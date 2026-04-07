'ആ വീഡിയോ കണ്ട് മലയാളി ഇനി ചിരിക്കില്ല'; ചിരിക്ക് പിന്നിലെ നൊമ്പരവും'വാഴ 2 വിശേഷങ്ങളുമായി ബിജുക്കുട്ടൻ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചിരി വീഡിയോകൾക്ക് പിന്നിലെ യഥാർഥ വേദന വരച്ചുകാട്ടുന്ന വാഴ 2വിലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ബിജുക്കുട്ടന്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

biju kuttan about Vaazha 2 movie
ബിജുക്കുട്ടൻ (Special Arrangement)
Published : April 7, 2026 at 2:38 PM IST

അക്കി വിനായക്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി മലയാള സിനിമയിൽ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം തീർത്ത നടനാണ് ബിജുക്കുട്ടൻ. 'ഛോട്ടാ മുംബൈ'യിലെയും 'അടി കപ്യാരെ കൂട്ടമണി'യിലെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളികൾക്കിടയിൽ തരംഗമാണ്. എന്നാൽ, തമാശക്കാരൻ എന്ന ലേബലിൽ നിന്നും മാറി ഏത് തരത്തിലുള്ള വൈകാരിക രംഗങ്ങളും തനിക്ക് വഴങ്ങുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് 'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം. വിപിൻദാസിൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ സവിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമായി മുന്നേറുമ്പോൾ, ബിജുക്കുട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച അച്ഛൻ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണുനിറയ്ക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചിരി വീഡിയോകൾക്ക് പിന്നിലെ യഥാർഥ വേദന വരച്ചുകാട്ടുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ബിജുക്കുട്ടൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

'വാഴ 2' തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ചിത്രത്തിലെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വലിയ സ്വീകാര്യതയെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?

സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇത്രയധികം ആഘോഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 'വാഴ 2' വേറൊരു ലെവൽ പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇതുവരെ ചെയ്തുപോന്നിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇതിലെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രം. 20 വർഷമായി ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു മൈൽസ്റ്റോൺ കഥാപാത്രം ലഭിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്.

ഹാഷിർ, അലൻ തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ താരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള അഭിനയാനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു?

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രശസ്തരായ ഹാഷിറും സംഘവും ഗംഭീര അഭിനേതാക്കളാണ്. അവരോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുക എന്നത് എന്നെപ്പോലുള്ള അഭിനേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെത്തന്നെ ഒന്ന് 'റീ-ഡിസൈൻ' ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു. അവർക്കൊപ്പം സ്ക്രീനിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കണമല്ലോ എന്നൊരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ കാലത്തെ അഭിനയരീതികൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാ വിഷുക്കാലത്തും തരംഗമാകുന്ന പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ വീഴുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വീഡിയോയുണ്ട്. ആ രംഗം ഈ സിനിമയിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്ക് പകരം തിയേറ്ററിൽ കണ്ണീരാണല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്?

അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ വിജയം. ഇത്രയും കാലം ഒരു വീഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ ചിരി മാത്രം കണ്ട മലയാളിക്ക്, അതിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ വേദന എന്താണെന്ന് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും കൃത്യമായി വരച്ചുകാട്ടി. ആ വീഡിയോ കണ്ട് ചിരിച്ചവർ ഇനി അത് കണ്ടാൽ ചിരിക്കണമെന്നില്ല. അത്രയേറെ ഹൃദയസ്പർശിയായാണ് ആ രംഗം സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോമഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ബിജുക്കുട്ടൻ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

തീർച്ചയായും. 'വാഴ 2' വിലും എനിക്ക് കോമഡി രംഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഞാൻ സ്ഥിരമായി ചെയ്തുവന്ന പാറ്റേണിൽ അല്ല. ഒരല്പം 'സട്ടിൽ' ആയി ചെയ്യേണ്ട സീനുകൾ ആയിരുന്നു അവ. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും അതിൻ്റേതായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പണ്ടത്തെപ്പോലെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് കോമഡിക്ക് വേണ്ടി തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനം.


പുതിയ കാലത്തെ സിനിമകളോട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു?

ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ്. കോമഡിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല. പഴയ രീതിയിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് സംവിധായകർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് അത് ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്.


'വാഴ' ഒന്നാം ഭാഗം വലിയ വിജയമായിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വിളി വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മനസ്സ്?

സത്യം പറഞ്ഞാൽ 'വാഴ 2' സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തവും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അതുപോലൊരു അച്ഛനായി മാറാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതേയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വിളി വന്നപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു.

വിനായകനുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാണല്ലോ?

അതെ, വിനായകനാണ് എൻ്റെ മകനായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമ കണ്ടവർ പറയുന്നത് "കറക്റ്റ് അച്ഛനും മോനും" എന്നാണ്. ആ അഭിപ്രായപ്രകടനം കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. വിപിൻ ദാസ്, സവിൻ തുടങ്ങിയ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ കാസ്റ്റിങ് പ്രോസസ് അത്രയും ഗംഭീരമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണത്.

