ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: ശ്രീലയ പുറത്ത്; നേഹ-മോഹന്ലാല് കോമ്പോ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകര്! രണ്ടാം വാരം വീക്കെന്ഡ് എപ്പിസോഡില് സംഭവിച്ചത്
ആസിഫിനും കടല് കൊമ്പനും മോഹന്ലാലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്, മര്യാദയോടെ ഗെയിം കളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് താക്കീത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 4:39 PM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8 രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നതോടെ ഹൗസിനുള്ളിലെ മത്സരവും തർക്കങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് മത്സരാർത്ഥികൾക്കിടയിലും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും ചർച്ചയാകുന്നത്.ഇതോടൊപ്പം രണ്ടാം വാരത്തില് ആര് പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്നും പ്രേക്ഷകര് ഉറ്റുനോക്കുകയായിരുന്നു. ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ് അവതാരകൻ മോഹൻലാൽ മത്സരാർത്ഥികളുമായി ചർച്ച ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഹൗസിനുള്ളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ചിലതിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച മോഹൻലാൽ, ചില മത്സരാർത്ഥികളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, ഈ ആഴ്ചത്തെ എവിക്ഷനിൽ നടി ശ്രീലയയാണ് ബിഗ് ബോസ് വീടിനോട് വിടപറഞ്ഞത്. നോബി, സുമേഷ്, കടൽക്കൊമ്പൻ, ഐശ്വര്യ, ശ്രീലയ, നേഹ, ശ്രീലക്ഷ്മി, അഞ്ജലി, ജസീല എന്നിവരായിരുന്നു നോമിനേഷൻ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്ന് നോബി നേരത്തെ സുരക്ഷിതനായതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ശേഷിച്ച എട്ട് പേരിൽ നിന്നാണ് ശ്രീലയ പുറത്തായത്. മൂന്ന് നോമിനേഷനുകളാണ് ശ്രീലയയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്.
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 5ലെ മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്ന ശ്രുതിലക്ഷ്മിയുടെ സഹോദരിയാണ് ശ്രീലയ. അഭിനയ രംഗത്തും സജീവമായിരുന്ന ശ്രീലയയ്ക്ക് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വീക്കിലി ടാസ്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് കാര്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ലഭിച്ച അവസരങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനും ശക്തമായ മത്സരാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്താനും ശ്രീലയയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല.
എവിക്ഷന് ശേഷം ബിഗ് ബോസ് വേദിയിലെത്തിയ ശ്രീലയ, ഹൗസിനുള്ളിലെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നതുപോലെയല്ല ബിഗ് ബോസ് വീടെന്നും അവിടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്നുമായിരുന്നു ശ്രീലയയുടെ പ്രതികരണം. തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിനുള്ള കാരണവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മോഹൻലാൽ ആശംസകൾ അറിയിച്ചാണ് ശ്രീലയയെ വേദിയിൽ നിന്ന് യാത്രയാക്കിയത്.
സീസൺ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ കാളിയും റിനിയുമായിരുന്നു പുറത്തായത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ആഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ശ്രീലയയുടെ പുറത്താകൽ.
ആസിഫ്–കടൽക്കൊമ്പൻ തർക്കത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഇടപെടൽ
വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിലെ പ്രധാന ചർച്ചകളിലൊന്നായിരുന്നു ആസിഫും കടൽക്കൊമ്പനും തമ്മിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായ വാക്കുതർക്കം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അതിരുവിടുകയും പരസ്പരം മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ കടൽക്കൊമ്പന്റെ മത്സ്യബന്ധന പശ്ചാത്തലത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശവും ആസിഫിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി.
വിഷയം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായി. മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലിനെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആസിഫിന്റെ പരാമർശമെന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നിരുന്നു.
വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ വിഷയം എടുത്തുപറഞ്ഞ മോഹൻലാൽ ആസിഫിനെ ശക്തമായി താക്കീത് ചെയ്തു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുന്ന പരിപാടിയായതിനാൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും ഗെയിമിന്റെ പേരിൽ അതിരുവിടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഗെയിം സന്തോഷത്തോടെയും മര്യാദയോടെയും കളിക്കാൻ കഴിയണമെന്നാണ് മോഹൻലാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത്തരത്തിൽ കളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പും ആസിഫിന് നൽകി.
എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ആസിഫിനെ മാത്രം കുറ്റക്കാരനാക്കുന്ന സമീപനമായിരുന്നില്ല മോഹൻലാലിന്റേത്. തർക്കത്തിൽ കടൽക്കൊമ്പനും പങ്കുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ മോഹൻലാൽ ശ്രമിച്ചു. ഇരുവരും മോഹൻലാൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും അവതാരകൻ ഇടപെട്ട് സംഭാഷണം നിയന്ത്രിച്ചു.
നേഹയുടെ മലപ്പുറം സ്ലാങ്ങ് വീണ്ടും തരംഗം
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8ലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മത്സരാർത്ഥികളിലൊരാളായ നേഹ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിഷ്കളങ്കമായ പെരുമാറ്റവും തനതായ മലപ്പുറം സ്ലാങ്ങിലുള്ള സംസാരശൈലിയുമാണ് നേഹയെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നത്.
