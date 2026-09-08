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ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 8:വാശിയേറിയ പോരാട്ടം, ആദ്യ ക്യാപ്‌റ്റനായി ജസീല പര്‍വീണ്‍! നോമിനേഷന്‍ പട്ടികയില്‍ ഒന്‍പത് പേര്‍

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 8 ലെ ആദ്യ ആഴ്‌ചയിലെ ക്യാപ്‌റ്റനെ തിരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ടാസ്‌ക്കും ആദ്യ നോമിനേഷനുമാണ് ആയിരുന്നു ആദ്യദിവസത്തിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്.

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ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 8 (Photo: Bigg Boss Season 8)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 11:36 AM IST

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ലയാളികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ജനപ്രിയ റിയാലിറ്റി ഷോയായ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം എട്ടാം സീസണ്‍ എത്തിയതോടെ വലിയ ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍. ഇത്തവണ മത്സരാര്‍ഥികള്‍ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണവര്‍.

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 8 ലെ ആദ്യ ആഴ്‌ചയിലെ ക്യാപ്‌റ്റനെ തിരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ടാസ്‌ക്കും ആദ്യ നോമിനേഷനുമാണ് ആയിരുന്നു ആദ്യദിവസത്തിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ക്യാപ്‌റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ടാസ്‌കുളാണ് ബിഗ് ബോസ് നല്‍കിയത്. വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ വിജയിച്ചത് ജസീല പര്‍വീണ്‍ എന്ന മത്സരാര്‍ഥിയേയാണ്. ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്നതിന് പകരം ലീഡര്‍ എന്നാണ് ഓരോ ആഴ്‌ചയിലും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആള്‍ക്ക് ബിഗ് ബോസ് ഇത്തവണ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്.

ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി മൂന്ന് പേര്‍ വീതമുള്ള ടീമുകളെ രൂപീകരിക്കാനായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ഏഴ് ടീമുകളായി രൂപീകരിച്ചു. ഓരോ ടീമിലും ഓരോ ലീഡര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു രണ്ടുപേരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മത്സരിക്കാനെത്തിയ ഏഴ് ടീമുകളില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് ടീമുകള്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അവസരമെന്ന് ബിഗ് ബോസ് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി.

ഇതില്‍ വിജയിക്കാനായത് ജസീല, നോബി, എല്‍ദോ എന്നിവരുടെ ടീമുകള്‍ക്കാണ്. ഇവരില്‍ നിന്ന് ഒരു ടീമിനെ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ബിഗ് ബോസ് വോട്ടിംഗ് നടത്തി. ഇതിലൂടെ ഏറ്റവുമധികം വോട്ടുകള്‍ നേടിയത് ജസീലയാണ്. അങ്ങനെ ജസീല ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ആദ്യ ലീഡറായി മാറി. മാത്രമല്ല ജസീലയെ പിന്തുണച്ച മൃദുല, സുമേഷ് എന്നിവര്‍ക്കും ആദ്യവാരം നോമിനേഷനില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ആദ്യ നോമിനേഷന്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഒന്‍പത് പേരാണുള്ളത്. കടല്‍ കൊമ്പന്‍, എല്‍ദോ, നേഹ, ആസിഫ്, നോബി, രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍, കാളി, ഷിജിന്‍, റിനി ആന്‍ ജോര്‍ജ് എന്നിവര് ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം വോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചത് റിനി ആന്‍ ജോര്‍ജിനാണ്. ഒന്‍പത് വോട്ടുകളാണ് റിനിക്കുള്ളത്. ഷിജിന് ആറും കാളിക്ക് അഞ്ചും രാഹുല്‍ ഈശ്വറിന് നാലും നോബിക്ക് മൂന്നും വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. കടല്‍ കൊമ്പന്‍, എല്‍ദോ, നേഹ, ആസിഫ് എന്നിവര്‍ക്ക് രണ്ട് വോട്ടുകള്‍ വീതവും ലഭിച്ചു.

വ്യത്യസ്‌തമായ രീതിയിലാണ് ആദ്യ നോമിനേഷന്‍ ബിഗ് ബോസ് നടത്തിയത്. ആദ്യ നോമിനേഷന്‍ തന്നെ ഓപണ്‍ നോമിനേഷനായിരുന്നു. ചെസ് ബോര്‍ഡിന്‍റെ മാതൃകയില്‍ ഒരു വലിയ കളം തയ്യാറാക്കിയാണ് നോമിനേഷന്‍ നടത്തിയത്. ചെസ് ബോര്‍ഡിലേക്കുള്ള കരുക്കളും ബിഗ് ബോസ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.

ഓരോരുത്തര്‍ക്കും രണ്ടു പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയും വേണം. ഒപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തിന്‍റെ രൂപത്തിലുള്ള കരു നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ ഏല്‍പ്പിക്കുകയും അവര്‍ തന്‍റെ ചിത്രം വച്ചിരിക്കുന്ന കളത്തിലേക്ക് ആ കരുവിന് വയ്ക്കുകയും വേണം. ഇത്തരത്തിലാണ് ആദ്യ നോമിനേഷന്‍ നടന്നത്.

മുന്‍പത്തെ സീസണേക്കാള്‍ താരമൂല്യമുള്ള കൂടുതല്‍ മത്സരാര്‍ഥികള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സീസണ്‍ കൂടിയാണിത്. രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍, ഗായത്രി സുരേഷ്, ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കല്‍, റിനി ആന്‍ ജോര്‍ജ്. കടല്‍ കൊമ്പന്‍, വിക്കി തുടങ്ങിയ നിരവധി പേരാണ് ഇത്തവണ മത്സരാര്‍ഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

BIGG BOSS MALAYALAM SEASON 8
BIGG BOSS REALITY SHOW
MOHANLAL
JASEELA PARVEEN BIGG BOSS MALAYALAM
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