് സംവിധാനം. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത് രവിതേജ നായകനായ 'വിക്രമാർക്കുടു' എന്ന തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ ഔദ്യോഗിക റീമേക്കായിരുന്നു 'റൗഡി റാത്തോർ'. അതിന് മുൻപ് തമിഴിൽ കാർത്തി നായകനായ 'സിരുത്തൈ' എന്ന പേരിലും, കന്നഡയിലുമൊക്കെ ഈ ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാ ഭാഷകളിലും വലിയ വിജയമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒറിജിനൽ പതിപ്പിൽ എന്താണോ ഉള്ളത്, അത് അതേപടി പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സംവിധായകൻ പ്രഭുദേവയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. പുതിയതായി ഒന്നും പരീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറിജിനൽ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ച കർണാടകയിലെ അതേ ലൊക്കേഷനുകളിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും 'റൗഡി റാത്തോർ' ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.
പക്ഷേ ഹിന്ദി വേർഷൻ ഒരുക്കിയത് ഞാൻ എന്റെ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പാടെ കോപ്പിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല. ആവിഷ്കാരത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും പൂർണമായി വേറൊരു സിനിമ പോലെ ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ സംവിധായകനായ പ്രഭുദേവയോട് അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒറിജിനലും മറ്റു ഭാഷകളിലെ റീമേക്കും എല്ലാം വലിയ വിജയമാണ്. നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനൊപ്പം നിൽക്കുക. അത് എൻ്റെ രീതിയാണ്.
ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച നർത്തകരിലും നൃത്തസംവിധായകരിലും ഒരാളാണ് പ്രഭുദേവ. അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഗാനരംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയതാണ്?
മറ്റുള്ള നൃത്തസംവിധായകരിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും സവിശേഷവുമായ ഒരു ശൈലിയാണ് പ്രഭുദേവയ്ക്കുള്ളത്. അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്ന പാട്ടുകളായാലും സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളായാലും ഒരുപാട് ക്ലോസ് അപ്പ് ആംഗിളുകളോ വേഗത്തിലുള്ള കട്ട് ഷോട്ടുകളോ ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാകില്ല.
പ്രധാന കഥാപാത്രവും മറ്റ് ഡാൻസർമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈറ്റ് വൈഡ് ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ഫ്രെയിമിൽ നർത്തകരുടെ കാൽ മുതൽ തല വരെ പൂർണമായി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും കാലുകൾ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് കട്ടായി പോകാൻ പാടില്ല എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമാണ്.
ഒരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസർ ചെയ്യുന്ന നൃത്തച്ചുവടുകൾ അതിൻ്റെ പൂർണതയോടെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ കാണണം എന്നതാണ് പ്രഭുദേവയുടെ പോളിസി. വേഗത്തിലുള്ള കട്ടുകളോ ആംഗിൾ മാറ്റങ്ങളോ വന്നാൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ മാറും. പെർഫോമൻസ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഭംഗിയോടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇത്തരം വൈഡ് ഫ്രെയിമുകളാണ് നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്യാമറയുടെ ട്രിക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല, നർത്തകൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ആ ഗാനരംഗം മനോഹരമാകേണ്ടത് എന്ന ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. മറ്റു നൃത്തസംവിധായകരിൽ നിന്നും പ്രഭുദേവയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നതും ഈ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ശൈലി തന്നെയാണ്.
ബോളിവുഡിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായൊരു രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപഹാസ്യ ചിത്രമായിരുന്നല്ലോ ‘തേരെ ബിൻ ലാദൻ’. ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ്റെ ഈ പരീക്ഷണ ചിത്രത്തിലേക്ക് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്?
അക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു തേരെ ബിൻ ലാദൻ. മുംബൈയിലെ പ്രശസ്തമായ അഡ്ലാബ്സ് ഉടമ മൻമോഹൻ ഷെട്ടി സാർ നിർമിച്ച ചിത്രമാണത്. ആ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അഭിഷേക് ശർമ്മ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവുമായി ഷെട്ടി സാറിനെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകനെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, സിനിമയിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നിർമാതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ പൈലറ്റ് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് അഭിഷേക് എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്.
