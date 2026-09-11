ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 8: ബിബി ഹൗസില് കട്ട യുദ്ധം; നേര്ക്കുനേര് പോരിനിറങ്ങി രാകേഷും കടല് കൊമ്പനും
ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി–റിനി പോര്, ഒടുവിൽ കൈകൊടുത്ത് ഒത്തുതീർപ്പ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 10:56 AM IST
ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ ടാസ്കുകളും അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളുമായി മുന്നേറുകയാണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8. 'ജനാധിപത്യം' എന്ന ആശയത്തിലാണ് ഇത്തവണ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ക നത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും തകര്ന്നടിഞ്ഞ ബിഗ് ബോസ് നഗരത്തെ മത്സരാര്ഥികള് ടാസ്കിലൂടെ പുനര്നിര്മിക്കുകയെന്നതാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ ടാസ്ക്.
ആദ്യത്തേത് 'നിദ്ര ചക്രം' ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ബെഡ്റൂം സൗകര്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാന് ഗാര്ഡന് ഏരിയയില് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാറ്റാടികള് മത്സരാര്ഥികള് മാറി മാറി തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് വിജയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് 'പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം' എന്ന ടാസ്കും മത്സരാര്ഥികള് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കി. നഷ്ടപ്പെട്ട ജലവിതരണം വീണ്ടെടുക്കുകയെന്നതായിരുന്നു ഈ ടാസ്കിലൂടെയുള്ള ലക്ഷ്യം.
എന്നാല് നാലാം ദിവസമായ ഇന്നലെ ഗ്യാസ് തിരികെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായുള്ള ടാസ്കിലായിരുന്നു മത്സരാർഥികള്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഗ്യാസ് തിരികെ ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഹൗസിൽ അരങ്ങേറിയത് മറ്റൊരു തർക്കമായിരുന്നു. ഇത്തവണ വിഷയം കഞ്ഞിവെള്ളമായിരുന്നു. കാണികൾക്ക് വളരെ നിസാരമെന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ മത്സരാർഥികൾക്കിടയിൽ വലിയ വാക്കുതർക്കത്തിന് വഴിവെച്ചു.
ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ തർക്കങ്ങളാകുന്ന ഹൗസ്
പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ പല തർക്കങ്ങളും വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ളതാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ മത്സരാർഥികൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അതിൽനിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് റേഷനിംഗ്, സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പരിമിതികൾ, ഓരോ നിമിഷവും ക്യാമറകളുടെ നിരീക്ഷണം, ഉറ്റവരിൽനിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽനിന്നും അകന്ന് കഴിയേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം എന്നിവയെല്ലാം മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ വലിയ വൈകാരിക വിഷയങ്ങളായി മാറാറുണ്ട്. അത്തരം തർക്കങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന് പലപ്പോഴും അടുക്കളയാണ്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ്, വിളമ്പൽ, ജോലിവിഭജനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ മത്സരാർഥികൾക്കിടയിൽ നേരത്തെ തന്നെ പലപ്പോഴും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
കഞ്ഞിവെള്ളം ചോദിച്ച് എൽദോ
അടുക്കളയിൽ അരി വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കലും റിനി ആന് ജോര്ജുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് അൽപം കഞ്ഞിവെള്ളം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എൽദോ അവിടേക്ക് എത്തിയത്. എൽദോ കഞ്ഞിവെള്ളം ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശ്രീലക്ഷ്മി പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പ് മാറ്റി കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എൽദോ കൊണ്ടുവന്ന കപ്പിലേക്ക് ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കോരി നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി. ഇതുകണ്ടതോടെ ഇത്തരത്തിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു റിനിയുടെ നിലപാട്. ഒരാൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കലിന്റെ പ്രതികരണം. ഇതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംസാരം പതിയെ വാക്കുതർക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങി.
കഞ്ഞിവെള്ളം വിളമ്പുന്നത് തന്റെ ജോലിയാണെന്നും താനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും റിനി വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് തർക്കം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്. എന്നാൽ റിനിയുടെ വാദം ശ്രീലക്ഷ്മിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അത് നൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി ഉറച്ചുനിന്നു. ഒരാൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് അത് നൽകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ശ്രീലക്ഷ്മി വ്യക്തമാക്കി.
വാക്കുതർക്കം കടുത്തതോടെ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇനി താൻ വിളമ്പുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽനിന്ന് മാറിപ്പോകുകയായിരുന്നു. റിനി തന്നെ വിളമ്പിക്കോളൂ എന്ന നിലപാടും ശ്രീലക്ഷ്മി സ്വീകരിച്ചു.
അടുക്കളയിൽ തുടങ്ങിയ തർക്കം അധികം വൈകാതെ ഹൗസിലെ മറ്റ് മത്സരാർഥികളുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീലക്ഷ്മി പലരോടും തന്റെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.
താൻ വിശപ്പിന്റെ വില അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരാൾ ഭക്ഷണമോ കഞ്ഞിവെള്ളമോ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് നൽകാതിരിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വിശദീകരണം. കഞ്ഞിവെള്ളം എന്ന ചെറിയ വിഷയത്തിന് പിന്നിൽ തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വികാരം എന്താണെന്നും ശ്രീലക്ഷ്മി മറ്റ് മത്സരാർഥികളോട് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, അടുക്കളയിലെ ജോലികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും ആരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നതുമായിരുന്നു റിനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രധാന വാദം. ജോലികൾക്ക് ഒരു ക്രമവും ഉത്തരവാദിത്തവും വേണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു റിനി.
തർക്കം കൂടുതൽ നീളാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ ശാന്തമായി. ഇരുവരുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നോബി ഇടപെടുകയായിരുന്നു. നോബിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയും റിനിയും പിന്നീട് സംസാരിക്കുകയും പരസ്പരം കൈകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഏറെ നേരമായി ഹൗസിൽ ചർച്ചയായിരുന്ന തർക്കത്തിന് താൽക്കാലികമായി വിരാമമായി.
എന്നാൽ സംഭവത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം എൽദോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. കഞ്ഞിവെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിഷയത്തിൽ എൽദോയും റിനിയും തമ്മിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. പിന്നീട് റിനി എൽദോയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനും എത്തി.ഇതോടെ വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് തോന്നിച്ചിരുന്ന സംഭവം മത്സരാർഥികൾക്കിടയിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു.
ആദ്യ വീക്കിലി ടാസ്കിലും വിജയം
അതിനിടെ സീസൺ 8ലെ ആദ്യ വീക്കിലി ടാസ്കും മത്സരാർഥികൾക്കിടയില് വലിയ തര്ക്കത്തിനും വാക്ക് വാദത്തിനുമിടയാക്കി. എന്നാല് ബിഗ് ബോസ് നല്കിയ ഫിസിക്കല് ടാസ്കിലായിരുന്നു വലിയ തര്ക്കങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചത്. നേര്ക്കുനേര് പോര് വിളിച്ചായിരുന്നു രാകേഷനും കടല് കൊമ്പനും. 'കട്ട യുദ്ധ'മായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഗ് ബോസ് മത്സരാര്ഥികള്ക്കായി നല്കിയത്. ജയില് വാസത്തില് നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ നല്കിയത്. ഈ ഫിസിക്കല് ടാസ്കിനിടയ്ക്കാണ് രാകേഷും കടല് കൊമ്പനും നേര്ക്കു നേര് നിന്ന ഇടഞ്ഞത്.