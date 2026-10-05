മാസ് എവിക്ഷനിൽ കുലുങ്ങി ബിഗ് ബോസ് വീട്; എട്ട് പേർ പുറത്ത്, സീക്രട്ട് റൂമിൽ രണ്ടുപേർ, പിന്നാലെ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി
മാസ് എവിക്ഷന് പിന്നാലെ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി; ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ഇനി പുതിയ ഗെയിം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 1:43 PM IST
വലിയ ട്വിസ്റ്റുകളും സസ്പെൻസുകളുമായി മുന്നേറുകയാണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8. എന്നാൽ പ്രേക്ഷകരെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഹൗസിൽ നടന്ന മാസ് എവിക്ഷനാണ് ഇത്തവണത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയത്. സാധാരണ ബിഗ് ബോസ് എവിക്ഷനുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരാർത്ഥികൾ പുറത്താകുമ്പോൾ, ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് എട്ട് പേരാണ് വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോയത്. അതേസമയം, മൃദുലയും അഞ്ജലിയും എവിക്ടഅ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിലവിൽ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ഇല്ല. ഇരുവരും സീക്രട്ട് റൂമിലാണ്.
ഒരു ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ബാക്കിയായത് വെറും പതിനൊന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾ. ഇത്രയും പേരെ ഒരുമിച്ച് പുറത്താക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മാസ് എവിക്ഷൻ ഹൗസിൽ അവശേഷിച്ച മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാനസിക ആഘാതം എത്രത്തോളമാണ്? വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഷോയുടെ ഗെയിം എങ്ങനെ മാറും എന്നതും നിർണായകമാണ്.
പലപ്പോഴും ഷോ അവതാരകനായ മോഹന്ലാലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വീക്കെന്ഡ് എപ്പിസോഡില് എവിക്ഷന് നടക്കാറുള്ളത്. ഇത്തവണത്തേത് പതിവില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണ് മത്സരാര്ഥികള് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
മാസ് എവിക്ഷനെ കുറിച്ച് സൂചന നല്കി ബിഗ് ബോസ്
നടക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ എവിക്ഷനല്ലെന്നും വീടിന്റെ മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളെയും മാറ്റിമറിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഭവമാണെന്നും സൂചന നൽകിയാണ് ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർത്ഥികളെ തയ്യാറാക്കിയത്. വീട് മുഴുവൻ കുലുങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.
ഒരു ഭൂകമ്പം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും അത് വീട്ടിലെ മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളെയും പിടിച്ചുകുലുക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. എന്നാൽ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ തങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു കൂട്ട എവിക്ഷനായിരിക്കുമെന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് അപ്പോൾ മനസിലായിരുന്നില്ല.
എവിക്ഷൻ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വീടിനുള്ളിലെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സംഘർഷഭരിതമായി. ഒരാളുടെ പുറത്താകൽ പോലും സഹമത്സരാർത്ഥികളെ വൈകാരികമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തുടർച്ചയായി പലരുടെയും പേര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹൗസിലുള്ളവരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിശ്ചലരാക്കി.
'നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഉരുൾ പൊട്ടിയപ്പോൾ അവർക്കെന്താകും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക. അവർക്കുണ്ടായ സൈക്കോളജിക്കൽ ഷോക്ക് എത്രയായിരിക്കും?' എന്ന ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കലിന്റെ വാക്കുകളും ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു.
ലൊലീറ്റയ്ക്കും അപ്രതീക്ഷിത പടിയിറക്കം
അഗ്നിപരീക്ഷയിലൂടെ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായി പ്രവേശിച്ച നാല് പേരിൽ ഒരേയൊരു പെൺതരിയായിരുന്നു ലൊലീറ്റ. സീസൺ 8ലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മത്സരാർത്ഥിയെന്ന പ്രത്യേകതയും ലൊലീറ്റയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.
അഗ്നിപരീക്ഷയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ലൊലീറ്റ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹൗസിലെത്തിയതിന് ശേഷം പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് അഗ്നിപരീക്ഷയിലെ പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ലൊലീറ്റയുടെ മറ്റുചില വശങ്ങളായിരുന്നു.
വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളോടും മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളോടും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതും ഗെയിമിൽ എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതും ഓരോ ദിവസവും നിർണായകമായി. ഒടുവിൽ മാസ് എവിക്ഷനിൽ ലൊലീറ്റയ്ക്കും ബിഗ് ബോസ് വീടിനോട് വിട പറയേണ്ടിവന്നു.
സുമേഷും രാകേഷും പുറത്ത്
ബിഗ് ബോസ് വീടിനെ എന്റർടെയ്ൻമെന്റായി നിലനിർത്തിയിരുന്ന മത്സരാർത്ഥികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടുപേരായിരുന്നു സുമേഷും രാകേഷും. വീട്ടിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഇരുവരുടെയും പുറത്താകൽ ഹൗസിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
അഗ്നിപരീക്ഷയിലൂടെ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെത്തിയ ആദ്യ നാല് മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു രാകേഷ്. എന്നാൽ അതേ സംഘത്തിൽ നിന്ന് മാസ് എവിക്ഷനിലൂടെ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് പോയതും രാകേഷ് തന്നെയായി.
