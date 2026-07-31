ETV Bharat / entertainment

ചിരിപ്പിക്കാന്‍ 'അവറാച്ചന്‍ ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്' വരുന്നുണ്ട് മക്കളേ! ബിജു മേനോന്‍ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

നവാഗതനായ തമ്പിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

AVARAACHAN AND SONS MOVIE BIJU MENON MALAYALAM MOVIES GANAPATHY
Avaraachan & Sons (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 10:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ബിജു മേനോൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസിന്‍റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ പുത്തന്‍ പോസ്റ്ററിനൊപ്പമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

കുടുബം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍ നല്‍കുന്നത്. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നവാഗതനായ തമ്പി ആണ്. അവറാച്ചനും മക്കളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമൊക്കെയായ നര്‍മരസത്തില്‍ കഥപറയുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സംവിധായകനായ തമ്പിയും ജോസഫ് വിജീഷും ചേര്‍ന്നാണ്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ തന്നെ പ്രേക്ഷകരില്‍ ഏറെ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. മനോഹരമായ ദൃശ്യഭംഗിയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കൗതുകകരമായ അവതരണവും കൊണ്ടുമാണ് ഈ പോസ്റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്.

നർമ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ഫാമിലി ഡ്രാമ അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസ് ഒരു പൂർണ്ണ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് തന്നെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെ എത്തിയ സെക്കന്‍റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റരും ടീസറിനുമൊക്കെ വലിയ സ്വാകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. 2026 സെപ്‌റ്റംബറിലാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക. എന്നാല്‍ തിയതി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

അവറാച്ചന്‍റെ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിജു മേനോനാണ്, ആത്മവിശ്വാസവും വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലിലുമാണ് ബിജു മേനോന്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ കൗതുകം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

അടുത്തിടെ സിദ് ശ്രീറാമും സെബാ ടോമിയും ആലപിച്ച ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. സനല്‍ ദേവ് സംഗീതം സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച ഈ ഗാനത്തിന് വരികള്‍ കുറിച്ചത് സുഹൈല്‍കോയയാണ്. 'ചുരുള്‍ മുടി ചുരുളോ' എന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഗണപതി, വിനയ് ഫോർട്ട്, ജോണി ആന്റണി, ഗ്രെയ്‌സ് ആന്റണി, അഖില ഭാർഗവൻ, പാര്‍വതി ബാബു, പൗളി വത്സൺ, സാബുമോൻ, കോട്ടയം നസീർ, വിനീത് തട്ടിൽ, സാജൻ പള്ളുരുത്തി, ആഷിഖ് ഖാലിദ്, സുധി കോപ്പ, സജിൻ ചെറുകയിൽ, ഷാജു ശ്രീധർ, നിഷാ സാരംഗ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ സഹ നിർമ്മാണം : ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് : സന്തോഷ് കൃഷ്ണൻ, നവീൻ പി തോമസ്, ഡി ഓ പി : സജിത് പുരുഷൻ, എഡിറ്റിംഗ്: ആകാശ് ജോസഫ് വർഗീസ്, സംഗീത സംവിധാനം : സനൽ ദേവ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ : അഖിൽ യെശോധരൻ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ : അജി കുറ്റിയാനി, വസ്ത്രാലങ്കാരം : സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, മേക്കപ്പ് : റഷീദ് അഹമ്മദ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ : ശങ്കരൻ എ എസ്, കെ സി സിദ്ധാർത്ഥൻ, സൗണ്ട് മിക്സിങ് : വിഷ്ണു സുജാതൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ : ഡിക്സൺ പൊടുത്താസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ : ജിബിൻ ജോൺ, ഫസ്റ്റ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ : ഓസ്റ്റിൻ എബ്രഹാം, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ ഹെഡ് : ബബിൻ ബാബു, സ്റ്റിൽസ് : ബിജിത് ധർമടം, മാർക്കറ്റിംഗ് : സൗത്ത് ഫ്രെയിംസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് : ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്, അഡ്വെർടൈസിങ് : ബ്രിങ് ഫോർത്ത്, വി എഫ് എക്സ് : പ്രോമിസ് സ്റ്റുഡിയോസ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ : ടെൻ പോയിന്റ്, പി ആർ ഓ : പ്രതീഷ് ശേഖർ.

Read More:

1. 'ഐ ആം ഗെയിം' ട്രെയിലർ എത്തി; കോടികളുടെ ഗാംബ്ലിങ് ലോകത്ത് മാസ്- സ്റ്റൈലിഷ് അവതാരമായി ദുൽഖർ സൽമാൻ

2. ആഗോളതലത്തില്‍ തരംഗമായി രാമായണ! റിലീസ് ചെയ്‌ത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം 15 മില്യൺ കാഴ്‌ചക്കാരുമായി ട്രെയിലര്‍

3. 'തിങ്കള്‍ ഭജിക്കും പെണ്ണേ'! അതിമനോഹര ഭാവങ്ങള്‍; അനു സിത്താരയുടെ നൃത്തം കണ്ട് കണ്ണെടുക്കാനാവാതെ ആരാധകര്‍

TAGGED:

AVARAACHAN AND SONS MOVIE
BIJU MENON
MALAYALAM MOVIES
GANAPATHY
AVARAACHAN AND SONS RELEASE DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.