ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: ആദ്യ ജയിൽ നോമിനേഷൻ! ബിബി ഹൗസില് ഐശ്വര്യ–കൊമ്പൻ ലൗവ് ട്രാക്ക് തുടങ്ങി; അഞ്ചാം ദിവസം സംഭവിച്ചത്
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: ആദ്യ ജയിൽ നോമിനേഷൻ മുതൽ ജസീലയുടെ അധികാരപ്പോരാട്ടവും ഐശ്വര്യ–കൊമ്പൻ അടുപ്പവും വരെ. അഞ്ചാം ദിവസത്തില് അരങ്ങേറിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 2:05 PM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8 ആരംഭിച്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ ഹൗസിനുള്ളിലെ മത്സരവും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും തർക്കങ്ങളുമെല്ലാം സജീവമാകുകയാണ്. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലെ പരിചയപ്പെടലുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ഓരോ മത്സരാർഥിയുടെയും ഗെയിം രീതിയും സ്വഭാവവും പതിയെ പുറത്തുവരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്. അതിനിടെ ആദ്യ ജയിൽ നോമിനേഷനും ലീഡർ ജസീല പർവീണിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങളും ഐശ്വര്യ–കടൽ കൊമ്പൻ അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഹൗസിനകത്തും പുറത്തും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
ഷോ തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച പോലും തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പല മത്സരാർഥികളും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഗെയിം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ആരാണ് അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആരാണ് വെറും ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഉയരുന്നത്.
ആദ്യ ജയിൽ നോമിനേഷൻ; കടൽ കൊമ്പന് 12 വോട്ട്
ഓരോ ആഴ്ചയും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടുന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് ജയിൽ നോമിനേഷൻ. ആ വാരം മോശം പ്രകടനം നടത്തിയെന്ന് സഹമത്സരാർഥികൾ കരുതുന്നവരെയാണ് സാധാരണയായി മത്സരാർഥികൾ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് അയക്കുന്നത്.
സീസൺ 8 ലെ ആദ്യ ജയിൽ നോമിനേഷനും ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർഥികൾക്ക് മുന്നിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു ഓപ്ഷനും വച്ചിരുന്നു. മോശം പ്രകടനം നടത്തിയവരെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനുപകരം നേരിട്ട് നോമിനേഷൻ പട്ടികയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള നോമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കി ജയിൽ ശിക്ഷ തന്നെ മതിയെന്ന തീരുമാനമാണ് ലീഡറും അനുയായികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എടുത്തത്.
ഇതോടെ മൂന്ന് പേരുകളാണ് ജയിൽ നോമിനേഷനിൽ പ്രധാനമായി ഉയർന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചത് കടൽ കൊമ്പൻ എന്ന ശ്രീരാജിനാണ്. 12 പേരാണ് കൊമ്പനെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്തത്. ഒമ്പത് വോട്ടുകളുമായി ശ്രീലയ രണ്ടാമതെത്തി. അഞ്ച് വോട്ടുകളാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കലിന് ലഭിച്ചത്.
തങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ജയിലിലേക്ക് അയക്കരുതെന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള അവസരവും ബിഗ് ബോസ് ഈ മൂന്ന് മത്സരാർഥികൾക്കും നൽകി. എന്നാൽ ആ അവസരം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കൽ മാത്രമായിരുന്നു. തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ച ശ്രീലക്ഷ്മി, തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു. അതേസമയം കടൽ കൊമ്പനും ശ്രീലയയും കാര്യമായ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ജയിൽ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതായി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം; കൊമ്പനെതിരെ വിമർശനം
വീക്കിലി ടാസ്കിനിടെ സ്ത്രീകളെ രണ്ടാം തരക്കാരായി കാണുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിച്ചുവെന്ന ആരോപണമാണ് കടൽ കൊമ്പന് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രധാന വിമർശനങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ടാസ്കിനിടെ എതിരാളികളോട് ‘ആണുങ്ങളെപ്പോലെ കളിക്കെടാ’ എന്ന തരത്തിൽ കൊമ്പൻ സംസാരിച്ചതും ഹൗസിൽ ചർച്ചയായി.
ഒരു ഗെയിമിലെ ആവേശത്തിനിടെ പറയുന്ന വാക്കുകളാണോ അതോ കൊമ്പന്റെ യഥാർഥ മനോഭാവമാണോ എന്ന ചർച്ചയും ഇതോടെ ഉയർന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ മത്സരാർഥികളോടുള്ള സംസാരശൈലിയാണ് ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്തത്.
