ഷാജി പാപ്പൻ്റെ ടീമിൽ നിന്ന് ബാറ്ററി സൈമൺ എങ്ങനെ പുറത്തായി? ആട് 3 വിശേഷങ്ങളുമായി ബിജു കുട്ടന്
തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരിപൂരം തീര്ക്കുന്ന ആട് 3യുടെയും ബാറ്ററി സൈമണിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളുമായി ബിജുക്കുട്ടൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 8:13 PM IST
അക്കി വിനായക്
എട്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ഷാജി പാപ്പനും സംഘവും 'ആട് 3'ലൂടെ തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരിപൂരം തീർക്കുകയാണ്. സിനിമയിലെ നായകന്മാരെപ്പോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചിലേറ്റിയ കഥാപാത്രമാണ് ബിജുക്കുട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബാറ്ററി സൈമൺ. കള്ളവാറ്റുകാരനാണെങ്കിലും മനസ്സിൽ അധോലോക നായകനാകാൻ കൊതിക്കുന്ന സൈമണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ആട് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലെ കൗതുകങ്ങളും പങ്കുവെച്ച് ബിജുക്കുട്ടൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും 'ബാറ്ററി സൈമൺ' എന്ന പേര് പ്രേക്ഷകർ ഓർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും പലരും എന്നെ കാണുമ്പോൾ 'ബാറ്ററി സൈമൺ' എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ആട് സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്, അതിലെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണ്. 'വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയുന്നു' എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ, വലിയ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ പേരും പ്രേക്ഷകർ ഓർത്തിരിക്കുന്നു.
ബാറ്ററി സൈമൺ എപ്പോഴും ധരിക്കുന്ന ആ വസ്ത്രത്തിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യമുണ്ടോ?
അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണത്. സൈമൺ ധരിക്കുന്നത് യഥാർഥത്തിൽ എക്സൈസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിഫോമാണ്, അതിൽ വിസിൽ വരെയുണ്ട്. ഇത് പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നത് വലിയൊരു നിഗൂഢതയാണ്. ഒന്നുകിൽ എക്സൈസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിടാൻ പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് അടിച്ചുമാറ്റിയതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പുമായി പുള്ളിക്ക് അത്രയും 'അവിഹിത' ബന്ധമുണ്ടാകാം. ആ ഡ്രസ്സും ഇട്ടാണ് പുള്ളി വാറ്റാൻ പോകുന്നതും ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതും.
പിന്നെ ഈ സൈമൻ്റെ മനസ്സിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ ഇമേജ്. പഞ്ചപാവമാണ്. പൊലീസും എക്സൈസും അയാളെ വിട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ. ആട് ത്രീയിൽ സൈമൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റമെന്ന് തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ.
കഞ്ചാവ് സോമനും ബാറ്ററി സൈമണും തമ്മിലുള്ള ആ 'അധോലോക' സൗഹൃദം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്?
പണിയെടുക്കാതെ രാജാക്കന്മാർ ആകണം. അതു തന്നെയാണ് ബാറ്ററി സൈമൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്. കഞ്ചാവ് സോമൻ്റെയും ചിന്ത അതുതന്നെ. സൈമൺ വെറും വാറ്റുകാരൻ ആണെങ്കിലും, സോമൻ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആളാണെങ്കിലും അധോലോക നായകന്മാരാകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് രണ്ടുപേരും. ബാറ്ററി സൈമൺ എന്ന എൻ്റെ കഥാപാത്രം ആട് ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു സീനിൽ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ആട് രണ്ടിലാണ് ബാറ്ററി സൈമൺ മുഴുനീള കഥാപാത്രമായി കടന്നുവരുന്നത്. അത് രണ്ടും കഞ്ചാവ് സോമനുമായി ഇയാൾ ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളായി എന്ന് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. രണ്ടുപേരുടെയും പരിപാടികൾ ഉൾക്കാട്ടിൽ ആണല്ലോ നടക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടി പരിചയപ്പെട്ടതാകാം.