മോഹൻലാലും നേഹയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യ എപ്പിസോഡിലും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള രസകരമായ സംഭാഷണം വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.
എവിക്ഷൻ ഘട്ടത്തില് നേഹയുടെയും ഐശ്വര്യയുടെയും പേര് ചർച്ച ചെയ്യവെ, ഇരുവരിൽ ആര് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ തുടരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് മോഹൻലാൽ കൊമ്പനോട് ചോദിച്ചു. ഐശ്വര്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള കൊമ്പന് ബിബി ഹൗസില് ഐശ്വര്യ നില്ക്കണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് കൊമ്പന് മോഹന്ലാലിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇതിന് പിന്നാലെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മോഹന്ലാല് നേഹയോട് ചോദിച്ചു. ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ തനത് മലപ്പുറം സ്ലാങ്ങില് തന്നെ നേഹ മറുപടിയും നല്കി. "എന്താപ്പോ ചെയ്യാ, ഓന്ക്ക് ഓളോട് ഇഷ്ടായത് കൊണ്ട് ഓളോട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞി, മ്മളോട് പറയാൻ ആരൂല്ല," എന്നായിരുന്നു നേഹയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ പരിഭവം
നേഹയുടെ മറുപടി സദസ്സിൽ ചിരി പടർത്തി. നേഹയുടെ മറുപടിക്ക് അതേ ഭാഷാശൈലിയിലാണ് മോഹന്ലാലും പ്രതികരിച്ചത്. "ഓർക്ക് ഓരോട് ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ എനക്ക് ഇങ്ങളോട് ഇഷ്ട്ടാണ്, ഇരുന്നോളീ!" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേഹ സേഫ് ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
രാഹുലിന്റെ ‘വല്യേട്ടൻ കളി’യും ചർച്ചയായി
വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിനോടും മോഹൻലാൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. മറ്റുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്പെയ്സ് നൽകുന്നില്ലെന്നും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അവരുടെ സ്ക്രീൻ സ്പെയ്സ് പോലും ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ
"മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കളിക്കാനുള്ള സ്പെയ്സ് കൊടുക്കൂ", എന്ന നിർദേശമാണ് മോഹൻലാൽ രാഹുലിന് നൽകിയത്.
ഹൗസിലെ മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് രാഹുലിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സമാനമായ അഭിപ്രായമുണ്ടോ എന്നും മോഹൻലാൽ ചോദിച്ചു. നേഹ, നോബി, മൃദുല വിജയ്, ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കൽ, താഷി, ഐശ്വര്യ തുടങ്ങിയവർ രാഹുലിന്റെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പങ്കുവെച്ചു. ഇതോടെ രാഹുലിന്റെ ‘വല്യേട്ടൻ കളി’ എന്ന വിശേഷണം വീണ്ടും ചർച്ചയായി.
തുടർന്ന് രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ചവരുടെ മൈക്ക് രാഹുലിന് നൽകാനും മോഹൻലാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുലിന് ഒരു വീണ സമ്മാനിച്ചതും എപ്പിസോഡിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു നിമിഷമായി.
ഷിജിന്റെ നോട്ടവും ലോലിറ്റയുടെ പ്രതികരണവും
ഷിജിന്റെ നോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ലോലിറ്റ രാകേഷിനോട് നടത്തിയ പരാമർശവും വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ മോഹൻലാൽ ചോദ്യം ചെയ്തു.
"ഷിജിൻ എന്തിനാണ് പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നോക്കുന്നത്?", എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ലോലിറ്റയോടുള്ള ചോദ്യം. അഗ്നിപരീക്ഷ സമയത്ത് കണ്ട ഷിജിനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഒരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചതെന്നും ലോലിറ്റ വിശദീകരിച്ചു.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് നേഹയോടും മോഹൻലാൽ ചോദിച്ചു. ഷിജിന്റെ നോട്ടത്തിൽ തനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുവെന്നായിരുന്നു നേഹയുടെ രസകരമായ മറുപടി.
അതേസമയം, അഗ്നിപരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ താൻ ഇപ്പോൾ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു ഷിജിന്റെ വിശദീകരണം.
ഷിബിനും താഷിയും ഇനി രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികൾ
ഇതിനിടെ അഗ്നിപരീക്ഷ വിജയിച്ച് വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയായി ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെത്തിയ ഷിബിനും താഷിക്കും സംബന്ധിച്ചും നിർണായക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായി.
ഇരുവരും ഇതുവരെ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയായാണ് ഹൗസിൽ എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഷിബിനും താഷിയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മത്സരാർത്ഥികളായിട്ടായിരിക്കും മത്സരിക്കുക എന്ന് മോഹൻലാൽ അറിയിച്ചു.
രണ്ട് പേരായി തുടരുന്നത് കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായി ഗെയിം കളിക്കാനും കൂടുതൽ ആക്ടീവാകാനും സഹായിക്കുമെന്ന് താഷിയും ഷിബിനും പ്രതികരിച്ചു. ഇതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുവരുടെയും വ്യക്തിഗത ഗെയിം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതും പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.