താഷിയോട് പ്രണയം; പിന്നാലെ മത്സരാര്ഥിയെ കൊണ്ടുപോകാന് ബിഗ് ബോസ് ഷോയിലെത്തി മാതാപിതാക്കള്! കരച്ചിലടക്കാനാവാതെ നേഹ
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: താഷിയുമായുള്ള അടുപ്പം അറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ബിബി ഹൗസിലെത്തി നേഹയുടെ മാതാപിതാക്കള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 11:47 AM IST
ഈ ആഴ്ചത്തെ 'ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 8' വീക്കെന്ഡ് എപ്പിസോഡില് പ്രേക്ഷകരെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നാടകീയ രംഗങ്ങള്. താഷിയോടുള്ള പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ നേഹയുടെ മാതാപിതാക്കള് ബിഗ് ബോസ് ഷോയിലെത്തി. താഷിയുമായുള്ള അടുപ്പത്തെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കള് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും നേഹ നല്കുന്ന മറുപടിയുമൊക്കെയാണ് ഈ ആഴ്ച പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.
മാതാപിതാക്കള് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് മോഹന്ലാല് പ്രേക്ഷകരോടായി പറയുന്നുണ്ട്. ബിബി ഹൗസില് എത്തിയ മാതാപിതാക്കള് അവിടെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തില്ലേയെന്നാണ് വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് നേഹയോട് ചോദിച്ചത്. താഷിയുമായുള്ള അടുപ്പത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ പരാമര്ശം. എന്നാല് താന് താഷിയോട് അത്ര ക്ലോസ് അല്ലെന്നും ഇതൊക്കെ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണെന്നുമായിരുന്നു നേഹയുടെ മറുപടി. തന്റെ ഇമോഷന്സ് നിയന്ത്രിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നേഹ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു.
ബിഗ് ബോസിലേക്ക് ഗെയിമിനായി വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമോഷന്സിന് പ്രധാന്യം നല്കുന്നതെന്നും അമ്മ നേഹയോട് ചോദിച്ചു. ചോദ്യങ്ങള് തുടര്ന്നതോടെ തനിക്ക് ഇപ്പോള് വീട്ടുകാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും താഷിയേയും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും തനിക്ക് ഇപ്പോള് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് വീട്ടുകാര്ക്കും ബിഗ് ബോഗ് ഹൗസിലുള്ളവര്ക്കും മനസിലാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും നേഹ പ്രതികരിച്ചു. പിന്നീട് മോഹന്ലാല് ഇതില് ഇടപെടുന്നുമൊക്കെയുണ്ട്.
പിന്നീട് മാതാപിതാക്കള് പോയയുടനെ താഷിയെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് മൃദുലയോട് നേഹ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തെറ്റാണോ എന്നും നേഹ ചോദിച്ചു. അതേസമയം മാതാപിതാക്കള് ബിബി ഹൗസില് എത്തിയതും നേഹയുടെ തുറന്നു പറച്ചിലും പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത് വലിയ വിമര്ശനങ്ങള്ക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരന്തര അഭ്യര്ഥനയെ തുടര്ന്നാണ് മാതാപിതാക്കളെ ഷോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് മോഹന്ലാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റാര്ക്കും ലഭിക്കാത്ത എന്ത് പ്രത്യേക പരിഗണനയാണ് നേഹയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് ചിലര് ചോദിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കളാണ് താഷിയും നേഹയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ഇത്രത്തോളം വഷളാക്കിയതെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രേക്ഷകര് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡില് താഷി വേദാങ്കിയോട് ഫ്ലെര്ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മൃദുല നേഹയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതുകേട്ട് ആകെ വിഷമത്തിലായ നേഹ വേദാങ്കിയോട് ഇക്കാര്യ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വേദാങ്കി താഷി ഫ്ലെര്ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ നേഹ ആകെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. പൊട്ടിക്കരയുന്നു. പിന്നീട് ഇതേ കാര്യം നേഹ താഷിയോട് തുറന്നു ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു താഷിയുടെ മറുപടി. വിശ്വസിക്കാന് പ്രയാസമുണ്ടെന്നു നേഹ മറുപടി നല്കുന്നു.
എന്നാൽ താൻ ഏത് ടോണിലാണ് സംസാരിച്ചതെന്നും, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും വിശ്വാസമില്ലെങ്കില് കൂടുതല് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നുമായിരുന്നു താഷിയുടെ പ്രതികരണം. ഇതോടെ ദേഷ്യം വന്ന നേഹ ബെഡ് റൂമില് പോയി സാധനങ്ങള് എടുത്തു എറിഞ്ഞുപൊട്ടിക്കുന്നു. താഷിയെ താന് ഇനി വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും ഇതൊക്കെ ഗെയിം തന്ത്രങ്ങള് ആയിരുന്നുവെന്നും മൃദുലയോടും നൗഫിനയോടും പറയുന്നു.
പിന്നീട് വളരെ വേഗത്തില് തന്നെ വീണ്ടും താഷിയുമായി അടുക്കുന്ന നേഹയെയാണ് ബിബി ഹൗസ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നേഹയുടെ മാതാപിതാക്കള് ബിബി ഹൗസില് എത്തിയത്.
എവിക്ഷന്
വൈൽഡ് കാർഡ് ആയി ബിബി ഹൗസിലേക്ക് എത്തിയ മത്സരാര്ഥിയായിരുന്നു വേദാങ്കി. ആ മത്സരാര്ഥിയാണ് ഈ ആഴ്ച വീടിനോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ആഴ്ചകളില് വളരെ ആക്ടീവായ മത്സരാര്ഥിയായിരുന്നു വേദാങ്കി. നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലര്ത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് മോഹന്ലാലിനോട് വേദാങ്കി പ്രതികരിച്ചത്.
ഫെമിനിസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലർക്കും പരിചിതയായിരുന്ന വേദാങ്കിയുടെ വീട്ടിലെ ലക്ഷ്യം രാഹുൽ ഈശ്വറായിരുന്നു. രാഹുല് ഈശ്വരറാണ് തന്റെഎതിരാളി എന്ന് കരുതിയ വേദാങ്കി വീടിനോട് പടിയിറങ്ങാന് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇരുവരും തമ്മില് നല്ല സൗഹൃദം പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഇതും ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരുന്നു.