ബാറ്ററി സൈമൺ യഥാർഥത്തിൽ ഷാജി പാപ്പൻ്റെ സംഘത്തിലെ ആളായിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ അവരുമായി എങ്ങനെ തെറ്റി?
ആട് ആദ്യ ഭാഗം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാജി പാപ്പൻ്റെ ടീമിലെ ഒരാളായിട്ടാണ് എന്നെ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചില സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെ തിരക്കിലായിപ്പോയി. മിഥുൻ മാനുവലിൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. തിരക്കുകൾ ക്രമീകരിച്ച് ഞാൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കാസ്റ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും എന്നെ എങ്ങനെയും ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് മിഥുന് വാശിയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പാപ്പൻ്റെ ടീമിലല്ലെങ്കിലും ഒരു സീനിൽ മാത്രമായി സൈമൺ എത്തുന്നത്.
സാധാരണ ഇതുപോലെ എഴുതി ചേർക്കുന്ന സീനുകൾ എഡിറ്റിങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്തു കളയാറാണ് പതിവ്. ആടിൻ്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ എൻ്റെ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്ന കഠിനാധ്വാനം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ തങ്കം എന്തായാലും സിനിമയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റില്ല എന്ന്. കാരണം നല്ല ഉയരമുള്ള ഒരു കുന്നിൽ ആയിരുന്നു എൻ്റെ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഷാജി പാപ്പൻ്റെ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജയസൂര്യയുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ. ആ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് വാഹനം കയറി പോകുന്ന രീതിയിൽ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജിബ് ഒക്കെ മുകളിൽ എത്തിച്ചാണ് ആരംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ കട്ട് ചെയ്തു കളയേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ആ സീനിലെ ഞാൻ കൈയിൽ നിന്നു പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ഇപ്പോഴാണ് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചത്.
അതേ അതേ ആട് ഒന്നിലെ ആ ഒറ്റ സീൻ ഇന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹിറ്റാണല്ലോ?
(ചിരിക്കുന്നു) ഷാജി പാപ്പൻ ആടിനെ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സീനാണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കഥാപാത്രം എൻ്റെ സഹായിയായ ബംഗാളി ബാബുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്— "ഹേ ബാബു, ഈ മട്ടനെ അറുക്കാൻ കത്തിയെടുക്ക്, ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ചിക്കൻ ബിരിയാണി!" എന്ന്. ഈ അടുത്തിടക്കാണ് പലരും ആ ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിച്ചത്.
ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പലതും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ?
അതൊരു ഭാഗ്യം ആണല്ലോ. പലരും ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ശാന്തപ്പനും ബാറ്ററി സൈമനും ഒക്കെ ജനങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നത്. ആട് ഒന്ന് എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇളയ മകൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവൾക്ക് ബാറ്ററി സൈമനെ ഇപ്പോൾ അറിയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സുപരിചിതമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമ്മളെ സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇത് ആരടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കളയും പുതിയ കുട്ടികൾ. അങ്ങനെയെങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ തീർന്നു.. ( ചിരിക്കുന്നു)
സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ താരം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ ആളുകളെയൊക്കെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സിനിമാതാരങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി അറിയാം. അവരുടെയൊക്കെ അത്രയും പ്രശസ്തി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ലായെങ്കിലും മുഖം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുതന്നെ ഭാഗ്യം.
ഷാജി പാപ്പനെ ആട് മൂന്നിൽ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ?
