പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി കത്തിക്കയറി, ഒടുവിൽ വീണു! എൽദോ ബിബി ഹൗസില് നിന്ന് പുറത്തേക്ക്; താഷിയെ നിര്ത്തി പൊരിച്ച് മോഹന്ലാല്
താഷിയുടെ മോശമായ പെരുമാറ്റത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി മോഹന്ലാല്. ഇത് ഷോഓഫിനുള്ള സ്ഥലമല്ലെന്നെ് മത്സരാര്ഥിയോട് താരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 12:40 PM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8-ൽ വീണ്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു എവിക്ഷൻ. അഗ്നിപരീക്ഷയിലൂടെ മത്സരിച്ച് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച എൽദോയാണ് അഞ്ചാം വാരത്തിൽ പുറത്തായത്. ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽത്തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായി മാറിയ എൽദോയുടെ ഈ പുറത്താകല് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ മത്സരാര്ഥികളെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വാക്ചാതുരിയും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഇടം കണ്ടെത്തിയ എൽദോയ്ക്ക് എവിടെയാണ് പിഴച്ചതെന്നാണ് ആരാധകര് ചോദിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസില് തുടക്കത്തില് തന്നെ ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ മത്സരാര്ഥിയാണ് എല്ദോ. എന്നാല് ആ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്താനും പ്രേക്ഷകരുമായി വൈകാരികമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയുക എന്നതാണ് അതിലേറെ പ്രധാനം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും മുന്നേറിയ എൽദോയ്ക്ക് അഞ്ചാം വാരമായപ്പോഴേക്കും പ്രേക്ഷക പിന്തുണ കുറഞ്ഞതിനാലാണ് വേഗത്തില് ബിബി ഹൗസിനോട് വിട പറയേണ്ടി വന്നത്.
അഗ്നിപരീക്ഷയിൽനിന്ന് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ആദ്യ മത്സരാർഥികളിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയായിരുന്നു എൽദോയുടെ വരവ്. അഗ്നിപരീക്ഷയിൽനിന്ന് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച മത്സരാർഥിയും എൽദോ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഗെയിം മുന്നോട്ടുപോയപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല.
രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരാളായതിനാൽ തന്നെ, വാക്കുകൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാനും എതിരാളികളുടെ വാദങ്ങളെ നേരിടാനും എൽദോയ്ക്ക് പ്രത്യേക മികവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഘടന നൽകാനും സ്വന്തം വാദമാണ് ശരിയെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവായുള്ള തുടക്കം
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 8 ആരംഭിച്ച് ജസീല ലീഡറായ ആദ്യ വാരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ റോളിലൂടെയാണ് എൽദോ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. നിലപാടുകൾ തുറന്നുപറയാനും ചർച്ചകളിൽ സജീവമാകാനും ലഭിച്ച ഈ അവസരം അദ്ദേഹം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചു. വീട്ടിലെ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചും മറ്റുള്ളവരുടെ നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തും എൽദോ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായി.
തുടക്കത്തിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണകരമായിരുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന സംസാരശൈലിയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള ഇടപെടലുകളും എൽദോയെ മറ്റു മത്സരാർഥികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കി. ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഇടം കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മത്സരാർഥിക്കും ശ്രദ്ധ നേടുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ എൽദോ ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
എൽദോയുടെ ഗെയിമിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഘടകം സാധാരണക്കാരനെന്ന സ്വത്വത്തിന് നൽകിയ പ്രാധാന്യമാണ്. വീട്ടിലെ മറ്റു ചില മത്സരാർഥികൾക്ക് സെലിബ്രിറ്റി പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും താൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെന്നും എൽദോ പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
എന്നാല് ഒരു മത്സരാർഥി സാധാരണക്കാരനാണോ സെലിബ്രിറ്റിയാണോ എന്നതിലുപരി അയാളുടെ പെരുമാറ്റമാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു, തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ ഒരു മത്സരാർഥിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
അതേസമയം എൽദോയെക്കൂടാതെ ഗൗതം ശശി, ഐശ്വര്യ, താഷി, വിക്കി തഗ്, ആസിഫ്, രാഹുൽ ഈശ്വർ, ഷിജിൻ, കടൽ കൊമ്പൻ എന്നിവരും ഇത്തവണ നോമിനേഷൻ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഓരോ മത്സരാർഥിയുടെയും പേരെഴുതിയ കാർഡുകൾ ഒരുമിച്ചുവെച്ച് അവരവരുടെ കാർഡുകൾ എടുക്കാനാണ് മോഹൻലാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഓരോരുത്തരെയായി വിളിച്ച് കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിവരം വായിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. ഇങ്ങനെ പലരും സേഫ് ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഒടുവിൽ അവശേഷിച്ചത് എൽദോയും ഗൗതം ശശിയുമായിരുന്നു.
അവസാന നിമിഷത്തിലും എൽദോയുടെ മുഖത്ത് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രേക്ഷകരുടെ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഗൗതം ശശി സുരക്ഷിതനായപ്പോൾ എൽദോയ്ക്ക് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിനോട് വിടപറയേണ്ടിവന്നു.
സാധാരണ എവിക്ഷൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, എൽദോയെക്കുറിച്ച് ഓരോ സഹമത്സരാർഥിയും പോസിറ്റീവായ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മോഹൻലാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിനു പിന്നാലെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനാണ് മോഹൻലാൽ എൽദോയോട് പറഞ്ഞത്. തന്റെ യഥാർഥ ബിഗ് ബോസ് പുറത്താണെന്നും ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എൽദോ മടങ്ങിയത്.
താഷിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി മോഹന്ലാല്
ഇക്കഴിഞ്ഞ വീക്കെന്ഡ് എപ്പിസോഡില് താഷിയെന്ന സന്തോഷിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി മോഹന്ലാല്. ഇത് ഷോഓഫിനുള്ള സ്ഥലമല്ലെന്നും അത് വേണമെങ്കില് സ്വന്തം വീട്ടില് പോയി ഇറക്കിയാല് മതിയെന്നും മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു. ബിബി ഹൗസില് പലസമയങ്ങളിലും ഗുണ്ടയെ പോലെ പെരുമാറിയതിനാണ് ബിഗ് ബോസ് അവതാരന് താഷിക്ക് താക്കീത് നല്കിയത്. ഹൗസിൽ നടന്ന ഒരു അടിപിടിക്കിടയിൽ കുറെ ക്യാമറകളും ഇതൊക്കെ കാണാൻ കൊറേ എണ്ണവും എന്ന പരമാർശം താഷി നടത്തിയിരുന്നു. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് മത്സരാര്ഥിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്.
"ഇനി മുതൽ താഷിയല്ല, സന്തോഷ് ... എല്ലാവരും അവനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി. മോനെ സന്തോഷേ ഇത് ഷോ ഓഫിനുള്ള സ്ഥലമല്ല.നിന്റെ ഷോ ഹൗസിനകത്ത് വേണ്ട, അത് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി ഇറക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഷോ ഓഫ് ഇറക്കിയേ മതിയാകൂ എങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ , ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന് തരാൻ പറയാം .... അല്ല അവിടെ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദായ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നിൽക്കേണ്ടിവരും. മനസ്സിലായോ ?", മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
ഇനി മുതല് താഷിയെന്ന മത്സരാര്ഥിയെ യഥാര്ഥ പേരായ സന്തോഷ് എന്ന് വിളിച്ചാല് മതിയെന്നും അടുത്ത മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് താന് നേരിട്ട് നോമിനേഷനില് ഇടുന്നതെന്നും മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.