എല്ലാവരെയും നിശ്ചലരാക്കി നിർത്തിയ ശേഷമാണ് രാകേഷ് പുറത്താകുന്ന വിവരം ബിഗ് ബോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വീട്ടിലെ പലർക്കും അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുറത്തിരുന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന എവിക്ഷനുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു രാകേഷിന്റേത്.
സുമേഷിന്റെ പുറത്താകലും ഹൗസിന് വലിയൊരു നഷ്ടമായി മാറി. ഇരുവരും വീട്ടിലെ ദൈനംദിന സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയും എന്റർടെയ്ൻമെന്റും നൽകിയിരുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരുടെ അഭാവം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സിലും പ്രകടമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എട്ടുപേര് പുറത്തേക്ക്
സുമേഷ്, ഗായത്രി, ജസീല, രാകേഷ്, ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കൽ, ലൊലീറ്റി എന്നിവരാണ് എവിക്ടായവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. ഇവർക്കൊപ്പം മൃദുലയും അഞ്ജലിയും നിലവിൽ സീക്രട്ട് റൂമിലാണ്.
അതിനാൽ തന്നെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എന്താണെന്നത് ഇപ്പോഴും കൗതുകമായി തുടരുകയാണ്. എവിക്ഷൻ എന്നത് ഒരു അവസാനമല്ലെന്നും ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ഏത് നിമിഷവും ഗെയിമിന്റെ ദിശ മാറാമെന്നും സീക്രട്ട് റൂം ട്വിസ്റ്റിലൂടെ ഷോ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയാണ്.
മത്സരാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞതോടെ വീട്ടിലെ സമവാക്യങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം നിന്നിരുന്നവർക്കും ഇനി തങ്ങളുടെ ഗെയിം സ്വതന്ത്രമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യമാകും.
പുതിയ മുഖങ്ങൾ
മാസ് എവിക്ഷന്റെ ആഘാതം മാറും മുമ്പേ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് പുതിയ മത്സരാർത്ഥികളും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സീസണിലെ രണ്ടാമത്തെ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രികളായി സുവർണ, നിലീന, വിപിൻ, വേദാങ്കി എന്നിവർ ഹൗസിലെത്തി. ആദ്യം നിലീനയും പിന്നാലെ സുവർണ, വിപിൻ, വേദാങ്കി എന്നിവരുമാണ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. അഭിഭാഷകർ, അഭിനേതാക്കൾ, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പുതിയ മത്സരാർത്ഥികൾ.
ഇവരുടെ വരവോടെ ഹൗസിലെ ഗെയിം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ ആളുകൾ എത്തുമ്പോൾ പഴയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പുതിയ മത്സരാർത്ഥികൾക്കെതിരെ ആദ്യദിനം മുതൽ തന്നെ ചർച്ചകളും നീക്കങ്ങളും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ലൈവിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ. ആസിഫ് ഗ്യാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ നോബി, താഷി, ആസിഫ്, വിക്കി, രാഹുൽ ഈശ്വർ തുടങ്ങിയവർ പുതിയവർക്കെതിരെ ഗെയിം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായും സൂചനകളുണ്ട്. ഷിജിനെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഇതോടെ മാസ് എവിക്ഷനിലൂടെ കുറഞ്ഞുപോയ മത്സരാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ വീണ്ടും ഉയരുകയാണ്. എന്നാൽ പുതിയവർ എത്തിയതോടെ പഴയ ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നതാണ് ഇനി പ്രധാന ചോദ്യം.
ബിഗ് ബോസ് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ മാത്രമല്ല. അത് ഒരു മൈൻഡ് ഗെയിം കൂടിയാണ്. ഫിസിക്കൽ ടാസ്കുകളും മത്സരങ്ങളും മാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്തമായ മാനസിക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും മത്സരാർത്ഥികളെ കടത്തിവിടുകയാണ് ഷോയുടെ രീതി.
അപ്രതീക്ഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളോട് ഓരോ വ്യക്തിയും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു, സമ്മർദ്ദങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുന്നു, സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഗെയിമിൽ തുടരാൻ എത്രത്തോളം തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നു എന്നതെല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു.
ഇതുവരെ കണ്ട ബിഗ് ബോസ് വീടല്ല ഇനി പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തെ മാസ് എവിക്ഷൻ തന്നെ വീടിന്റെ ശക്തിസമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടാസ്കുകളും നോമിനേഷനുകളും ഗ്രൂപ്പ് പോരുകളും പുതിയ ബന്ധങ്ങളും സീസൺ 8ന്റെ ഗെയിമിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്.