കാണുന്നുണ്ട്. ആട് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഷാജി പാപ്പൻ്റെ പെങ്ങളെ സൈമണും കഞ്ചാവ് സോമനും സാത്താൻ സേവിയറിൻ്റെ വാക്കും കേട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അവളുടെ കൈയിൽ നിന്നും ഇടി വാങ്ങി കൂട്ടിയത് ഞങ്ങൾ ആണെങ്കിലും, ആട് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഷാജി പാപ്പൻ പെങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ബാറ്ററി സൈമണെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സൈമൺ വേഷമൊക്കെ മാറി വേറൊരു ലുക്കിലാണ് ഷാജി പാപ്പൻ്റെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. എന്നിട്ടും പുള്ളി എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഒന്നും പറഞ്ഞ് സിനിമ കാണാനുള്ള രസം കൊല്ലുന്നില്ല.
പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സ്റ്റേജ് പരിപാടികളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്?
പണ്ട് ഒരു പരിപാടി തയാറാക്കിയാൽ ഒരു വർഷം മുന്നൂറിലേറെ വേദികളിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി. സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമായതോടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഉടൻ തന്നെ എല്ലായിടത്തും എത്തും. അടുത്ത വേദിയിൽ അതേ ഡയലോഗ് ആവർത്തിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും. ഇപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് പരിപാടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമാതാരമെന്ന നിലയിൽ വെറുതെ വന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് പോകാൻ കഴിയില്ല, ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കാണിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. അതിപ്പോൾ ഓടി നടന്നു പരിപാടി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി പൊളിഞ്ഞാലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ആകെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഷോകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മാത്രമല്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്.
സിനിമയിലെ തുടക്കം മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം ആയിരുന്നല്ലോ?
സിനിമയിൽ കാലുറപ്പിക്കാൻ മമ്മൂക്ക നൽകിയ പിന്തുണ വളരെ വലുതാണ്. ഞാൻ സിനിമയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേജ് പരിപാടികളിലും സജീവമായിരുന്നു. മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ തേടി വന്നു. ഒരു ദിവസം മൂന്നു സിനിമകളിൽ വരെ ഓടിനടന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേജ് പരിപാടികളും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമയും സ്റ്റേജ് പരിപാടിയും കൂട്ടി കുഴയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഞാൻ അവലംബിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നുകിൽ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ കാരണം ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ല.
കരിയറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
ഒരു ചെറിയ സങ്കടം ഉണ്ട്. തിരക്കു കാരണം സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലെ വേഷം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ചെറുതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ആ വേഷം കൈയിൽ നിന്ന് പോയത് സങ്കടം തോന്നി. സത്യൻ സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാം എന്ന് ഏറ്റതാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ചെറിയ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടിൻ്റെയും ഷെഡ്യൂൾ ഒരുമിച്ചു വന്നു. ചെറിയ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് സത്യൻ സാറിൻ്റെ പടം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത്. ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവർ നമ്മളെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് മാറിയാൽ ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് ആവും. ചെറിയ സിനിമകൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. സിനിമയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. സത്യന് സാറിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ നൽകിയ ഡേറ്റ് കുറച്ചു തള്ളിയായിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത്.
കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ വലിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്?
അതിപ്പോൾ ഛോട്ടാ മുംബൈ തന്നെയാണ്. മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ലാലേട്ടൻ, സിദ്ദിഖ് ഇക്ക, ഇന്ദ്രജിത്ത്, ജഗതിച്ചേട്ടൻ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ നിരയുള്ള ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത്. കോമഡിയിൽ പുലികളായ ഇവർക്കിടയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ മാത്രം സിനിമയായിരുന്നു അത്.
ചിത്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ആ വെള്ളമടി സീനിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കാമോ ?
