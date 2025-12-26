'ടീമേ… ഞങ്ങളുടെ മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞുട്ടാ'! വിവാഹ നിശ്ചയ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ച് ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിന്
സ്റ്റാര് മാജിക് എന്ന ജനപ്രിയ ഷോയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് സ്ഥാനം പിടിച്ച താരമാണ് ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിന്.
Published : December 26, 2025 at 3:14 PM IST
പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം പിടിച്ച താരമാണ് ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിന്. സാധാരണക്കാരില് സാധാരണക്കാരനായ ബിനീഷിന്റെ ജീവിത ശൈലി തന്നയാണ് മലയാളികള്ക്ക് ബിനീഷിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വര്ധിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ താരത്തിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ വിവരം സോഷ്യല് മീഡിയില് ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് വിവാ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അടൂര് സ്വദേശിനിയായ താരയാണ് വധു. പള്ളിയില് വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് താരം പങ്കുവച്ചത്.വിവാഹ തിയതി പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും 2026 ഫെബ്രുവരിയില് ആയിരിക്കും വിവാഹം.
ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിന്റെ വാക്കുകള്
"ടീമേ…
ഞങ്ങളുടെ മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞുട്ടാ… എല്ലാവരുടേയും അനുഗ്രഹവും പ്രാര്ഥനയും വേണം. സ്നേഹത്താല് ഒന്നായി, വിധിയാല് അനുഗ്രഹീതരായി ഞങ്ങള് വിവാഹിതരാകാന് പോകുന്നു, എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. എന്റെ ചാനല് കാണുന്ന എല്ലാവരുടേയും ആഗ്രഹമാണ്. 10 വര്ഷമായി എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് എന്ന് അളുകള് ചോദിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട്. അവര്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത്. വിവാഹ തിയതി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല", എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
അഞ്ചുവര്ഷത്തെ പ്രണയമാണ് പൂവണിയാന് പോകുന്നത്. പരസ്പരം മനസിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതെന്നും ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിന് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആലുവയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് താരയെ ആദ്യമായി കാണുന്നതെന്നും ഫാന് ഗേള് ആയിരുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സോഷ്യല് മീഡിയ വഴിയാണ് ബിനീഷും താരയും പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഫാന് ഗേള് ആയിട്ടാണ് തനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് താര മെസേജ് അയച്ചിരുന്നു. ആ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറുകയായിരുന്നു. താന് ആലുവയില് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് താരയെ ആദ്യമായി കണ്ടതെന്നും മൂന്ന് വര്ഷത്തോളം സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നുവെന്നും ബിനീഷ് ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
പതിനഞ്ച് വര്ഷത്തിലേറെയായി സിനിമാ ലോകത്ത് സജീവമാണ് ബിനീഷ്. പോക്കിരിരാജ, അണ്ണന് തമ്പി, സൗണ്ട് തോമ, താപ്പാന, പാസഞ്ചര്, ഡബിള് ബാരല്, തെറി, കാട്ടുമാക്കാന് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രങ്ങള് ബിനീഷ് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാര് മാജിക് എന്ന ജനപ്രിയ ഷോയിലൂടെയാണ് ബിനീഷ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട താരമായി മാറുന്നത്.
രസകരമായ ഗെയിമുകളും കലാപ്രകടനങ്ങളും കൊണ്ട് ബിനീഷ് നേരത്തെ തന്നെ കാണികളുടെ ഉള്ളില് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു. ടീമേ എന്ന വിളിയുമായി എത്തിയ ബിനീഷിനെ അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയായിരുന്നു അത്. കുക്കിങ് ബ്ലോഗിലൂടെ ബിനീഷിന്റെ അമ്മയേയും മലയാളികള്ക്ക് അറിയാം.
