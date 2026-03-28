ധുരന്ധര് ഫ്രാഞ്ചൈസി 2,500 കോടി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്; അതിവേഗം കുതിക്കുന്നു, ബാഹുബലിയുടെ റെക്കോര്ഡിനേയും മറികടന്ന് ചിത്രം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 1:09 PM IST
ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസും ബി 62 സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്ന് നിർമിച്ച, ആദിത്യ ധർ - രൺവീർ സിങ് ചിത്രം 'ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്' ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആഗോള ഗ്രോസ് 1000 കോടി നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി മാറി. റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യവാരത്തിനുള്ളില് 1088 കോടി ആഗോള ഗ്രോസ് നേടിയാണ് ചിത്രം ഈ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യ വീക്കെൻഡ് ഗ്രോസ് നേടിയ ചിത്രം, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം എന്നീ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഗംഭീര ബോക്സ് ഓഫിസ് പ്രകടനം നടത്തിയാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യക്കു പുറമെ വിദേശ മാർക്കറ്റിലും റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ ആണ് ചിത്രം നേടുന്നത്.
റിലീസായി(മാര്ച്ച് 19) ആദ്യ ആഴ്ചയില് നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം നേടിയ ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 761 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതുന്ന ചിത്രം, ആഗോള തലത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായ വിജയമാണ് നേടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ എന്ന നേട്ടം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ സ്പൈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ആദ്യ ആഴ്ചയില് തന്നെ റെക്കോര്ഡ് കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ ധുരന്ധറിന്റെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ സമാനമായ വിജയമായാണ് മുന്നേറുന്നത്. ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ 1000 കോടി, ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യ വീക്കെൻഡ് ഗ്രോസർ, ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യ ദിന ആഗോള ഗ്രോസ്സർ എന്നീ റെക്കോർഡുകളും ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പേരിലാണ്.
ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്
ആഗോളതലത്തില് 1,141.22 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 286 കോടി രൂപയും ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തു. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് 715.92 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 855 കോടി രൂപയാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും കളക്ഷൻ ബ്രേക്ക് അപ് കണക്കുകൾ ഇപ്രകാരം, ആദ്യ വീക്കെൻഡ് 466 കോടി, തിങ്കളാഴ്ച-64 കോടി രൂപ, ചൊവ്വാഴ്ച-58 കോടി രൂപ, ബുധനാഴ്ച-49 കോടി രൂപ, വ്യാഴാഴ്ച-53 കോടി രൂപ. എട്ടു ദിവസം നീണ്ട ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം നേടിയ നെറ്റ് ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 690 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു 8 ദിനം കൊണ്ട് നേടിയ ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് 814 കോടി രൂപ. വിദേശ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ചിത്രം നേടിയ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 274 കോടി രൂപയും, ചിത്രത്തിന്റെ ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള ആകെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 1088 കോടി രൂപയുമാണ്.
ബാഹുബലിയുടെ റെക്കോര്ഡിനെ മറികടന്ന് ധുരന്ധര് ഫ്രാഞ്ചൈസി
ബാഹുബലിയെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര പരമ്പരയായി മാറാൻ ധുരന്ധർ ഫ്രാഞ്ചൈസി 2500 കോടി ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു
ഇന്ത്യന് സിനിമാ ബോക്സ് ഓഫിസിലാണ് ധുരന്ധര് 2 ചരിത്രം കുറിച്ചത്. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി ഒരുങ്ങിയ ധുരന്ധര് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയ ഇന്ത്യന് ഫിലിം ഫ്രൈഞ്ചൈസിയായി മാറി. ബാഹുബലിയുടെ റെക്കോര്ഡ് മറികടന്നാണ് ധുരന്ധര് വമ്പന് റെക്കോര്ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ചൈനയെ കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന ഇന്ത്യന് സിനിമയായി ബാഹുബലി 2 ദി കണ്ക്ലൂഷന് തുടരുകയാണ്. എന്നാല് ധുരന്ധര് 2 ദി റിവഞ്ചും ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 1141 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ആദ്യ ചിത്രമായ ധുരന്ധറിന്റെ 1307 കോടി രൂപയുടെ വമ്പന് കലക്ഷനുമായി കൂടിച്ചേര്ന്നാല് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ആകെ വരുമാനം 2447 കോടി രൂപയാണ്. ഇത് ബാഹുബലി ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ കലക്ഷനേക്കാള് കൂടുതലാണ്.
ബാഹുബലി: ദി ബിഗിനിംഗ് (650 കോടി), ബാഹുബലി 2: ദി കൺക്ലൂഷൻ (1788 കോടി) എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 2438 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനെയാണ് ധുരന്ധര് ഫ്രാഞ്ചൈസി മറികടന്നത്.
അതിവേഗത്തിലാണ് ഈ റെക്കോര്ഡിനെ ധുരന്ധര് മറികടന്നതെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ബാഹുബലിയുടെ ഈ റെക്കോര്ഡ് മറ്റൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസി സിനിമകളും മറികടന്നിരുന്നില്ല. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെയും അസാധാരണമായ പ്രകടനം അതിവേഗത്തില് തന്നെ ഈ റെക്കോര്ഡിനെ മറികടന്നിരിക്കുന്നത്.
തിയേറ്ററില് ശക്തമായ പ്രകടനം
ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ്, ബി 62 സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ ജ്യോതി ദേശ്പാണ്ഡെ, ലോകേഷ് ധർ, ആദിത്യ ധർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു പോലെ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാഴ്ചക്കാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
ധുരന്ധര് 2 റിലീസായി രണ്ടാം വാരം അവസാനിക്കാറുമ്പോഴും ശക്തമായ പ്രകടനം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. അതിവേഗത്തിലാണ് കലക്ഷന് കുതിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളില് വരുമാനം ഇനിയും വര്ധിക്കുമെന്ന തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഈ ചിത്രം ഇന്ന് (10 ദിവസം) പരമ്പരയെ 2500 കോടി നാഴികക്കല്ല് മറികടക്കും, അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 3000 കോടി ഗ്രോസ് നേടുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്മാരുടെ വിലയിരുത്തല്.
ഇന്ത്യന് സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഫ്രാഞ്ചൈസിയായി ധുരന്ധര് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര പരമ്പരള്ക്ക് പുതിയ മാനദന്ണ്ഡത്തിന്റെ മാറ്റത്തെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. പിആർഒ - ശബരി.