സാധാരണ 10 മണിയാകുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയിരുന്നത്. ഈ വെള്ളമടി സീൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം കുറച്ചു രാവിലെ തന്നെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം എടുത്ത സീൻ ഞാനും ലാലേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രവും കപ്പലണ്ടിയും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവനയോട് സംസാരിക്കുന്ന രംഗമാണ്. ഭാവനയുടെ കഥാപാത്രം ഒളിച്ചോടുന്നതിന് മുൻപായി ഓട്ടോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സീൻ. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഭാവനയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഓട്ടോ വിൽക്കുന്ന ഒരു സീൻ ചെയ്തു. പിന്നീട് രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിരുന്നു. രാത്രിയാണ് വെള്ളമടി സീൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആ സമയത്തൊന്നും സ്ക്രീനിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്ടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ലായിരുന്നു. ധാരാളം ഡയലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രം സീനിൽ മികച്ചുനിൽക്കും എന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നത്. വെറുതെ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാത്രി എടുക്കാനുള്ള സീൻ പേപ്പർ കൊണ്ടുത്തരുന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡയലോഗ് വളരെ കുറവ്. ജഗതിച്ചേട്ടൻ കുപ്പിയുമായി വരുന്നു, സിദ്ദിഖ് ഇക്കയുടെ കഥാപാത്രം കുപ്പി പൊട്ടിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ തല്ലുന്നു. ഇതാണ് സീൻ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. രാത്രി മനോഹരമായി ആ രംഗം അഭിനയിച്ചു തീർത്തു. പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ ആ സീൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ സീനിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഒരു കുറവേ അല്ല. കുപ്പി പൊട്ടിയപ്പോൾ ഉള്ള എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ വലിയ കൈയടിയാണ് ലഭിച്ചത്.
ആ സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞുപോയോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മാത്രം സംശയമായിരുന്നു. അൻവർ റഷീദിനെ പോലൊരു സംവിധായകൻ വെറുതെ ഒരു സീൻ എഴുതില്ല എന്ന ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. രാജമാണിക്യം പോലുള്ള സിനിമ എഴുതിയ മനുഷ്യനല്ലേ. ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ ഇത് എഡിറ്റബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് സീൻ മനോഹരമായി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടാ എന്ന്. ഡയലോഗ് എന്തിന് നിങ്ങടെയൊക്കെ ആക്ഷനിൽ തന്നെ ആ സീൻ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. കുപ്പി പൊട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്ന്.
ലാലേട്ടൻ്റെ തോളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം താങ്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്?
ദൈവമേ ആ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ്... ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ തോളിലാണ് അന്ന് ഞാൻ കയറിയത്.
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം ആണ് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയത്. രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ ലാലേട്ടൻ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തി. സീൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ലാലേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ തോളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭീമൻ രഘുവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ വടികൊണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിക്കണം. കൂട്ടത്തില് ഒരു ഡയലോഗുമുണ്ട്.
അവിടെയുള്ള അസോസിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ടെൻഷനില്ലായിരുന്നു. അവർക്കാണ് ടെൻഷൻ. നിങ്ങൾ ലാലേട്ടൻ്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടി ആണോ തോളിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവരൊക്കെ ടെൻഷൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ടെൻഷനായി തുടങ്ങി. ഈ സിനിമയിൽ ലാലേട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി. അദ്ദേഹം വളരെ സൗഹൃദപരമായാണ് നമ്മളോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനടനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓറ ഒരിക്കലും നമുക്കു മുന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല. അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിൽ കയറുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ടെൻഷൻ ആകാതെ ഇരുന്നത്.
അതിനിടയിൽ ആരോ വന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ലാലേട്ടന്റെ തോളിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കയറും.. ലാലേട്ടൻ ഒരല്പം താഴ്ന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചവിട്ടി കേറും. ഇതു കേട്ടതും ചോദ്യം ചോദിച്ചവനങ്ങ് ടെൻഷനായി. നിങ്ങൾ എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിൽ ചോദിച്ചു.
ലാലേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ആ രംഗത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്?
