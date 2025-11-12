ETV Bharat / entertainment

വീട്ടില്‍ ബോധരഹിതനായി ഗോവിന്ദ, താരം ആശുപത്രിയില്‍

ബോളിവുഡ് താരം ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വീട്ടില്‍ ബോധരഹിതനായതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയിലെ ജുഹുവിലുള്ള ക്രിറ്റികെയർ ആശുപത്രിയിലാണ് താരത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച വിവരം താരത്തിന്‍റെ സുഹൃത്തും നിയമോപദേഷ്‌ടാവുമായ ലളിത് ബിന്‍ഡാലാണ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.

GOVINDA GOVINDA FAINTED AT HOME GOVINDA UNDER OBSERVATION ഗോവിന്ദ
Govinda (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബോളിവുഡ് താരം ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വീട്ടില്‍ ബോധരഹിതനായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് താരത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മുംബൈയിലെ ജുഹുവിലുള്ള ക്രിറ്റികെയർ ആശുപത്രിയിലാണ് 61 കാരനായ താരത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. താരം ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും ബോധരഹിതനാവുകയും ചെയ്‌ത ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച വിവരം താരത്തിന്‍റെ സുഹൃത്തും നിയമോപദേഷ്‌ടാവുമായ ലളിത് ബിന്‍ഡാല്‍ ആണ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. "വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനായി, എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്രിറ്റികെയർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. പരിശോധനകൾക്കും വിധേയനാണ്," ബിന്‍ഡാല്‍ പറഞ്ഞു.

ഗോവിന്ദയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ബിന്‍ഡാല്‍ പങ്കുവച്ചു. "അബോധാവസ്ഥയിലായ എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട, ബഹുമാന്യനായ ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു" -ഇപ്രകാരമാണ് ബിന്‍ഡാല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

ഗോവിന്ദയ്ക്ക് നിരവധി രോഗനിർണ്ണയ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഡോക്‌ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യനില സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. "അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തില്‍ പുരോഗതിയുണ്ട്, പക്ഷേ വിശ്രമവും നിരീക്ഷണവും ആവശ്യമാണ്," ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ചികിത്സയിലായിരുന്ന ധര്‍മ്മേന്ദ്രയെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ കാണാനെത്തിയതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സംഭവം. ധര്‍മ്മേന്ദ്രയെ കാണാനെത്തിയ ഗോവിന്ദയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വീഡിയോകളില്‍ ഒന്നില്‍ ആശങ്കാകുലനായ ഗോവിന്ദയെ ആയിരുന്നു കാണാനായത്.

ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രേവശിപ്പിക്കുന്നത്. 2024 ഒക്‌ടോബറിലും ഇതേ ആശുപത്രിയില്‍ നടനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ലൈസൻസുള്ള തന്‍റെ സ്വന്തം റിവോൾവറില്‍ നിന്നും അബദ്ധത്തിൽ കാലില്‍ വെടിയേറ്റ് താരത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാൽ മുട്ടിന് താഴെ പരിക്കേറ്റ താരത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കിയാക്കി വെടിയുണ്ട നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നു.

അന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ ഒരു ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം താരം അന്ന് മാധ്യമങ്ങളോടും പ്രിതികരിച്ചിരുന്നു. "ഞാൻ ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 5 മണിക്കായിരുന്നു. റിവോള്‍വര്‍ താഴെ വീണ് പൊട്ടി. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ എന്‍റെ ഡോക്‌ടറെ വിളിക്കുകയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു." -ഇപ്രകാരമാണ് സുഖം പ്രാപിച്ച ശേഷം താരം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.

Also Read: "അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുക"; ധര്‍മ്മേന്ദ്ര ആശുപത്രി വിട്ട ശേഷം ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി സണ്ണി ഡിയോള്‍

TAGGED:

GOVINDA
GOVINDA FAINTED AT HOME
GOVINDA UNDER OBSERVATION
ഗോവിന്ദ
GOVINDA HOSPITALISED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.