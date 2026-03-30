'നാലുപേരടങ്ങുന്ന കുടുംബം, വീട്ടിൽ സന്തോഷം നിറച്ച വിലയേറിയ സമ്മാനം';രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വരവേറ്റ് സോനം കപൂറും ഭര്ത്താവും
2019ല് പുറത്തിറങ്ങിയ റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രം 'ദി സോയ ഫാക്ടറി'ലൂടെ ദുല്ഖറിന്റെ നായികയായി എത്തിയതോടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിലൂം ഇടം പിടിച്ച താരമാണ് സോനം കപൂര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 1:31 PM IST
രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വരവേറ്റ് ബോളിവുഡ് നടിയും മോഡലുമായ സോനം കപൂറും ഭര്ത്താവും വ്യവസായിയുമായ ആനന്ദ് അഹൂജയും. തങ്ങള്ക്ക് രണ്ടാമതും ആണ്കുഞ്ഞ് പിറന്ന വിവരം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് താരം അറിയിച്ചത്.
ഞായറാഴ്ചയാണ് സോനത്തിനും ആനന്ദനും കുഞ്ഞ് പിറന്ന വിവരം ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ അറിയിച്ചത്. അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെയും മാര്ച്ച് 29 ന് കുഞ്ഞിനെ വരവേറ്റ കാര്യം അറിയിക്കുന്നതില് സന്തോഷമുണ്ടെന്നാണ് സോനം കപൂര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്.
"ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വളർന്നു, കുഞ്ഞിന്റെ വരവോടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങള് ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയില് വലുതായിരിക്കുന്നു. വായു അവന്റെ സഹോദരനെ വരവേറ്റതില് അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും കൃപയും നിറച്ച ഈ വിലയേറിയ പുതിയ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാലുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമായി ഈ മനോഹരമായ പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. സ്നേഹത്തോടെ, സോനം, ആനന്ദ്, വായു," എന്ന് അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2018 ല് വിവാഹിതായ ഇരുവര്ക്കും 2022 ല് മകന് ജനിച്ചിരുന്നു.വായു അഹുജ എന്നാണ് മൂത്ത മകന്റെ പേര്. ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുന്പാണ് 40 കാരിയായ സോനം ഗര്ഭിണിയാണെന്ന് ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരം നടത്തിയ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. മനോഹരമായ പിങ്ക് സ്കര്ട്ട് സ്യൂട്ടിലുള്ള ചിത്രങ്ങള്ക്ക് അമ്മ എന്ന കാപ്ഷന് നല്കി സോനം ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
ബോളിവുഡ് ഫാഷന് ലോകത്ത് സ്വന്തമായൊരു ഇടം കണ്ടെത്തിയ സോനം തന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റിന്റെ കാര്യത്തില് പലപ്പോഴും വിമര്ശനങ്ങള് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മയായ ശേഷം സിനിമയില് അത്ര സജീവമല്ലായിരുന്ന സോനം കപൂര് തന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യല് മീഡിയയില് സജീവമാണ്.
പ്രസവ ശേഷമുള്ള തന്റെ ഫിറ്റ്നസുകൊണ്ടു തന്നെ ആരാധക പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബോളിവുഡ് താരം അനില് കപൂറിന്റെ മകളാണ് സോനം കപൂര്. 'ഭാനെ' എന്ന വസ്ത്ര ബ്രാൻഡിന്റെ സിഇഒയും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ആനന്ദ് അഹൂജയാണ് ഭർത്താവ്.
സഞ്ജയ് ലീല ബന്സാലിയുടെ 'സാവരിയ' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് സോനം ബോളിവുഡില് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് 'രാഞ്ജന', 'നീര്ജ', തുടങ്ങിയ ഹിറ്റി ചിത്രങ്ങളിലും വേഷമിട്ടു. 2019ല് പുറത്തിറങ്ങിയ റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രം 'ദി സോയ ഫാക്ടറി'ലൂടെ ദുല്ഖറിന്റെ നായികയായി എത്തിയതോടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിലൂം ഈ താരം ഇടം പിടിച്ചു. ഷോം മഖിജ സംവിധാനം ചെയ്ത് സുജോയ് ഘോഷ് നിര്മിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ദി സോയ ഫാക്ടര്. ആറ് വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സോനത്തിന്റെ ഈ തിരിച്ചു വരവ്. 2011ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കൊറിയൻ ചിത്രത്തിന്റെ റീമേക്കായ 2023 റിലീസ് ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രമായ 'ബ്ലൈൻഡ്' ആണ് സോനം ഒടുവില് അഭിനയിച്ചത്.