ലാലേട്ടൻ സെറ്റിലേക്ക് വന്ന ഉടനെ എന്നെ നോക്കി വളരെ കൂളായി ചോദിച്ചു, "മോനെ റെഡിയല്ലേ, കയറാം?". അദ്ദേഹം എനിക്ക് കയറാൻ പാകത്തിന് അല്പം താഴ്ന്നു നിന്നുതന്നു. എന്നെ തോളിലിരുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം താഴെ നിന്ന് എണീറ്റത്. "മോനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നോണം, എനിക്ക് നിൻ്റെ മുട്ടിന് താഴെ മാത്രമേ പിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ" എന്ന് അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തോടെ ഓർമിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്നെയും തോളിൽ ഇരുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം താഴെ നിന്നും എണീക്കുന്നത്.
സീൻ അഭിനയിച്ചു. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് കഥാപാത്രത്തെ സങ്കൽപ്പിച്ച് വടികൊണ്ട് അടിക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ മുഖത്തും തുണികൊണ്ട് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടി കഴിഞ്ഞശേഷം ഞാനെൻ്റെ മാസ്ക് ആദ്യം മാറ്റും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലാലേട്ടൻ്റെ മാസ്ക് മാറ്റും. ഒറ്റ ടേക്കിൽ തന്നെ ചെയ്തു.
സംവിധായകൻ കട്ടു വിളിച്ചപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ എന്നെയും കൊണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോയി. ആ സീൻ പ്ലേബാക്ക് സംവിധായകൻ കണ്ടു തീരുന്നതുവരെ ലാലേട്ടൻ എന്നെ തോളത്തിരുത്തി അവിടെയൊക്കെ നടന്നു. മോനെ തോളത്തിരുന്നിട്ട് നല്ല സുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ചു. ഉണ്ട് ലാലേട്ടാ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നമുക്ക് റീടേക്ക് പോകാം- ലാലേട്ടൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേക്കും സംവിധായകൻ റീടേക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഷോട്ട് ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടൻതന്നെ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു. അയ്യോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും. നമുക്കിനി വേറൊരു ദിവസം കയറാം കേട്ടോ... എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ താഴെ ഇറക്കിയത്.
അജയൻ്റെ രണ്ടാം മോഷണം എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രം അടുത്തിടെ ചെയ്തതിൽ മികച്ചതായിരുന്നല്ലോ?
കഥാപാത്രം നന്നായി എന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമ കണ്ട എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. അതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഓവർ ദ ടോപ്പ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അജയൻ്റെ രണ്ടാം മോഷണം എന്ന സിനിമയിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം. സംവിധായകൻ ജിതിൻ ലാലിനെ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായി പരിചയമുണ്ട്. ഗോദ എന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു സംവിധായകന് എനിക്ക് നല്ലൊരു കഥാപാത്രം നൽകാൻ മനസ്സുണ്ടായത് വലിയ കാര്യം. പല കഥാപാത്രങ്ങൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാറില്ല. കാരണം ഓരോ കഥാപാത്രവും കാലോചിതമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ.
വാഴ രണ്ടിൽ അഭിനയിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞല്ലോ?
അതേ. വാഴ വേറൊരു പരിപാടിയാണ്. കോമഡിയുടെ സ്വഭാവത്തിനും മാറ്റം ഉണ്ട്. ആട് എന്ന സിനിമയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മണ്ടത്തരങ്ങളിലൂടെയാണ് തമാശ സംഭവിക്കുന്നത്. വാഴ എന്ന സിനിമയിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ള പുതിയ തരത്തിലുള്ള തമാശകളാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള അഭിനേതാക്കൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒപ്പം പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കുക. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രശസ്തരായ ഹാഷിറും സംഘവും ഒക്കെയാണ് വാഴയിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഷൂട്ടിUd നടക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ ഇവരെ കാണാൻ വരും.
അങ്ങനെ കുറച്ചു കുട്ടികൾ ഈ പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ താരങ്ങളെ കാണാനായി വാഴയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തി. ഹാഷിറിനും സംഘത്തിനും ഒപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കണം അതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. ആ സമയത്ത് അവർ ഷോട്ടിൽ ആയിരുന്നു. അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല എന്ന് കുട്ടികളെ അറിയിച്ചു. നിരാശരായി നിന്ന അവരിൽ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ചേട്ടൻ മറ്റേ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച നടനല്ലേ. ഭാഗ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അവരില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തൽക്കാലം ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയി.
