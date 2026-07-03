'അമ്മ പോയി… കഠിനമായ വേദനയിലും പോരാടി'; അമ്മയുടെ വേര്പാടില് നെഞ്ചുതകര്ന്ന് ഡോ. റോബിന് രാധാകൃഷ്ണന്
റിയാലിറ്റി ഷോ താരമായ ഡോ. റോബിന് രാധാകൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ബീന അന്തരിച്ചു. അമ്മയുടെ വിയോഗം റോബിന് തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 3:13 PM IST
മുന് ബിഗ് ബോസ് താരവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ ഡോ. റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ബീന രാധാകൃഷ്ണന് (കൊച്ചുമോളി) അന്തരിച്ചു. അര്ബുദ ബാധിതയായി ചികിത്സയിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്ച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയായിരുന്നു.
അമ്മയുടെ വേര്പാട് റോബിന് തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ഗർഭാശയ കാൻസർ (എൻഡോമെട്രിയൽ കാർസിനോമ) ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അമ്മ. രോഗത്തോടും വേദനകളോടും ധീരമായി പോരാടിയാണ് അമ്മ യാത്രയായതെന്ന് റോബിന് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റില് പറയുന്നു.
2026 മാർച്ച് 25നാണ് കാൻസർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതെന്നും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആശുപത്രി സന്ദര്ശനവും ചികിത്സയും വേദനയും പ്രാര്ത്ഥനകളുമായിരുന്നു ജീവിതമെന്നും റോബിന് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
ഡോ. റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്
"2026 മാർച്ച് 25-നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് സ്റ്റേജ് ഐ വി ബി( IVB) എൻഡോമെട്രിയൽ കാർസിനോമ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അന്നുമുതൽ, ജീവിതം എണ്ണമറ്റ ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങളും, ചികിത്സകളും, വേദനകളും, അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും, പ്രാർഥനകളും നിറഞ്ഞ ഒരു യാത്രയായി മാറി. എങ്കിൽപ്പോലും, ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും കഠിനമായ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അമ്മ അസാധാരണമായ മനക്കരുത്തും ധൈര്യവും ശാന്തതയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. രോഗം ഒരിക്കലും തന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയോ സ്നേഹത്തെയോ തകർക്കാൻ അമ്മ അനുവദിച്ചില്ല. അമ്മയുടെ പോരാട്ടവീര്യം ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമായിരുന്നു. അചഞ്ചലമായ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയാണ് അമ്മ ഈ പോരാട്ടം നയിച്ചത്.
അമ്മയുടെ ഈ സഹിഷ്ണുത ചുറ്റുമുള്ള ഏവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും, പ്രതീക്ഷയോടും സ്നേഹത്തോടും മികച്ച മാന്യതയോടും കൂടിയാണ് അമ്മ ഓരോ നിമിഷത്തെയും നേരിട്ടത്. ഭയം തോന്നാതിരിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഭയമുണ്ടായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് യഥാർഥ ധൈര്യമെന്ന് അമ്മ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു.
ധീരവും മറക്കാനാവാത്തതുമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ, 2026 ജൂലൈ 3-ന് പുലർച്ചെ 1:00 മണിക്ക് അമ്മ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു, സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിച്ചു. അർബുദം അമ്മയുടെ ശരീരത്തെ കീഴടക്കിയെങ്കിലും, അമ്മയുടെ കരുത്തിനെയോ സ്നേഹത്തെയോ അമ്മ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോകുന്ന പാരമ്പര്യത്തെയോ തോൽപ്പിക്കാൻ അതിനായില്ല.
നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സ്വാർത്ഥരഹിതമായ ത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി അമ്മ എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. അമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും വഴികാട്ടിയായിരിക്കും, അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെയുണ്ടാകും.
അമ്മയ്ക്ക് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. കയ്യിലുള്ള സർവതും നൽകിയാണ് അമ്മ പോരാടിയത്. അമ്മ എന്നും ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടും, എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും, ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.’’ , റോബിന് കുറിച്ചു.
പുളിവേലിക്കോണം കുടുംബാംഗവും, ഊന്നൻപാറ പരേതനായ ഭാസ്കരൻ വൈദ്യന്റെ ചെറുമകളുമാണ്. സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പില് നടക്കും.