ഒരു നോട്ടം, ഒരു ചിരി, ഒരു കിടലന് ഡയലോഗ്; മോഹന്ലാലിന്റെ എവര്ഗ്രീന് മാസ് മുഹൂര്ത്തങ്ങള്...
മോഹന്ലാല് സിനിമകളെ മാത്രമല്ല അതിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയലോഗുകളും മലയാളികള് മറക്കാറില്ല. അത്തരം ചില ഡയലോഗുകളിതാ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 11:30 AM IST
കണ്ണുറുക്കിയൊരു ചിരിയില് പോലും ലക്ഷങ്ങള് വീഴ്ത്തുന്ന മായാജാലം… “ചുമ്മാ” എന്ന ഒറ്റവാക്കിനെ സ്റ്റൈലാക്കിയ നടന്… മീശ പിരിച്ച് മുണ്ടുമാടിക്കെട്ടി നടന്ന് വന്നാല് തിയേറ്ററുകള് ഇളക്കി മറിയുന്ന താരം, “മോനേ ദിനേശാ…” എന്നൊരു ഡയലോഗ് മാത്രം മതി ഇന്നും ആരാധകര്ക്ക് ആവേശം നിറയാന്. ഒറ്റക്കാലിലെ നൃത്തച്ചുവടുകളും തോള് ചരിച്ചുള്ള നടത്തവും കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സ്വന്തം സ്റ്റൈല് ഭാഷ തന്നെ സമ്മാനിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭ. അതാണ് മോഹന്ലാല്. കഥാപാത്രങ്ങളെ അഭിനയിക്കാതെ ജീവിച്ചുകാട്ടിയ ലാലേട്ടന്, തലമുറകള് മാറിയാലും മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തില് ഒരിക്കലും മങ്ങാത്ത സൂപ്പര്സ്റ്റാര്.
അത്രയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വേഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്! അതിലേറെ നാമ്പിന് തുമ്പില് നിന്ന് മായാതെ നില്ക്കുന്ന കിടിലന് ഡയലോഗുകളും... മലയാളികളുടെ മനസില് ഇന്നും ചൂടോടെ നില്ക്കുന്ന ചില മോഹന്ലാല് സംഭാഷണങ്ങളിതാ.
നാര്ക്കോട്ടിക് ഈ എ ഡേര്ട്ടി ബിസിനസ്
"വഞ്ചനയും ചതിയും ഞാന് വച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല, ഇവിടെ ഒരു നിമയമമേയുള്ളു അത് നീയായിരുന്നാലും ഞാനായിരുന്നാലും ശരി,
സിനിമ: ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്-
കഥാപാത്രം: സാഗര് ഏലിയാസ് ജാക്കി
(എസ് എന് സ്വാമി, കെ മധു)
നീ പോ മോനേ ദിനേശാ
"മോനേ ദിനേശാ ഇടങ്കൊമ്പൻ്റെ കൃഷ്ണമാണിക്യു തൊട്ടി കെട്ടി കളികളേ ചവിട്ടി താഴ്ത്തും ഒമ്പത് ഞാൻ പാതാളത്തിലേക്ക്!” –
നരസിംഹം
"ആറു വര്ഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദുചൂഢന് വന്നിരിക്കുന്നു. പുതിയ കളികള് കാണാനും ചിലത് കാണിച്ചു പഠിപ്പിക്കാനും. നീ പോ മോനേ ദിനേശാ…"
സിനിമ:നരസിംഹം
കഥാപാത്രം: ഇന്ദുചൂഢന്
( രഞ്ജിത്ത്, ഷാജി കൈലാസ്)
പുതിയ ആളായതോണ്ടാ, ഇവിടെ ചോദിച്ചാല് മതി
"എന്റെ ഭീഷണി എന്നു പറഞ്ഞാല് ചില ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൂട്ട സ്ഥലം മാറ്റിക്കളയും എന്നൊന്നും ആവില്ല. കൊന്നുകളയും! ഞാന് മടിക്കില്ല കേട്ടോ പുതിയ ആളായതോണ്ടാ, ഇവിടെ ചോദിച്ചാല് മതി",
