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ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: ഗായത്രി തിരിച്ചു വരുന്നു! ലീഡർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ ട്വിസ്റ്റ്; എൽദോ ജയിച്ചിട്ടും സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു, പുതിയ ലീഡറായി രാഹുല്‍

എല്‍ദോ സ്ഥാനം ഒഴിയാന്‍ കാരണമായത് ബിഗ് ബോസിന്‍റെ നിര്‍ണായകമായ ചോദ്യം.

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Rahul Eshwar and Eldo George (Photo: JioHotstar Malayalam)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 1:02 PM IST

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ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8 ഓരോ ദിവസവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി മുന്നേറുകയാണ്. രണ്ടാം വാരത്തിലെ ലീഡർ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്തവണ ഹൗസിലെ വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ആദ്യ വാരത്തിലെ ലീഡറായിരുന്ന ജസീല പർവീണിന് സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ വിശ്വാസവോട്ട് നേടേണ്ടി വന്നതോടെ ആരംഭിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഒടുവിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ വഴിത്തിരിവിലേക്കാണ് എത്തിയത്.

വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിൽ ജസീലയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഫലമുണ്ടായില്ല. ഹൗസിൽ ഭരണ മാറ്റം വേണമെന്ന നിലപാടിനാണ് ഭൂരിഭാഗം മത്സരാർഥികളും പിന്തുണ നൽകിയത്. ഇതോടെ ജസീലയുടെ ലീഡർ സ്ഥാനവും അവരുടെ അനുയായികളായ മൃദുല വിജയ്, സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളും നഷ്ടമായി.

സീസണിലെ ആദ്യ ലീഡറായിരുന്നു ജസീല പർവീൺ. രണ്ടാം വാരത്തിലും ലീഡറായി തുടരണമെങ്കിൽ മത്സരാർഥികളുടെ വിശ്വാസം നേടണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഇതിനായി പ്രത്യേക ജനസഭ ചേർന്ന് വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തി. എന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും ഭരണ മാറ്റത്തെ പിന്തുണച്ചു. ഇതോടെ ജസീലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പുതിയ ലീഡറെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ബിഗ് ബോസ് കടന്നു.

പുതിയ ലീഡറെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ആദ്യം മത്സരാർഥികളോട് പേരുകൾ നിർദേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഏറ്റവുമധികം പിന്തുണ ലഭിച്ച രണ്ട് പേരുകൾ എൽദോയും രാഹുൽ ഈശ്വറും ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുവരിൽ ആരാണ് ലീഡറാകേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. വോട്ടെടുപ്പിൽ എൽദോ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം നേടി. രാഹുൽ ഈശ്വറിന് വെറും 4 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ എൽദോയ്ക്ക് 15 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു.

ഗായത്രി സുരേഷിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് എൽദോ

എൽദോ ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ബിഗ് ബോസ് അദ്ദേഹത്തോട് നിർണായകമായൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി എടുത്ത ഏതെങ്കിലും തീരുമാനം തിരുത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. തനിക്ക് ഒരു തീരുമാനം തിരുത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ സ്പോട്ട് എവിക്ഷനിലൂടെ ഗായത്രി സുരേഷിനെ പുറത്താക്കിയ തീരുമാനം മാറ്റുമെന്നായിരുന്നു എൽദോയുടെ മറുപടി. എന്നാൽ എൽദോയുടെ മറുപടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റ് എത്തിയത്.

ഗായത്രി സുരേഷിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന എൽദോയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാമെന്ന് ബിഗ് ബോസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അതിന് ഒരു നിബന്ധനയും മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഗായത്രിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എൽദോ തന്‍റെ പുതിയതായി ലഭിച്ച ലീഡർ സ്ഥാനം ഒഴിയണം. പകരം നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ ലീഡറായി നിയമിക്കണമെന്നും ബിഗ് ബോസ് വ്യക്തമാക്കി.

അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ നിർദേശം കേട്ടതോടെ ഹൗസിലെ മത്സരാർഥികൾക്കിടയിലും ആകാംക്ഷ ഉയർന്നു. എന്നാൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ എൽദോ അധികം സമയം എടുത്തില്ല.

ലീഡർ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് എൽദോ

താൻ ലീഡർ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് എൽദോ ഉടൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി. ഗായത്രി സുരേഷിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി തനിക്ക് ലഭിച്ച അധികാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന നിലപാടാണ് എൽദോ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതോടെ എൽദോയുടെ ലീഡർ പദവി അവസാനിക്കുകയും രാഹുൽ ഈശ്വർ രണ്ടാം വാരത്തിലെ പുതിയ ലീഡറായി മാറുകയും ചെയ്‌തു.

എൽദോ ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ തന്നെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ പ്രധാന ചർച്ച. ഒരു മത്സരാർഥിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനത്തിനായി സ്വന്തമായി നേടിയ ലീഡർ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച എൽദോയുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്.

എൽദോ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതോടെ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ലീഡർ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. രാഹുലിന്‍റെ അനുയായികളായി വിക്കി തഗ്ഗും ലൊലീറ്റയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം, അനുയായിയായി ആർ.ജെ. അഞ്ജലിയുടെ പേര് ചിലർ നിർദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിക്കി തഗ്ഗ് അതിനെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ ലോലീറ്റയെ തന്നെ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാം വാരത്തിൽ ഇനി എന്ത്?

ഗായത്രി സുരേഷിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാം. ഈ തിരിച്ചു വരവിലൂടെ ഹൗസിലെ ഗെയിം തന്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഈശ്വറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മറ്റ് മത്സരാർഥികൾ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നും ഇനി കണ്ടറിയണം.

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