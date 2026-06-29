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ഹണി റോസിനോട് പരസ്യമായി മാപ്പു പറഞ്ഞ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍; കേസ് പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥന

ആരെയും മനഃപൂർവം വേദനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍.

BOBY CHEMMANUR HONEY ROSE BOBY CHEMMANUR HONEY ROSE BOBY CHEMMANUR CONTROVERSY
Honey Rose and Boby Chemmanur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 3:06 PM IST

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ടി ഹണി റോസിനെതിരെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങളില്‍ ഖേദ പ്രകടനവുമായി വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍. തന്‍റെ പ്രസ്‌താവനകള്‍ നടിക്കും കുടുബത്തിനും വലിയ രീതിയില്‍ മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായും ഇതിന്‍റെ പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ആത്മാര്‍ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും മാത്രം പെരുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് താനെന്നും ആരെയും മനഃപൂർവം വേദനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തനിക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികള്‍ ഹണി റോസ് പിന്‍വലിക്കണമെന്നും വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ പരസ്യമായി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്‍റെ കുറിപ്പിന്‍റെ പൂര്‍ണ രൂപം

"എന്‍റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, യഥാർഥത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ദയയോടും ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പരിഗണനയോടും കൂടി മാത്രം പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും മനഃപൂർവം ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുകയോ മോശമായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ല, ഒപ്പം സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുമുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തമാശകളും രസകരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പങ്കുവെക്കാറുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ അവയൊന്നും ആരെയും അപമാനിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്‌തല്ല.

എന്നാൽ, ഹണി റോസിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും വലിയ മാനസികവിഷമം ഉണ്ടാക്കിയതായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ വരുത്തിവച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഞാൻ ആത്മാർഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്‍റെ വാക്കുകളുടെയും അവ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തിന്‍റെയും പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ല. കൂടാതെ ഈ ആത്മാർഥമായ ക്ഷമാപണം സ്വീകരിച്ച് അവർ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ തയാറാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു, ഒപ്പം പോസിറ്റീവായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്.", ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ കുറിച്ചു.

ഒരു ജ്വല്ലറി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വച്ചാണ് വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ദ്വയാര്‍ത്ഥ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് ഹണി റോസ് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും മറ്റും വലിയ രീതിയില്‍ പ്രചാരണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നതോടെ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെതിരെ നടി നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു. എറണാകുളം സെന്‍ട്രല്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കുകയും ഇതേ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

പണത്തിന്റെ കരുത്തിൽ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ തനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ഹണി റോസ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം അപമാനിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലെന്നായിരുന്നു ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്‍റെ മറുപടി.

ഹണി റോസും ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരും തമ്മിലുള്ള നിയമപോരാട്ടം പുരോഗമിക്കവെയാണ് ഇപ്പോൾ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ പരസ്യമായ ഖേദ പ്രകടനവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

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BOBY CHEMMANUR HONEY ROSE
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