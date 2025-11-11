"വീട്ടില് വന്ന് ചോദിച്ചാലും നോ പറയും"; അനീഷിന്റെ പ്രൊപ്പോസലും ഭാവി വരനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവച്ച് അനുമോള്
ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനുള്ളില് വെച്ച് അനീഷ്, അനുമോളെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരുന്നു. അനീഷ് സീരിയസ് ആയാണോ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് തനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ലെന്നാണ് അനുമോള് പറയുന്നത്.
അനുമോളും അനീഷുമായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7ലെ ടോപ് 2 മത്സരാര്ത്ഥികള്. അവസാനം വരെ മികച്ച ജനപുന്തണ ലഭിച്ചവരാണ് അനീഷും അനുമോളും. ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിനകത്തും ഇരുവരും മികച്ച കോമ്പോകളായിരുന്നു.
കോമണര് പവര് സ്ട്രാറ്റജിയും, ഫെയര് ഗെയിമും ഉപയോഗിച്ച് ബിഗ് ബോസില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ അനീഷ് അവസാന നിമിഷം അനുമോളെ പ്രോപ്പോസ് ചെയ്തത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായി മാറിയിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ അനീഷിന്റെ പ്രൊപ്പോസിനെ കുറിച്ചും ഭാവി വരനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പ്പങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സു തുറക്കുകയാണ് ബിഗ് ബോസ് ടൈറ്റില് വിന്നര് അനുമോള്. ഏഷ്യാനെറ്റിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അനുമോള് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
"അനീഷേട്ടന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ശരിക്കും എനിക്കറിയില്ല. ഞാന് പുള്ളിയെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വന്ന ആള് അല്ല അവസാനം വരെ നിന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരാളോട് ഇഷ്ടമാവാന് അതിന് മാത്രം ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാന് തമാശയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് പുള്ളി എഞ്ചോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനിടയില് ആങ്ങള്, പെങ്ങള് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുമുണ്ട്," അനുമോള് പറഞ്ഞു.
അനീഷ് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രൊപോസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് "സീരിയസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാന് നോ പറയും" എന്നായിരുന്നു അനുമോളുടെ മറുപടി. ഞാന് പുള്ളിയെ ഒന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. "അനീഷ് നല്ല ഒരാള് അല്ലേ" എന്ന് അവതാരക ചോദിച്ചപ്പോള് "നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ്, നല്ലവരെ ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാന് പറ്റുമോ" എന്നായിരുന്നു അനുമോളുടെ മറുപടി.
"അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കാണാന് പറ്റില്ല. ഇനി എന്റെ വീട്ടില് വന്ന് ചോദിച്ചാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പറ്റില്ല. എന്നാല് പുള്ളി നല്ല ക്യാരക്ടര് ആണ്. പക്ഷേ പുള്ളിയുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്," അനുമോള് പറഞ്ഞു.
അനീഷിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരത്തിനിടെ ഭാവി വരനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ കുറിച്ചും അനുമോള് പറഞ്ഞു. "എന്നെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. എന്റെ കൂടെ നില്ക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവന് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നെ വിശ്വസിക്കണം. തിരിച്ച് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത്രയെ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഭംഗിയോ നിറമോ ജിമ്മോ കാശോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല.
ഇപ്പോള് എനിക്കങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. മുന്പൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും, ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ ഭര്ത്താവും - ഇവരുടെ ജീവിതം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കില് സന്തോഷമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 35 വര്ഷമായി. പിണക്കങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവര് എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എനിക്കും ജീവിക്കണം," അനുമോള് പറഞ്ഞു.
