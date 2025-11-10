ETV Bharat / entertainment

"കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും! പിആറിന്‍റെ തലയില്‍ ഇട്ടത് അവര്‍..അനീഷിന്‍റെ പ്രൊപ്പോസല്‍ സത്യമോ?" അനുമോളുടെ സഹോദരി പറയുന്നു

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 7ല്‍ വിജയകിരീടം നേടിയ അനുമോളുടെ വിജയത്തില്‍ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് സഹോദരി അഖില. അനുമോളുടെ വിജയത്തില്‍ പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത സന്തോഷമാണ് കുടുംബത്തിനും നാട്ടുക്കാര്‍ക്കുമെന്നും സഹോദരി പ്രതികരിച്ചു.

Anumol Anumol sister Anumol PR ബിഗ് ബോസ്
Anumol and sister (Anumol facebook page)
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 7 ടൈറ്റില്‍ വിന്നര്‍ അനുമോളുടെ വിജയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് സഹോദരി അഖില. അനുമോളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അഖില. അനുമോളുടെ ഈ വിജയത്തെ വലിയ അഭിമാന നിമിഷം എന്നായിരുന്നു സഹോദരിയുടെ പ്രതികരണം.

"വളരെ സന്തോഷം, ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണം..പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത സന്തോഷമാണ് കുടുംബത്തിനും എല്ലാവര്‍ക്കും. എനിക്കൊന്ന് കാണണം, കെട്ടിപ്പിടിക്കണം. വീട്ടുകാരായാലും നാട്ടുകാരായാലും അഭിമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രൗഡ് മൊമന്‍റ് ആണ്," അഖില പറഞ്ഞു.

പിആറിന്‍റെ ബലം കൊണ്ടാണോ അനുമോള്‍ വിജയിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തോട് "നിങ്ങള്‍ പറയൂ, ആണോ" എന്ന് മറുചോദ്യമാണ് സഹോദരി ചോദിച്ചത്. "കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും. ആദ്യ എപ്പിസോഡ് മുതല്‍ അവസാനം വരെ അനു എത്രത്തോളം കണ്ടന്‍റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എന്ത് മാത്രം പരിശ്രമിച്ചെന്നും എത്രത്തോളം ആക്‌ടീവ് ആയിരുന്നുവെന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാം. അത് പിആറിന്‍റെ തലയിലിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്‌തത് മറ്റുള്ളവരാണ്.

പക്ഷേ, പുറത്തുള്ളവര്‍ക്കും നാട്ടുകാര്‍ക്കും അവളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും ആരാധകര്‍ക്കും എല്ലാം അറിയാം, അനു എത്രമാത്രം ആ ഷോയ്‌ക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയി നിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവള്‍ ഈ കപ്പ് നേടാന്‍ അര്‍ഹയാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് നന്നായി അറിയാം. പക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് ഇതെല്ലാം പിആറിന്‍റെ തലയില്‍ ഇടുന്നത്," അഖി‍ല പറഞ്ഞു.

അവസാന ആഴ്‌ച്ചയില്‍ അനുമോളെ അനീഷ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്‌തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോടും അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു. അനീഷിന്‍റെ പ്രൊപ്പോസല്‍ ജെനുവിനായി തോന്നിയില്ലെന്നായിരുന്നു സഹോദരിയുടെ പ്രതികരണം. എന്നാല്‍ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയില്ലെന്നും അനുമോള്‍ വരുമ്പോള്‍ ചോദിക്കണമെന്നും സഹോദരി പറഞ്ഞു.

"അനീഷിന്‍റെ പ്രൊപ്പോസല്‍ ജെനുവിനായി തോന്നിയില്ല. അവസാന ദിവസങ്ങളില്‍ അനു അത്രയും ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അവള്‍ക്ക് അനീഷ് ഒരു പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടില്ല. അത് ഗെയിമിന്‍റെ ഭാഗമാണോ എന്നറിയില്ല. അനു വരുമ്പോള്‍ അവളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം," സഹോദരി പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം പിആര്‍ വിഷയത്തില്‍ അനുമോളും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. തനിക്ക് പിആര്‍ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അനുമോള്‍ പിആറിന് നല്‍കിയ തുകയെ കുറിച്ചും തുറന്നു പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് പിആര്‍ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ 16 ലക്ഷം ഞാന്‍ വാരിക്കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കില്‍ എനിക്ക് ഇവിടേയ്‌ക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. വീട്ടില്‍ ആര്‍ക്കും താല്‍പ്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഒരു ലക്ഷമായിരുന്നു പിആറിന് കൊടുത്തത്," അനുമോള്‍ പറഞ്ഞു.

