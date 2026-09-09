ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: രണ്ടാം തന്നെ ദിവസം സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ; ഗായത്രി സുരേഷ് പുറത്തായതിങ്ങനെ, ഞെട്ടിച്ച് ജസീലയുടെ തീരുമാനം
ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രണ്ടാം ദിവസം എവിക്ഷൻ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 11:21 AM IST
മോഹൻലാൽ അവതാരകനായെത്തുന്ന ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8 തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളുമായാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഷോ ആരംഭിച്ച് വെറും 48 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റിനും നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങള്ക്കാണ് ബിഗ് ബോസ് വീട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി, പ്രേക്ഷക വോട്ടിംഗിന് പകരം സഹമത്സരാർഥികളുടെ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഒരു സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുകയാണ്.
നടി ഗായത്രി സുരേഷിനാണ് സീസൺ 8-ൽ ആദ്യമായി വീടിനോട് വിടപറയേണ്ടിവന്നത്. 22 മത്സരാർഥികളുമായി ആരംഭിച്ച സീസണിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ ഒരാൾ പുറത്താകുമെന്ന് മത്സരാർഥികൾ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ‘ഡെമോക്രസി’ എന്ന പ്രധാന പ്രമേയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബിഗ് ബോസ് മുന്നോട്ടുവച്ച അപ്രതീക്ഷിത ടാസ്കാണ് ഈ പുറത്താകലിലേക്ക് നയിച്ചത്.
സീസൺ 8-ലെ ആദ്യ നിർണായക അധികാരം ലഭിച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ ജസീലാ പർവീനിനായിരുന്നു. ഷോ തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസം മാത്രം പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മത്സരാർഥിയെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ജസീലയ്ക്കായിരുന്നു. മത്സരാർഥികൾക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളാണ് ബിഗ് ബോസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 100 ദിവസം കഞ്ഞിയും പയറും മാത്രം കഴിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുക എന്നതായിരുന്നു ഒരു ഓപ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ, കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്താക്കുക എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വഴി.
പട്ടിണി കിടന്നായാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ചില മത്സരാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഗെയിം സ്പിരിറ്റിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ജസീല. ഇതോടെ ഒരാളെ പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി.
തുടർന്ന് നടന്ന തുറന്ന നോമിനേഷനിൽ റിനി ആൻ ജോർജ്, ഗായത്രി സുരേഷ്, ആർജെ അഞ്ജലി എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നുവന്നത്. എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ക്യാപ്റ്റൻ ജസീലയ്ക്കായിരുന്നു. സഹായികളായ മൃദുല വിജയ്, സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ജസീല അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഒടുവിൽ ഗായത്രി സുരേഷിന്റെ പേരാണ് പുറത്താകലിനായി ജസീല നിർദ്ദേശിച്ചത്.
തീരുമാനം അറിഞ്ഞതോടെ ഗായത്രി സുരേഷും മറ്റ് മത്സരാർഥികളും ഒരുപോലെ അമ്പരന്നു. “ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ലായിരുന്നു” എന്നായിരുന്നു ഗായത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ഷോയിൽ തുടരാൻ ഒരു അവസരം കൂടി നൽകണമെന്ന അഭ്യർഥനയും ഗായത്രി മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തീരുമാനം അന്തിമമായതോടെ രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ ഗായത്രിക്ക് ബിഗ് ബോസ് വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങേണ്ടിവന്നു.
ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രണ്ടാം ദിവസം എവിക്ഷൻ
മലയാളം ബിഗ് ബോസിന്റെ മുൻ സീസണുകളിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എവിക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഷോ ആരംഭിച്ച് രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ ഒരു മത്സരാർഥി പുറത്താകുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ വോട്ടാണ് എവിക്ഷനിൽ നിർണായകമാകുന്നത്. എന്നാൽ സീസൺ 8-ൽ അധികാരം മത്സരാർഥികൾക്ക് തന്നെ കൈമാറുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ അന്തിമ ഉത്തരവാദിത്തം ക്യാപ്റ്റനിലും എത്തി.
ഇതോടെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8-ന്റെ തുടക്കം തന്നെ മുൻ സീസണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയാണ്. മത്സരാർഥികളെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും ഗെയിം തന്ത്രങ്ങളും മനസിലാക്കാനും പ്രേക്ഷകർക്ക് പോലും മതിയായ സമയം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആദ്യ പുറത്താകൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജസീലയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിമർശനവും
ഗായത്രി സുരേഷിന്റെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെ ജസീലയുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മത്സരാർഥിയെ വിലയിരുത്താൻ വെറും 48 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് എന്നതാണ് പ്രധാന വിമർശനം. ബിഗ് ബോസ് പോലുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ മത്സരാർഥികൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഗെയിം തന്ത്രങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാനും സമയം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സീസൺ 8-ൽ ഗായത്രിക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ പുറത്തുപോകേണ്ടിവന്നു എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പരിചയപ്പെട്ട മത്സരാർഥിയെ രണ്ടാം ദിവസം പുറത്താക്കുന്നത് നീതിയുക്തമാണോ എന്ന ചോദ്യവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ബിഗ് ബോസ് മുന്നോട്ടുവച്ച ഗെയിം നിയമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടായതെന്നും ഗെയിം സ്പിരിറ്റോടെ അതിനെ കാണണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്.
സീസൺ 8-ന്റെ ആദ്യ വാരത്തിലെ നോമിനേഷൻ നടപടികളും ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒമ്പത് മത്സരാർഥികളാണ് ആദ്യ നോമിനേഷൻ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗായത്രിയുടെ സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എവിക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ഒരു വശത്ത് ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ നോമിനേഷൻ തുടരുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ ഒരു മത്സരാർഥി പുറത്തായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ സീസൺ 8-ന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗെയിം ഫോർമാറ്റിനെക്കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ആകാംക്ഷ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
മത്സരാർഥികളെ വിലയിരുത്താനും അവരുടെ ഗെയിം മനസിലാക്കാനും ഒരാഴ്ച പോലും മതിയാകില്ലെന്ന അഭിപ്രായം ബിഗ് ബോസ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ശക്തമായിരുന്നു. ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ എവിക്ഷൻ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് കോമണർ മത്സരാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ 22 പേരാണ് സീസൺ 8-ൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു സംഘത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാണ് മികച്ച രീതിയിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന അഭിപ്രായവും ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 100 ദിവസത്തെ ഗെയിമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മത്സരാർഥികളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്.
അഗ്നിപരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൂടുതൽ സർപ്രൈസുകൾ?
സീസൺ 8-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കടുത്ത അഗ്നിപരീക്ഷയാണ് മത്സരാർഥികൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നത്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മത്സരാർഥികൾക്ക് മുന്നിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അഗ്നിപരീക്ഷയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ പേരെ ഷോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവതാരകനായ മോഹൻലാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രികളും അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ.
വമ്പന്മാർ കൊമ്പുകോർക്കുന്ന സീസൺ
തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ള മത്സരാർഥികൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ബിഗ് ബോസ് വീടിനെ സജീവമാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ സംഭവിച്ചതോടെ സീസൺ 8 എത്രത്തോളം അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
22 മത്സരാർഥികളുമായി ആരംഭിച്ച ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8-ൽ രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ ഒരാൾ പുറത്തായതോടെ ഇനി ഓരോ ദിവസവും നിർണായകമാകുകയാണ്. സാധാരണ എവിക്ഷനുകൾക്കൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സ്പോട്ട് എവിക്ഷനുകളും തുടരുമോ എന്നതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.
എന്തായാലും, ശക്തമായ മത്സരാർഥികളും വ്യത്യസ്ത ഗെയിം തന്ത്രങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനങ്ങളും നിറഞ്ഞ സീസൺ 8-ൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.