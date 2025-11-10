പുതിയ കാറും കോടികളും; ബിഗ് ബോസ് വിജയകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ അനുമോള്‍ നേടിയത് എന്തൊക്കെ?

പുതിയ കാറും കോടികളും; ബിഗ് ബോസ് വിജയകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ അനുമോള് നേടിയത് എന്തൊക്കെ?
പ്രേക്ഷകര് കാത്തിരുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനം എത്തി. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7 ടൈറ്റില് വിന്നറായി മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം അനുമോള്. 57. 3% ലധികം വോട്ടുകള് നേടിയാണ് അനുമോള് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2025 at 11:14 AM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7 ടൈറ്റില് വിന്നറായി അനുമോള്. ഇതോടെ നൂറു ദിവസത്തെ വാശിയേറിയ ബിഗ് ബോസ് 7 മത്സരത്തിന് തിരശ്ശീല വീണിരിക്കുകയാണ്. ഷോയുടെ അവതാരകനായ മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മോഹന്ലാലാണ് വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിആര് വിവാദങ്ങള്ക്കിടയിലാണ് അനുമോള് വിജയകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.
ബിഗ് ബോസ് നാലാം സീസണിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു വനിത മത്സരാര്ത്ഥി കപ്പടിക്കുന്നത്. ദില്ഷയക്ക് ശേഷം ബിഗ് ബോസ് കിരീടം നേടുന്ന വനിത മത്സരാര്ത്ഥി കൂടിയാണ് അനുമോള്. ഈ സീസണില് കോമണറായി എത്തിയ അനീഷാണ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ്. മൂന്നാം സ്ഥാനം ഷാനവാസും നാലാം സ്ഥാനം നെവിനും അഞ്ചാം സ്ഥാനം അക്ബറും സ്വന്തമാക്കി.
അനുമോൾക്ക് 57. 3% ലധികം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. അനീഷിന് 42.7% വോട്ടും ലഭിച്ചു. ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെ വേദിയിൽ വോട്ടിംഗ് കാണിച്ചെങ്കിലും ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മോഹന്ലാല് ആയിരുന്നു. മോഹന്ലാല് തന്നെയാണ് അനുമോള്ക്ക് ബിഗ് ബോസ് ട്രോഫിയും സമ്മാനിച്ചത്.
50 ലക്ഷം രൂപയാണ് വിജയിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനത്തുക എങ്കിലും അവസാനത്തെ മണി ബാങ്ക് വീക്കിലൂടെ ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഫൈനല് സെവണ് മത്സരാര്ത്ഥികള്ക്ക് ടാസ്കുകളിലൂടെ ലഭിച്ചു. ഇതോടെ ടൈറ്റില് വിന്നറായ അനുമോള്ക്ക് ലഭിച്ചത് 42 ലക്ഷത്തിലധികം (42,55,210) രൂപയാണ്.
പണം കൂടാതെ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ കാറും അനുമോള്ക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു. മാരുതി വിക്ടോറിയസ് കാറാണ് അനുമോള്ക്ക് സര്പ്രൈസ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം 12 ലക്ഷം മുതല് 24 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് കാറിന്റെ ഓണ്-റോഡ് വില. ആഢംബര കാര്, ക്യാഷ് പ്രൈസ്, പ്രതിഫലം എല്ലാം കൂടി ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയോളം മൂല്യമുള്ള സമ്മാനങ്ങളുമായാണ് അനുമോള് ട്രോഫിയുമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.
റണ്ണറപ്പായ അനീഷിന് ഗാലക്സി z ഫോള്ഡ് 7 ഫോണും വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഗൃഹോപകരണങ്ങളും മൈജി നല്കും. കൂടാതെ എല്ലാ മത്സരാര്ത്ഥികള്ക്കും ലഭിച്ച പോലെ ഹൗസില് നിന്ന ഓരോ ആഴ്ച്ചയിലും അനീഷിനും അനുമോള്ക്കും പൈസയും ലഭിക്കും.
സീസണ് 7ല് ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റിയ മത്സരാര്ത്ഥികളില് ഒരാള് കൂടിയായിരുന്നു അനുമോള്. പ്രതിദിനം 65,000 രൂപ എന്ന കണക്കില് 100 ദിവസം വീട്ടില് നിന്ന അനുമോള്ക്ക് പ്രതിഫലമായി 65 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. റിപ്പോര്ട്ടുകള് ശരിയെങ്കില് സമ്മാനത്തുകയേക്കാള് കൂടുതല് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന മത്സരാര്ത്ഥി എന്ന പ്രത്യേകതും അനുമോള് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: ശരിക്കും ഇവരാണ് കട്ടപ്പമാര്..പുറത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബിബി ഹൗസില് ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് ആദില; കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടും അനുമോളെ വിശ്വസിക്കാതെ മത്സരാര്ത്ഥികള്