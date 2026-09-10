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ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: വെള്ളവുമില്ല, ഗ്യാസുമില്ല; മൂന്നാം ദിനം സംഭവബഹുലം, പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണ്ട് മനം നൊന്ത് മൃദുല

'പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം'; വെള്ളം വീണ്ടെടുക്കാൻ മത്സരാർത്ഥികളുടെ പോരാട്ടം, ഒപ്പം തർക്കവും!

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Bigg Boss house (Photo: JioHotstar Malayalam)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 11:43 AM IST

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രോ ദിവസവും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരും ആരാധകരും. മോഹൻലാൽ അവതാരകനായി എത്തുന്ന ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8 മൂന്നാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഷോയുടെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളായതിനാൽ തന്നെ മത്സരാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള പരിചയപ്പെടലുകളും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ടാസ്‌കളിലെ മത്സരവുമൊക്കെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്.

രസകരമായ നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങളുമായി ഷോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിലും പല മത്സരാർത്ഥികളും ഇപ്പോഴും പൂർണമായും ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. അതേസമയം, ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിലവിൽ വീക്കിലി ടാസ്‌കാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത്തവണത്തെ ടാസ്‌ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മത്സരാർത്ഥികളെല്ലാം ബിഗ് ബോസ് സിറ്റിയിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നാണ് ടാസ്‌കിന്‍റെ പശ്ചാത്തലം. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ ബിഗ് ബോസ് സിറ്റി പൂർണമായും നശിച്ചുപോകുന്നു. തുടർന്ന് സിറ്റിയെ പഴയ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനായി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ബിഗ് ബോസ് ടാസ്‌കുകള്‍ നൽകുകയും ഓരോ ടാസ്‌കും പൂർത്തിയാക്കി നഗരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയുമാണ് മത്സരാർത്ഥികളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ബിഗ് ബോസ് ഒരുലക്ഷം രൂപ വരെ അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ ഫണ്ടില്‍ നിന്നാണ് ബിഗ് ബോസ് സിറ്റി വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ സിറ്റി വീണ്ടെടുത്താല്‍ അടുത്ത തവണയും അധികാരികളായി തുടരാനുള്ള സാധ്യതയും ബിഗ് ബോസ് മത്സരാര്‍ഥികളുടെ മുന്നില്‍ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം ഈ ടാസ്‌കില്‍ അധികാരിയും അനുയായികളും എന്ന രീതിയിലാണ് മത്സരാർത്ഥികളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലീഡറായ ജസീല, അനുയായികളായ സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ, മൃദുല വിജയി എന്നിവർക്കാണ് ബിഗ് ബോസ് ഓരോ ടാസ്‌കും വിശദീകരിച്ച് നൽകുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ ടാസ്‌ക് ചെയ്യേണ്ട മത്സരാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ഇവർക്കാണ്.

ഗ്യാസും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ ബിബി ഹൗസ്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെഡ് റൂം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ച ടാസ്‌ക്. മൂന്നാം ദിവസമായതോടെ കുടിവെള്ളം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 'പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം' എന്ന പേരിലാണ് ഈ ടാസ്‌ക് അവതരിപ്പിച്ചത്.

രാവിലെ മുതൽ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ വെള്ളവും ഗ്യാസും ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കുടിവെള്ളം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ടാസ്‌ക് ബിഗ് ബോസ് നൽകുന്നത്. ടാസ്‌ക് ഏരിയയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ടാങ്കിലേക്ക് പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് നിറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന ദൗത്യം.

ഇതിനായി ബിഗ് ബോസ് അനുവദിച്ച ടാസ്‌സ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 20,000 രൂപ നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ലോലീറ്റയും കടൽ കൊമ്പനും ചേർന്നാണ് ടാസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്തത്. ടാസ്‌ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും മത്സരാർത്ഥികളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി രാകേഷ്, ഷിജിൻ തുടങ്ങിയവരും പാട്ടും ഡാൻസുമായി സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ ടാസ്കിനിടയിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കും ഇടയുണ്ടായി. ടാങ്കിൽ എത്രമാത്രം വെള്ളം നിറഞ്ഞുവെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോയ എൽദോയെ ലീഡറായ ജസീല വഴക്ക് പറഞ്ഞതും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി. ടാസ്‌കിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആര് എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ ചൊല്ലി മത്സരാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചർച്ചകളും ഉണ്ടായി.

ഒടുവിൽ ടാസ്‌ക് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ കുടിവെള്ളം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഒന്നാണെന്നാണ് ജസീല പ്രതികരിച്ചത്. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഈ ടാസ്‌ക് തനിക്ക് മനസിലാക്കി തന്നുവെന്നും ജസീല പറഞ്ഞു.

ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ പേരിലും തർക്കം

ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധികാരികൾക്ക് മികച്ച ഭക്ഷണം നൽകാനും ബിഗ് ബോസ് തയ്യാറായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകില്ലെന്നും അതിനായി പണം നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും ബിഗ് ബോസ് അറിയിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി.

മറ്റു മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേക ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന നിലപാടാണ് അധികാരികൾ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ബിഗ് ബോസ് മുന്നോട്ടുവച്ച ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അധികാരികൾ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.

ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ആദ്യ 'ബിബി വാര്‍ത്ത'

ഇതിനുപിന്നാലെ ഹൗസിൽ മറ്റൊരു രസകരമായ സംഭവത്തിനും തുടക്കമായി. 'ബിബി വാര്‍ത്ത' എന്ന പേരിൽ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ ആദ്യ പത്രം പുറത്തിറങ്ങി. ഹൗസിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിരുന്നു വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

അധികാരികൾക്ക് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ മത്സരാർത്ഥികളും അധികാരികളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. ഫണ്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു പ്രധാനമായും ചർച്ച. മത്സരാര്‍ഥികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ കണ്ട് മൃദുല വിഷമിച്ചു നില്‍ക്കുന്നതും കരയുന്നതുമൊക്കെ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നു.

ബിഗ് ബോസ് സിറ്റിയെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള വീക്കിലി ടാസ്‌ക് പുരോഗമിക്കുന്നതിനൊപ്പം അധികാരികളും സാധാരണ മത്സരാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അധികാരം ലഭിക്കുന്നതോടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും അതിനെ മറ്റുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി മാറുകയാണ്.

ഷോയുടെ ആദ്യ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ മത്സരം കൂടുതൽ ശക്തമാകാനുള്ള സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ടാസ്കുകൾക്കിടയിലെ തർക്കങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8 മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

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