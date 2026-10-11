'ബ്ലേഡ് റണ്ണർ 2099' ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി; നവംബർ 25ന് സീരീസ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തും
'ബ്ലേഡ് റണ്ണർ 2099'ൻ്റെ പുതിയ പരമ്പരയുടെ ട്രെയിലർ ന്യൂയോർക്ക് കോമിക് കോണിൽ വെച്ച് ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി.
By ANI
Published : October 11, 2026 at 6:47 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ടെലിവിഷൻ മിനിസീരീസായ 'ബ്ലേഡ് റണ്ണർ 2099'ൻ്റെ പുതിയ പരമ്പരയുടെ ട്രെയിലർ ന്യൂയോർക്ക് കോമിക് കോണിൽ വെച്ച് ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി. അമേരിക്കൻ മാഗസിൻ 'വെറൈറ്റി'യാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലും പ്രൈം വീഡിയോ ട്രെയിലർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
'ബ്ലേഡ് റണ്ണർ 2049' കഴിഞ്ഞ് 50 വർഷത്തിന് ശേഷം, പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് നഗരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ലിമിറ്റഡ് സീരീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒളിവിലുള്ള കോറ എന്ന കഥാപാത്രം (ഹണ്ടർ ഷാഫർ) 'ബ്ലേഡ് റണ്ണർ' എന്ന പുതിയ വേഷം സ്വീകരിക്കുന്നതും നഗരത്തെ തകർത്തുകളയാവുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒളിവിലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ, മരണാസന്നയായ 'കൃത്രിമ മനുഷ്യൻ' ആയ ഓൾവെനുമായി (മിഷേൽ യോ) സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതയാകുന്നതുമാണ് കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം.
മിഷേൽ യോയും ഹണ്ടർ ഷാഫറുമാണ് 'ബ്ലേഡ് റണ്ണർ 2099'ൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. ദിമിത്രി അബോൾഡ്, ലൂയിസ് ഗ്രിബൻ എന്നിവരും സീരീസിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കേറ്റ്ലിൻ റോസ് ഡൗണി, ഡാനിയൽ റിഗ്ബി, ജോണി ഹാരിസ്, ആമി ലെനോക്സ്, ഷീല അതിം, മാത്യു നീഡ്ഹാം, ടോം ബർക്ക്, മൗറിസിയോ ലോംബാർഡി എന്നിവർ അതിഥി വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
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ഫിലിപ്പ് കെ. ഡിക്കിൻ്റെ 1968ലെ നോവലായ "ഡു ആൻഡ്രോയിഡ്സ് ഡ്രീം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഷീപ്പ്?" (Do Androids Dream of Electric Sheep?) എന്ന കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'ബ്ലേഡ് റണ്ണർ' ഫ്രാഞ്ചൈസി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൃതിയുടെ ആദ്യ ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരം റിഡ്ലി സ്കോട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത് ഹാരിസൺ ഫോർഡ് നായകനായി 1982ൽ പുറത്തിറക്കി. പിന്നീട് 'ഡ്യൂൺ' (Dune) സംവിധായകൻ ഡെനിസ് വില്ലെന്യൂവ് ഒരുക്കിയ 'ബ്ലേഡ് റണ്ണർ 2049' 2017ൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തി; ഇതിൽ ഫോർഡ് തൻ്റെ പഴയ വേഷം തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ചത്. സിൽക്ക ലൂയിസയാണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ ഷോ-റണ്ണറും സ്രഷ്ടാവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും.
റിഡ്ലി സ്കോട്ട്, അൽക്കോൺ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് സഹസ്ഥാപകരായ ആൻഡ്രൂ കൊസോവ്, ബ്രോഡറിക് ജോൺസൺ, അൽക്കോണിൻ്റെ ടെലിവിഷൻ വിഭാഗം പ്രസിഡൻ്റ് ബെൻ റോബർട്ട്സ്, സ്റ്റീവൻ ജോൺസൺ, സ്കോട്ട് ഫ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ഡേവിഡ് ഡബ്ല്യു. സക്കർ, ക്ലേട്ടൺ ക്രൂഗർ, റിച്ചാർഡ് ഷാർക്കി, ടോം സ്പെഷ്യലി, മൈക്കൽ ഗ്രീൻ, സിന്തിയ യോർക്കിൻ, ഫ്രാങ്ക് ജിയുസ്ട്ര, ടിം ഗേബിൾ, ഐസ ഡിക്ക് ഹാക്കറ്റ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. ജോനാഥൻ വാൻ ടുല്ലെക്കൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആദ്യ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. നവംബർ 25ന് സീരീസ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തും.
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