"ചില കളികള് ഞാന് ജയിക്കാന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കളിക്കണേ",
സിനിമ:ദേവാസുരം
കഥാപാത്രം: മംഗലശേരി നീലകണ്ഠന്
(രഞ്ജിത്ത്, ഐ വി ശശി)
എന്റെ ഉള്ളില് ഞാന് തന്നെ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു നിറുത്തിയ ജഗനാഥനുണ്ട്
"ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിലെ ഏത് മണ്ണും നാടും ജഗനാഥന് സമാനമാണ്.പിന്നില് നിന്നും മുന്നില് നിന്നും ഒരു തുണയുടെ ബലം ആവശ്യം വരില്ല. തകര്ക്കാന് എന്ത് എളുപ്പമാണ്. കെട്ടിയുയര്ത്താനാണ് പാട്. ഒന്നും തകര്ക്കാന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. അതാര്ക്കും നന്നാവില്ല. ഒരറ്റത്തു നിന്ന് പൊളിക്കാന് തുടങ്ങിയാല് ഞാന് നിര്ത്തില്ല. പൊളിച്ചടുക്കും പലതും. എന്റെ ഉള്ളില് ഞാന് തന്നെ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു നിറുത്തിയ ജഗനാഥനുണ്ട്",
സിനിമ:ആറാം തമ്പുരാന്
കഥാപാത്രം:ജഗനാഥന്
(രഞ്ജിത്ത്, ഷാജി കൈലാസ്)
ഊതരുത് ഊതിയാല് തീപ്പൊരി പറക്കും
"ഊതരുത് ഊതിയാല് തീപ്പൊരി പറക്കും",
സിനിമ :സ്ഫടികം
കഥാപാത്രം:ആടുതോമ
(ഡോ സി ജി രാന്ദേന്ദ്രബാബു, ഭദ്രന്)
നിനക്കൊന്നുമറിയില്ല കാരണം നീയൊരു കുട്ടിയാണ്
"ജോണിക്കുട്ടാ നിനക്കൊന്നുമറിയില്ല കാരണം നീയൊരു കുട്ടിയാണ്",
സിനിമ: നാട്ടുരാജാവ്
കഥാപാത്രം: പുലിക്കാട്ടില് ചാര്ളി,
( ടി എ ഷാഹിദ്, ഷാജി കൈലാസ്)
ഒരിക്കല് നീ എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചാ പോയത്
"ഒരിക്കല് നീ എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചാ പോയത്. സമയമെടുത്ത് ഒരുപാട്, അത് മറക്കാന്, എല്ലാ മറക്കാന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓര്മിപ്പിക്കാന് വീണ്ടും വന്നു. മനസ് വീണ്ടും ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോ വീണ്ടും പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു",
സിനിമ:മിന്നാരം
കഥാപാത്രം: ബോബി
(പ്രിയദര്ശന്)
വക്കീല് വെളവ് പഠിച്ച പള്ളിക്കൂടത്തിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് ഞാന്
"വക്കീല് വെളവ് പഠിച്ച പള്ളിക്കൂടത്തിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് ഞാന്",
സിനിമ:ട്വന്റി-20
കഥാപാത്രം:ദേവ രാജ പ്രതാപ വര്മ
( ഉദയ് കൃഷ്ണ സിബി കെ തോമസ്, ജോഷി)
അവന് എന്നെ കൊല്ലാന് ശ്രമിക്കും
"അവന് എന്നെ കൊല്ലാന് ശ്രമിക്കും ചാവാതിരിക്കാന് ഞാനും",
സിനിമ:താഴ്വാരം
കഥാപാത്രം:ബാലന്
(എംടി വാസുദേവന് നായര്, ഭരതന്)
നെട്ടൂരാനോടാണോടാ കളി