വൈറൽ വീഡിയോയുടെ പുനരാവിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറഞ്ഞുവീഴുന്ന ചേട്ടൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാ വിഷുക്കാലത്തും ട്രെൻഡിങ് ആകാറുണ്ട്. ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ ആ ചേട്ടൻ്റെ സ്റ്റിക്കറുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി മലയാളിക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ചിരി വരില്ല. അത് വിപിൻദാസ് എന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത് എനിക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇംപാക്ട് ആണ്. എല്ലാവരും ആ ചേട്ടൻ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് കണ്ട് ചിരിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാകും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം വിപിൻദാസ് ചിന്തിച്ചു. അതിനുമുമ്പ് ആരും അങ്ങനെ ഒരു വശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. സവിൻ അത് മികച്ച രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വാസ്തവത്തിൽ ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഇംപാക്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരല്പം ചിരി ഒരല്പം ഇമോഷൻ അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ കരുതിയുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് പേർ എന്നെ വിളിച്ച് ആ വീഡിയോയിലുള്ള ചേട്ടനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരാണെന്നോ എവിടെയുള്ള ആളാണെന്നോ എനിക്കും അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തി സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇത് സിനിമയുടെ മാജിക് ആണ്.


നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി വീക്ഷിക്കാനും അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ തേടി സിനിമകളുടെ ഭാഗമാക്കാൻ വിപിൻദാസിനെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ വീഡിയോയുടെ റിക്രിയേഷൻ സീൻ ഇത്രയും വൈറലാകും എന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. എന്തായാലും ആ ചേട്ടനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തും എന്നാണ് വിശ്വാസം. അദ്ദേഹത്തെ ഉറപ്പായി ഞാനും കാണാൻ പോകും.

അച്ഛൻ-മകൻ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രത്തോളം ഗൗരവമായ ഒരു ചർച്ച സിനിമ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നോ?


ഈ സിനിമ കണ്ട ശേഷം എല്ലാവരും അവരവരുടെ അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ അച്ഛനെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ചിലർ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാകുമല്ലോ. ചില അച്ഛന്മാർ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. അത്തരം അച്ഛന്മാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർ സ്വന്തം അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ സാധാരണയാണ്. എന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരാളുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഓർമിപ്പിക്കാൻ ഈ സിനിമ സഹായിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ.

പ്രശസ്തമായ ഒരു സിനിമ ഡയലോഗ് പോലെ ഈയൊരു ദിവസത്തിനു വേണ്ടി ചേട്ടായി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലേ...സത്യമായിട്ടും... ഇങ്ങനെയൊരു ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി കാത്തിരുന്നത്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത്. ഇടക്കാലത്ത് ഞാൻ സിനിമകളിൽനിന്ന് ചെറിയ ഇടവേള എടുത്തിരുന്നു. ഒരുപാട് സിനിമകൾ വാരിവലിച്ച് ചെയ്യാതെ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ തേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ എന്നെ തേടി വന്നിരുന്നു എന്ന് അർഥമാക്കരുത്. നമ്മളെയൊക്കെ തേടി കുറച്ച് സിനിമകളാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ആയിരുന്നു. കുറെ മോശം സിനിമകൾ ചെയ്തു പറയിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഭിനേതാവിനെ ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തുകാണിക്കാൻ ഒരവസരം വാഴ രണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഈ സ്വീകാര്യത ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ ജീവിതം എന്നു പറയുന്നത് മറ്റൊരു സിനിമ ഡയലോഗ് പോലെയാണല്ലോ. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ സമയമുണ്ട് ദാസാ..താങ്കളുടെ കഥാപാത്രം തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുഓവർ ആയിട്ട് പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കഥാപാത്രത്തെ അറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എൻ്റെ ഇൻട്രോ സീൻ സിനിമ കണ്ടവർക്ക് ഓർമയുണ്ടാകും. മകൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പലിനെ സ്കൂളിൽ കാണാൻ വരുന്ന രംഗം. പ്രിൻസിപ്പലിനോട് സംസാരിച്ച ശേഷം മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ഡോർ തുറക്കാനാകാതെ ൻ്റെ കഥാപാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ വളരെ നാച്ചുറലായി കോമഡി വേണം താനും, എന്നാൽ കഥാപാത്രം കൈയിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യരുത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷനായ ശേഷം ഹാഫ് ഡോറിന് താഴെക്കൂടെ കുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. തിയേറ്ററിൽ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ആ സീൻ കണ്ട് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. പക്ഷേ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എന്നായിരുന്നു സംവിധായകൻ്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയും അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നോർമലായി ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന രംഗവും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് എഡിറ്റിങ് സമയത്ത് കുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അവർ അത് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നു മാറി പോകുന്നില്ല എന്ന് സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തിനും തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ആ രംഗം അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