അതേസമയം, ശ്രീലയക്കെതിരെ ഉയർന്ന പ്രധാന ആരോപണം അവർ വേണ്ടത്ര ആക്റ്റീവല്ല എന്നതായിരുന്നു. ഗെയിമിലും ടാസ്കുകളിലും കൂടുതൽ ഇടപെടേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നാണ് മറ്റ് മത്സരാർഥികളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കലിനെതിരെയും ചില പെരുമാറ്റ രീതികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിമർശനമുണ്ടായി. ശ്രീലക്ഷ്മിയെ ഏറ്റവും ശക്തമായി വിമർശിച്ചവരിൽ ആർജെ അഞ്ജലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനുള്ള അവസരം ശ്രീലക്ഷ്മി കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചു.
അവസാനം കടൽ കൊമ്പന്റെയും ശ്രീലയയുടെയും പേരുകൾ ജയിലിനായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സീസൺ 8ലെ ആദ്യ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്കും തുടക്കമായി. ഇത്തവണ ഹൗസിന് പുറത്തുള്ള പ്രത്യേക ജയിൽ മുറിക്ക് പകരം വീടിനകത്ത് തന്നെയാണ് ജയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഹൗസിലെ അധികാര സമവാക്യങ്ങളും ചർച്ചയിൽ
ആദ്യ ജയിൽ നോമിനേഷനോടെ ഹൗസിലെ അധികാര സമവാക്യങ്ങളും കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുകയാണ്. ഓരോ മത്സരാർഥിയും ആരുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, ആരെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്, ആരുടെ തീരുമാനങ്ങളെയാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പതിയെ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ആദ്യ ലീഡറായ ജസീല പർവീണിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും ഹൗസിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ആദ്യ ലീഡർ ജസീല
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8ലെ ആദ്യ ലീഡറാണ് ജസീല പർവീൺ. ഷോ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൂളായും പക്വതയോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മത്സരാർഥിയെന്ന ഇമേജാണ് ജസീല സ്വന്തമാക്കിയത്. ഭൂരിപക്ഷം മത്സരാർഥികളുടെയും തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ജസീല ആദ്യ ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മൃദുലയും സുമേഷും അനുയായികളായി ജസീലയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനിടെ ജസീലയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം കണ്ട ശാന്തവും കൂളുമായ ജസീലയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു മുഖമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഗായത്രിയെ പുറത്താക്കിയ തീരുമാനം വിവാദമായി
ജസീലയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിത്തുടങ്ങിയത് ജനസഭയുടെ തീരുമാനത്തെ മറികടന്ന് റിനിക്ക് പകരം ഗായത്രിയെ പുറത്താക്കിയതോടെയാണെന്നാണ് ഹൗസിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഷോയുടെ പ്രധാന തീം തന്നെ ഡെമോക്രസിയായിരിക്കെ, ജനസഭ എടുത്ത തീരുമാനത്തെ മറികടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു. ജസീല സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി എന്ന ആരോപണവും ഇതോടെ ശക്തമായി.
ഒരു ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പ്രധാന ചോദ്യം. ലീഡർഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൗസിൽ നടക്കുന്നത്.
ജസീലയുടെ സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങൾ നോമിനേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ആദ്യം തുറന്നുപറഞ്ഞത് ഷിജിനാണ്. സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുകയും മാനിപുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജസീലയെന്നായിരുന്നു ഷിജിന്റെ വിമർശനം.
ജസീലയിൽ ബോസ്സി സ്വഭാവം കൂടുതലാണെന്നാണ് ലോലീറ്റയുടെ ആരോപണം. മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനോ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനോ ജസീല തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ‘ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി’ എന്ന നിലപാടിലാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും നേഹയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതോടെ ജസീലയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഹൗസിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടു.
ജസീലയുടെ അധികാര ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയത് നോബിയുടെ ചോദ്യം കൂടിയാണ്. ജസീല ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാളെ നേരിട്ട് ഹൗസിന് പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരം ലഭിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു നോബി ചോദിച്ചത്.
ഡെമോക്രസി എന്ന തീം മറന്നോ മത്സരാർഥികൾ?