"ഈ നെട്ടൂരാന് വിളിച്ചതില് കൂടുതല് മുദ്രാവാക്യങ്ങള് ഒന്നും സഖാവ് സേതു ലക്ഷ്മി വിളിച്ചിട്ടില്ല, അത് മറക്കരുത്",
സിനിമ: ലാല് സലാം
കഥാപാത്രം:സഖാവ് നെട്ടൂരാന്
(വേണു നാഗവള്ളി)
എന്താടോ വാര്യരെ ഞാൻ നന്നാവാതെ
"കഴുത്തിന് പകരം വലം അറുത്തതും പിന്നെ കുഞ്ഞനന്തന് എനിക്ക് പകരം മരിച്ചപ്പോള് തല്ലികൊല്ലാതെ വിട്ടതും നീലകണ്ഠന്റെ കഴിവുകേടായി കാണരുത്. നീ വലം കൈയിലേക്ക് ചോരയോട്ടം കൂടിയപ്പോഴും ആയുധം താനേ കൈയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും മനസിനെ ശരീരത്തെ ജയിക്കാന് ഞാന് ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് നീ, എന്താടോ നന്നാവാത്തേ",
സിനിമ:രാവണ പ്രഭു
കഥാപാത്രം:നീലകണ്ഠന്, രാവണ പ്രഭു,
(രഞ്ജിത്ത്)
എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാന് പറ്റുമോ
"ജീവിക്കാന് ഇപ്പോള് ഒരു മോഹം തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യക്യാ എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാന് പറ്റുമോ",
സിനിമ:ചിത്രം
കഥാപാത്രം: വിഷ്ണു
(പ്രിയദര്ശന്)
യെസ് ഐ ആം പ്രിന്സ് ഏന് അണ്ടര്വേള്ഡ് പ്രിന്സ്
"രാജുമോന് ഒരുക്കല് എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്കിളിന്റെ ഫാദറാരാണെന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞു ഒരു രാജാവാണാണെന്ന്. പിന്നീട് അവനെന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കും പ്രിന്സ്. യെസ് ഐ ആം പ്രിന്സ് ഏന് അണ്ടര്വേള്ഡ് പ്രിന്സ്. അധോലോകങ്ങളുടെ രാജകുമാരന്.
സിനിമ: രാജാവിന്റെ മകന്
കഥാപാത്രം:വിന്സെന്റ് ഗോമസ്
( ഡെന്നീസ് ജോസഫ്, തമ്പി കണ്ണന്താനം)
ഞാന് എന്റെ അമ്മച്ചിയെ ഇങ്ങോട്ട് അയയ്ക്കട്ടെ
"ഭ്രാന്തുള്ളവരുടെ കൂടെ കഴിയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭ്രാന്തിന് ചികിത്സിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ കഴിയുക അതിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ബുദ്ധിമുട്ട് താങ്ങാന് പങ്കുമെങ്കില് ഞാന് എന്റെ അമ്മച്ചിയെ ഇങ്ങോട്ട് അയയ്ക്കട്ടെ"
സിനിമ: മണിച്ചിത്രത്താഴ്
കഥാപാത്രം:ഡോ. സണ്ണി
(മധുമുട്ടം, ഫാസില്)
പൊരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ"
സിനിമ: തേന്മാവിന് കൊമ്പത്ത്
കഥാപാത്രം: മാണിക്യന്
(പ്രിയദര്ശന്)
ദൈവ പുത്രൻ തെന്നെ തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൽ, ചെകുത്താനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയാ ആശ്രയിക്ക്യാ – സിനിമ: എല് ടു എമ്പുരാന്
കഥാപാത്രം:ഖുറേഷി എബ്രഹാം
(മുരളി ഗോപി, പൃഥ്വിരാജ്)