ധര്മ്മേന്ദ്ര ആശുപത്രി വിട്ടു, തുടര് ചികിത്സ ഇനി മകന്റെ വീട്ടില്
കുടുംബത്തിന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം ധർമ്മേന്ദ്രയെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതായി ഡോക്ടര്. മൂത്ത മകൻ സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ ജുഹുവിലെ വസതിയിലേക്കാണ് താരത്തെ കൊണ്ട് പോയത്.
മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മുതിര്ന്ന ബോളിവുഡ് താരം ധര്മ്മേന്ദ്ര ആശപത്രി വിട്ടു. ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെയാണ് താരം ആശുപത്രി വിട്ടത്. വീട്ടില് ചികിത്സ തുടര്ന്നാല് മതിയെന്ന ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശത്തെ തുടര്ന്നാണ് തീരുമാനം. മൂത്ത മകൻ സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ ജുഹുവിലെ വസതിയിലേക്ക് ആംബുലന്സിലാണ് താരത്തെ കൊണ്ട് പോയത്.
കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ച്ചകളായി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയില് തുടരുകയായിരുന്നു 89 കാരനായ താരം. "രാവിലെ 7.30 ഓടെയാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര ജിയെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സ നൽകാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ തുടര് ചികിത്സ നൽകും," ഡോ. പ്രതിത് സംദാനി പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ധർമ്മേന്ദ്ര ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടൂ എന്ന് മാത്രമേ തനിക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടര് സാംദാനിയുടെ പ്രതികരണം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധര്മ്മേന്ദ്രയുടെ വിയോഗ വാര്ത്തകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ താരത്തിന്റെ മരണ വാര്ത്ത നിഷേധിച്ച് മക്കളായ ഇഷ ഡിയോള്, സണ്ണി ഡിയോള്, ഭാര്യ ഹേമ മാലിനി എന്നിവര് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
മാധ്യമങ്ങള് കിംവദന്തികള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ട് വരികയാണെന്നും ഇഷ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തെറ്റായ വാര്ത്തകള് പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ഡോക്ടര്മാരുടെ മേല്നോട്ടത്തിലുള്ള ധര്മ്മേന്ദ്ര ഉടന് സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്നും മകന് സണ്ണി ഡിയോള് അറിയിച്ചു.
"മാധ്യമങ്ങൾ ധൃതിയില് തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. എന്റെ പിതാവ് ഇപ്പോള് ആരോഗ്യവാനാണ്, അദ്ദേഹം സുഖം പ്രാപിച്ച് വരികയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സ്വകാര്യത നൽകാൻ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എത്രയും വേഗത്തില് സുഖം പ്രാപിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നന്ദി" -ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഇഷ ഡിയോള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്.
ധര്മ്മേന്ദ്രയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ ടീമും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
"ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ട് വരികയാണ്. അദ്ദേഹം നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ പങ്കുവെക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത്. അദ്ദേഹം എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കാന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. കുടുംബത്തിന്റെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്നും എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു," -ഇപ്രകാരമാണ് സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ ടീം പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവന.
ചികിത്സയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ചാനലുകള്ക്ക് ഇത്തരത്തില് തെറ്റായ വാര്ത്തകള് പ്രചരിപ്പിക്കാന് കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നായിരുന്നു ഹേമ മാലിനിയുടെ പ്രതികരണം. ഇത് പൊറുക്കാനാവില്ലെന്നും നടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
"സംഭവിക്കുന്നത് പൊറുക്കാനാവാത്തതാണ്! ചികിത്സയോട് പ്രതികരിക്കുകയും സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ചാനലുകൾക്ക് എങ്ങനെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ഇത് അങ്ങേയറ്റം അനാദരവും നിരുത്തരവാദപരവുമാണ്. ദയവായി കുടുംബത്തിന്റെ സ്വകാര്യതയെ ബഹുമാനിക്കുക" - ഹേമ മാലിനി കുറിച്ചു.