സീസൺ 8ന്റെ പ്രധാന തീം ഡെമോക്രസിയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൗസ് സംഭവങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മത്സരാർഥികൾ തന്നെ ആ ആശയം പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.
അധികാരവും വ്യക്തിതാൽപര്യങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് പോളിറ്റിക്സും ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പിനെച്ചൊല്ലി ഇത്ര വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഹൗസിലെ പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന സൂചന കൂടിയാണ്.
വീക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ അവതാരകൻ മോഹൻലാൽ എത്തുമ്പോൾ ജസീലയുടെ തീരുമാനങ്ങളും ഗായത്രിയെ പുറത്താക്കിയ സംഭവവും മറ്റ് മത്സരാർഥികളുടെ നിലപാടുകളും ചർച്ചയാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി പ്രധാന ചോദ്യം.
ഇതിനിടെ പുതിയ ലവ് ട്രാക്കിനും സാധ്യത?
അധികാര പോരാട്ടത്തിനും ജയിൽ നോമിനേഷനും ഇടയിൽ മറ്റൊരു ചർച്ചയും ഹൗസിൽ സജീവമാണ്. ഐശ്വര്യയും കടൽ കൊമ്പൻ എന്ന ശ്രീരാജും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പമാകുന്നുണ്ടോയെന്നതാണ്. ബിഗ് ബോസ് മലയാളത്തിന്റെ മുൻ സീസണുകളിലെല്ലാം മത്സരാർഥികൾക്കിടയിലെ സൗഹൃദങ്ങളും പ്രണയബന്ധങ്ങളും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സീസൺ 8ലും ഒരു ലവ് ട്രാക്കിന് തുടക്കമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന ചർച്ച ഇപ്പോഴേ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
താൻ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൂടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ കൊമ്പന് പ്രശ്നമുണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് ഐശ്വര്യ ജസീലയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജസീല കൊമ്പന്റെ പെരുമാറ്റം ‘ടോക്സിക്’ രീതിയിലുള്ളതാണെന്ന് തമാശ രൂപത്തില് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിക്കി തഗ്ഗും ഐശ്വര്യയോട് കൊമ്പൻ പൊസസീവാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊമ്പൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ സീരിയസാണെന്നും വിക്കി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഗൗതമും സമാനമായ അഭിപ്രായമാണ് ഐശ്വര്യയോട് പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ താൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു ഐശ്വര്യയുടെ പ്രതികരണം. ഇതിന് ‘അവന് സ്നേഹം തോന്നിക്കാണും’ എന്നായിരുന്നു വിക്കിയുടെ മറുപടി.
എന്തിനാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹം തോന്നുന്നതെന്ന് ഐശ്വര്യ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഒരു പയ്യന്റെ മനസ്സ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു ഗൗതമിന്റെ മറുപടി. ‘ആദ്യമായിട്ടാവും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ഇങ്ങനെ അടുത്തത്’ കൊമ്പൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ഇത്രയും അടുത്തിടപഴകുന്നതെന്നും വിക്കി തഗ്ഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
എന്നാൽ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ കളിയാക്കരുതെന്നും പുറത്തുള്ളവർ തങ്ങളുടെ അടുപ്പത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലോ എന്ന ആശങ്കയും ഐശ്വര്യ പങ്കുവച്ചു. ഇതിന് തമാശയായി ‘നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ’ എന്നായിരുന്നു ഗൗതമിന്റെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ ഇത് വെറും തമാശയായി മാത്രം കാണാനാകില്ലെന്നും കൊമ്പന് ഐശ്വര്യയോട് വലിയ പൊസസീവ്നസ് ഉണ്ടെന്നും വിക്കി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു.
ഇതിനിടെയാണ് പുതിയ പ്രമോയിലും ഐശ്വര്യ–കൊമ്പൻ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ‘നാശത്തിലേക്കാണ് നിന്റെ പോക്ക്’ എന്ന് ഐശ്വര്യ കൊമ്പനോട് തമാശയായി പറയുന്നതാണ് പ്രമോയിൽ കാണുന്നത്.
ഇരുവരുടെയും ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും സജീവമായി. ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്രണയബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കമാണോ, അതോ ഹൗസിലെ സൗഹൃദം മാത്രമാണോ എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രധാന ചോദ്യം. അതേസമയം, ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ടതാണോ അതോ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ ഗെയിം സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന ചർച്ചയും ഉയരുന്നുണ്ട്.