'കൃഷ്' പോലുള്ള വലിയൊരു സിനിമ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ 16 MM ഫിലിമിൽ ഈ സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി ബഡ്ജറ്റ് കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷനുകളാണ് 16 MM ഉപയോഗിക്കുക, വലിയ സിനിമകൾ 35 MM-ലാണ് ചെയ്യുക. ഷെട്ടി സാറിനെപ്പോലൊരു നിർമാതാവിൻ്റെ സിനിമയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് 16 MM എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചെങ്കിലും, ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. സിനിമയിലെ പ്രശസ്തമായ ആ ടോയ്ലറ്റ് രംഗമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല കോസ്റ്റ്യൂം വിശ്വസനീയത എടുത്തു പറയേണ്ടതുതന്നെ. ഷൂട്ട് ചെയ്ത രംഗങ്ങൾ നിർമാതാവിനെ കാണിച്ചതോടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ആയി. ഷെട്ടി സാറിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് നിർമാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്, പൂജയും ആരതിയും. 40 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തത്.
സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം പാകിസ്ഥാനാണ്. വിഷ്വലുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റഫറൻസുകളും ലൊക്കേഷനുകളും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്?
ഒരു സിനിമയുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റുകളുമാണ്. മറ്റൊന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂമും. ഒരുപാട് റഫറൻസ് എടുത്താണ് തേരെ ബിൻ ലാദൻ എന്ന സിനിമയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പലരീതിയിൽ റഫറൻസുകൾ കളക്ട് ചെയ്തു. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാക്കിസ്ഥാനിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. പൂർണമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് അധികം എക്സ്റ്റേണൽ ദൃശ്യങ്ങളെങ്കിലും എടുക്കാമല്ലോ. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനിൽ പോകുന്ന കാര്യത്തോട് ഞാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ പാകിസ്ഥാൻ വിസ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുകെ, യുഎസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെയുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചധികം വിഷ്വലുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ സെറ്റിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു.
‘വക്ത്’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഇതിഹാസം അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ?
വക്ത് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം മുംബൈയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൂരെയുള്ള സിൽവാസയിലാണ് നടക്കുന്നത്. സാധാരണയായി ബോളിവുഡിൽ ഒരു സമയം പറഞ്ഞാൽ പല താരങ്ങളും അവരുടെ സൗകര്യത്തിനാണ് സെറ്റിലെത്തുക. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയാലേ അന്ന് പാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ തലേദിവസം രാത്രി തന്നെ അവിടെയെത്തി. രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് അമിതാഭ് ജിയുടെ കോൾഷീറ്റ്. അദ്ദേഹം ജുഹുവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 7 മണിക്ക് ഇവിടെയെത്തണമെങ്കിൽ പുലർച്ചെ 4 മണിക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങണം. അത്രയും സീനിയറായ ഒരു നടൻ, ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഐക്കൺ ആയ വ്യക്തി 7 മണിക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. അദ്ദേഹം 10 മണിക്ക് വന്നാൽ പോലും ആരും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. പക്ഷേ, ഞങ്ങളെയെല്ലാം അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ കൃത്യം 6:45-ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർ സെറ്റിലെത്തി. വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഉടൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് "സീൻ കിതർ ഹേ?" (ആദ്യമെടുക്കേണ്ട സീൻ എവിടെയാണ്) എന്നാണ്. സിനിമയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനോഭാവവും കൃത്യനിഷ്ഠതയും ഏതൊരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനും വലിയൊരു മാതൃകയാണ്.
ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനം കണ്ട് സ്വയം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ?
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ലാലേട്ടൻ്റെ (മോഹൻലാൽ) കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. പലപ്പോഴും ക്യാമറയുടെ ഫൈൻഡറിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നതായി തോന്നാറേയില്ല. "ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എന്തുപറ്റി?" എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മോണിറ്ററിലോ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിലോ കാണുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത വച്ചിരിക്കുന്ന മാന്ത്രികത മനസ്സിലാവുക. അത്രയും നാച്ചുറലായ അഭിനയമാണത്.
അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം 5 സിനിമകളിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിനിമയിൽ (പേര് കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല) ലാലേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി യഥാർഥത്തിൽ അപകടം പറ്റി വീണതാണെന്ന്! ഞാൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് സിനിമയാണെന്ന കാര്യം മറന്നു, ക്യാമറാമാൻ ആണെന്ന കാര്യം മറന്നു. "ലാലേട്ടാ..." എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറയും വിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ഓടിച്ചെന്നു. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അത് അഭിനയമായിരുന്നെന്ന്. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നോക്കി ഒരുപാട് നേരം ചിരിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഉപമിക്കുന്നത് ഫുട്ബോളിലെ മെസ്സി യോടൊപ്പം ആണ്. എംബാപ്പെയെയോക്കെ പോലെ വളരെ പവർഫുൾ ആയ കിക്ക് അല്ല മെസ്സിയുടെത്. ഒഴുകുന്ന തരത്തിൽ കൃത്യതയോടെയുള്ള മൂവ്മെൻ്റിലൂടെ ബോൾ വലയിൽ എത്തിക്കുന്ന മെസ്സി. അതുപോലെതന്നെയാണ് അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലാൽസാർ. അനായാസം അഭിനയിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.
അതുപോലെതന്നെ പളുങ്ക് എന്ന സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം. മമ്മൂക്ക അലറി കരയുന്ന ആ ഷോട്ട്. എൻ്റെ ഓർമ ശരിയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രയിനിൽ ആണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലിരുന്ന് ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി.
അടുത്തകാലത്തായി ബോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ നിലവാരം വലിയ രീതിയിൽ തകരുന്നതായി ഒരു ചർച്ചയുണ്ട്. ഒരു ബോളിവുഡ് ഇൻസൈഡർ എന്ന നിലയിൽ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത്?
ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സർക്കിളുകളിൽ നിരന്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ട്. ബോളിവുഡിന് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ശാപം അവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണമാണ്. വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ സിനിമാ നിർമാണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ, ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് അച്ചടിച്ച് ഇറക്കിവിടുന്നത് പോലെയാണ് അവർ സിനിമകളെ സമീപിക്കുന്നത്.
മുൻപൊക്കെ യാഷ് ചോപ്രയെപ്പോലെയുള്ള സ്വതന്ത്ര നിർമാതാക്കൾഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ സിനിമയ്ക്കും സംവിധായകനും നൽകിയിരുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ വലുതായിരുന്നു. എന്നാൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾ വന്നതോടെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. സിനിമാ മേഖലയിൽ യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലാത്ത ചില കോർപ്പറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നിരുന്ന് അച്ചിലിട്ടതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്.
നേരെമറിച്ച്, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമകളിലേക്ക് നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സ്വതന്ത്ര നിർമാതാക്കൾക്കാണ് മുൻഗണന. കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് പൂർണ നിയന്ത്രണമില്ല. സ്വതന്ത്ര നിർമാതാക്കളാണ് എപ്പോഴും സംവിധായകൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്തകളെയും പുതിയ ആശയങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഈയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ബോളിവുഡിനെ തളർത്തുന്നത്.
ഒരു ഛായാഗ്രാഹകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കളെ എപ്പോഴും ആകർഷിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? താങ്കളുടെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതൊരു ആശയവും എന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ത്രില്ലർ,ഹൊറർ,പിരീഡ് സബ്ജക്ടുകൾ.
സണ്ണി ഡിയോൾ നായകനാക്കുന്ന സൂര്യ എന്ന ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു തീർത്തു. മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജോസഫ് എന്ന സിനിമയുടെ റീമേക്കാണത്.
മലയാളത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു സിനിമ ഇനി സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും സന്തോഷ് തുണ്ടിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ആയി 45ൽ അധികം സിനിമകൾക്ക് സന്തോഷ് തുണ്ടിയിൽ ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു. ഖത്തർ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി അറബിക് ഭാഷയിൽ ആദ്യ ഫീച്ചർ ഫിലിം ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ മലയാളി കരങ്ങൾ തന്നെ.