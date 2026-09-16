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ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: ഗായത്രിയുടെ റീ-എൻട്രിക്ക് പിന്നാലെ വീട്ടിൽ പുതിയ പോരാട്ടം; കൊമ്പുകോർത്ത് ഷിജിനും ശ്രീലക്ഷ്‌മിയും

നോബിയുടെ ‘6900’ ഗെയിം ചർച്ചയാകുന്നു. ടാസ്‌കിന്‍റെ വിധിയിൽ മനം നൊന്ത് രാകേഷ്.

BIGG BOSS MALAYALAM SEASON 8 BIGG BOSS GAYATHRI SURESH MOHANLAL
BIGG BOSS MALAYALAM SEASON 8 DAY 9 (Photo: JioHotstar Malayalam)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 12:19 PM IST

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നപ്രിയ റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം ഒൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മത്സരാർഥികൾക്കിടയിലെ പോരാട്ടം കൂടുതൽ കടുക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താകലുകൾക്കും വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രികൾക്കും പിന്നാലെ, ഗായത്രി സുരേഷിന്‍റെ റീ-എൻട്രിയാണ് പുതിയ എപ്പിസോഡിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവമായി മാറിയത്.

നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ഗായത്രി വീണ്ടും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തിയതോടെ മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി തന്നെ മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. ഇന്നലെ രാവിലെ തന്നെ ഗായത്രി സുരേഷ് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചു. ഗായത്രിയുടെ മടങ്ങിവരവ് മറ്റ് മത്സരാർഥികൾക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഗായത്രി സ്വീകരിക്കുന്ന ഗെയിം തന്ത്രം എന്തായിരിക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.

പ്രത്യേകിച്ച് ജസീലയുമായുള്ള ഗായത്രിയുടെ മുൻകാല ഇടപെടലുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗായത്രി ജസീലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുമോ, അതോ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് സ്വന്തം ഗെയിം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും.

കാളിയും റിനിയും പുറത്ത്; താഷിയും ഷിബിനയും വൈൽഡ് കാർഡായി

വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ കാളിയും റിനിയും ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. ഇവരുടെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെയാണ് വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ താഷിയും ഷിബിനയും മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. പുതിയ മത്സരാർഥികളുടെ വരവും ഗായത്രിയുടെ റീ-എൻട്രിയും ഒരുമിച്ചെത്തിയതോടെ രണ്ടാം വാരത്തിൽ വീട്ടിലെ സമവാക്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഇതിനിടെ രണ്ടാം വാരത്തിലെ ലീഡറായി രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എൽദോയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അധികാരപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും എന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ ചുമതലകൾ വീട്ടിലെ തീരുമാനങ്ങളെയും ടാസ്കുകളെയും കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

‘ബിഗ് ബോസ് റോഡ് നിർമാണം’ ടാസ്കുമായി പുതിയ മത്സരം

ഇന്നത്തെ പ്രധാന ടാസ്ക് ‘ബിഗ് ബോസ് റോഡ് നിർമാണം’ ആയിരുന്നു. ശ്രീലക്ഷ്മിയെയും കടൽ കൊമ്പനെയും കോൺട്രാക്ടർമാരായി നിയമിച്ച ബിഗ് ബോസ്, നോമിനേഷനിലുള്ള മത്സരാർഥികളെ രണ്ട് ടീമുകളായി തിരിച്ചു.

ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ റോഡ് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ടാസ്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ടാസ്ക് മുന്നോട്ട് പോയതോടെ റോഡ് നിർമാണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത് ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളായിരുന്നു. പരസ്പര ടീമുകളിലെ നിർമാണ സാമഗ്രികൾ തട്ടിയെടുക്കുകയും എതിരാളികളുടെ മുന്നേറ്റം തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ടാസ്ക് കൂടുതൽ വാശിയേറിയതായി.

ടാസ്കിന്‍റെ ഭാഗമായി മത്സരാർഥികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും വാക്കേറ്റങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായി. വിജയിക്കാൻ ഓരോ ടീമും സ്വന്തം തന്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചതോടെ സാധാരണ നിർമാണ ടാസ്‌ക് എന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് ഒരു തന്ത്രപ്പോരായി മാറുകയായിരുന്നു.