കാലം മാറിയെങ്കിലും പഴയ കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലെ ഒന്ന് ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും സമീപിക്കാറുണ്ടോ?
ഉണ്ട് ധാരാളം. ഛോട്ടാ മുംബൈ പോലെ ഒരു സാധനം പിടച്ചാലോ. അല്ലെങ്കിൽ അടി കപ്യാരെ കൂട്ടമണിയിലെ ശാന്തപ്പനെ പോലെ ഒരു കഥാപാത്രം നോക്കിയാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ധാരാളം പേർ വരാറുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയും കാലം മാറിയല്ലോ. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പുതിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം. അത്തരം ഓവർ ദ ടോപ്പ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എങ്കിലും അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ പുതിയകാലത്ത് സെൻസിബിൾ ആയ ചില സംവിധായകരുടെ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആകും. ഉദാഹരണത്തിന് അൻവർ റഷീദോ ജിതിൻ ലാലോ ഛോട്ടാ മുംബൈ പോലെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായും ചെയ്യും. അവർ ആ കഥാപാത്രത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പുതുതായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവരുന്ന ആരെയും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ.
ഒരു അനുഭവം വിശദീകരിക്കാം.
ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ചേട്ടാ ഒരു സിനിമയുണ്ട്. ഛോട്ടാ മുംബൈയിൽ ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കും ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം. ഛോട്ടാ മുംബൈയ്ക്കുശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ ഈ കഥാപാത്രം ആയിരിക്കും. ഞാൻ.. ഓക്കേ..കഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. കഥയൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ട്. അതിലൊന്നും ചേട്ടൻ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഛോട്ടാ മുംബൈയിലെ ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മീറ്റർ നൂറാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സിനിമയിലെ ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം 150- 200ൽ അടിച്ചു നിൽക്കും.
പുള്ളി ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം. പുതിയ പിള്ളേര് ആണല്ലോ. അവർ ചിലപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതാകും. പുതിയ ആൾക്കാർ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എത്ര ദിവസമാണ് ഡേറ്റ് വേണ്ടത്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി.. ചേട്ടാ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്ക് ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായയും കുടിച്ച് ഇറങ്ങിക്കോ. ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടോടുകൂടി സാധനം തീർത്ത് ഞാൻ കൈയിൽ തരാം. ഉച്ചയ്ക്ക് സെറ്റിൽ നിന്ന് ഊണും കഴിച്ച് ചേട്ടന് വീട്ടിൽ പോകാം. ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ.. പിന്നെന്താ പിന്നെ ഇല്ല.. കഴിഞ്ഞു പരിപാടി.
പുള്ളി പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. 80- 90 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഛോട്ടാ മുംബൈ. അതിനുമുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഒന്നരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പുള്ളി തീർത്തു തരാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാര്യം ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറയുകയാ.. അതാണ് ചേട്ടാ പറയുന്നത് ചേട്ടനെ എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ കൈയിൽ കിട്ടണം എന്ന്. അദ്ദേഹം എന്നെ എന്തു ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല.
കുറെ നാളുകൾക്കു ശേഷം ഞാൻ ആ കക്ഷിയെ നേരിട്ട് കണ്ടു. കണ്ടപ്പോൾ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഓർമ കൂടിയില്ല.
വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
വാഴ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വാരിവലിച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിവരുന്നു എന്ന് അർഥമാക്കരുത്. കിട്ടുന്ന നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഒരുപാട് ചെയ്തു ജനങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കാതിരിക്കുക.
ആട് മൂന്നാം ഭാഗം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു വിജയിപ്പിക്കാൻ ബിജുക്കുട്ടൻ പ്രേക്ഷകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.