രാഹുൽ ഈശ്വറും സംഘവും പരിശോധനയ്ക്ക്; ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ടീമിന് വിജയം

ടാസ്കിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ അധികാരികളായ രാഹുൽ ഈശ്വറും സംഘവും നിർമാണം പരിശോധിക്കാനെത്തി. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ടീമിനെയാണ് വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അധികാരികളുടെ തീരുമാനത്തിന് ബിഗ് ബോസും അംഗീകാരം നൽകി.

എന്നാൽ വിജയിച്ച ടീമിന് ലഭിച്ച പ്രതിഫല തുക തന്നെയാണ് പിന്നീട് വീട്ടിലെ പ്രധാന ചർച്ചയായി മാറിയത്. ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക സ്വന്തമാക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരാർഥികൾക്ക് ലീഡർ സ്ഥാനാർഥികളാകാനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം ഏറ്റവും കുറവ് തുക ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് പേർ നേരിട്ട് നോമിനേഷനിലേക്കും പോകും.

നോബിക്ക് 6900 രൂപ

പ്രതിഫല വിതരണ ഘട്ടത്തിലാണ് ടാസ്കിലെ മറ്റൊരു വലിയ ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക സ്വന്തമാക്കിയത് നോബിയായിരുന്നു. 6900 എന്ന തുകയാണ് നോബി സ്വന്തമാക്കിയത്. അതേസമയം രാകേഷിനും എൽദോയ്ക്കും പ്രതിഫലമായി യാതൊരു തുകയും ലഭിച്ചില്ല. ഇതോടെ ടാസ്കിന്‍റെ ഫലം മത്സരാർഥികളുടെ വ്യക്തിഗത ഗെയിമിനെയും അടുത്ത നോമിനേഷൻ ഘട്ടത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി.

നോബിക്ക് ലഭിച്ച വലിയ തുകയെ കോൺട്രാക്ടറായ ശ്രീലക്ഷ്മി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് വീട്ടിൽ പുതിയ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായത്. നോബി സ്വീകരിച്ച രീതിയെക്കുറിച്ച് മറ്റ് മത്സരാർഥികൾക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി.

താൻ സ്വീകരിച്ച രീതിയെ ന്യായീകരിക്കാനായി നോബി നൽകിയ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ എപ്പിസോഡിലെ പ്രധാന ചർച്ചകളിലൊന്ന്. താൻ കളിച്ചത് ഒരു ‘ഫെയർ ഗെയിം’ ആയിരുന്നില്ലെന്നും ''അതാണ് തന്‍റെ ഗെയിം'' എന്ന നിലപാടാണ് നോബി വ്യക്തമാക്കിയത്.

ബിഗ് ബോസ് പോലെയുള്ള മത്സരത്തിൽ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പരമാവധി വ്യക്തിഗത നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ നോബിയുടെ നടപടിയെന്നും, അതോ ടീമിന്‍റെ വിജയത്തിനൊപ്പം പോകേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയതാണോ എന്നുമാണ് വീട്ടിൽ ഉയർന്ന ചർച്ച.

പ്രത്യേകിച്ച് 6900 എന്ന വലിയ തുക സ്വന്തമാക്കിയതും രാകേഷിനും എൽദോയ്ക്കും ഒന്നും ലഭിക്കാതിരുന്നതും അടുത്ത നോമിനേഷൻ ഘട്ടത്തിൽ നിർണായകമാകാം. അതിനാൽ നോബിയുടെ തീരുമാനത്തിന്‍റെ പ്രത്യാഘാതം വരും ദിവസങ്ങളിലെ ഗെയിമിലും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

എന്നാൽ നോബിയുടെ ഗെയിമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച ഇനി വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും. മോഹൻലാൽ എത്തുമ്പോൾ ടാസ്കിനിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളും പ്രതിഫല വിതരണത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ഗായത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത റീ-എൻട്രി, പുതിയ വൈൽഡ് കാർഡ് മത്സരാർഥികൾ, രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ലീഡർ സ്ഥാനം, എൽദോയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം നോബിയുടെ 6900 രൂപയുടെ ഗെയിമും രണ്ടാം വാരത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചയായി മാറുകയാണ്.

ഇനി ഗായത്രി എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ജസീലയുമായുള്ള സമവാക്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ, പുതിയ വൈൽഡ് കാർഡുകൾ വീട്ടിലെ ഗ്രൂപ്പുകളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും, നോബിയുടെ ഗെയിമിനെക്കുറിച്ച് മോഹൻലാൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8ന്റെ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളെ കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ.

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