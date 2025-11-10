16 ലക്ഷമോ..പിആറിന് എത്ര കൊടുത്തു? സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ് അനുമോളും പിആര്‍ വിനുവും

16 ലക്ഷമോ..പിആറിന് എത്ര കൊടുത്തു? സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ് അനുമോളും പിആര് വിനുവും
ബിഗ് ബോസില് നിലനില്ക്കാന് പിആറിന് 16 ലക്ഷം കൊടുത്തു എന്ന ആരോപണത്തില് പ്രതികരിച്ച് അനുമോള്. പിആറിന് എത്ര കൊടുത്തുവെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. ജയിച്ചത് പിആര് വര്ക്ക് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞവര്ക്ക് മറുപടി നല്കി പിആര് വിനുവും.
Published : November 10, 2025 at 3:24 PM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7ന്റെ വിജയിയെ മോഹന്ലാല് കൈപിടിച്ചുയര്ത്തിയപ്പോള് മിനിസ്ക്രീന് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരായ വീട്ടമ്മമാരും ഒന്നടങ്കം ആഹ്ളാദിച്ചു. ഫലപ്രഖ്യാപനം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയും നെഞ്ചിടിപ്പോടെയും കാത്തിരുന്ന് കണ്ട് ഒടുവില് അനുമോള് കപ്പുയര്ത്തിയപ്പോള് പല അമ്മമാരുടെയും കണ്ണുകള് നിറഞ്ഞു. ആ കണ്ണീരിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, 100 ദിവസത്തെ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ അനുമോളുടെ അതിജീവനം തന്നെയായിരുന്നു.
സീരിയലിനെ പോലും വെല്ലുന്ന സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങളാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനുള്ളില് ഓരോ ദിവസവും അനുമോള്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അവസാന ആഴ്ച്ചകളില്. അതില് ഏറ്റവും ആളിക്കത്തിയ വിഷയം അനുമോളുടെ പിആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഒരിക്കല് മോര്ണിംഗ് ടാസ്കില് അനുമോളുടെ പിആറിനെ എടുത്തിട്ട് വിഷയമാക്കിയത് സഹ മത്സരാര്ത്ഥിയായിരുന്ന ഡോ.ബിന്നി ആയിരുന്നു.
ബിഗ് ബോസില് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പിആറിന് 16 ലക്ഷം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു ബിന്നി, അനുമോള്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഇക്കാര്യം അനുമോള് തുടക്കനാളില് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ബിന്നി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാര്യം അനുമോള് നിരസിച്ചിരുന്നു. 16 ലക്ഷം കൊടുക്കണമെങ്കില് എനിക്ക് ബിഗ് ബോസില് വരണമായിരുന്നോ എന്നായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തോടുള്ള അനുമോളുടെ മറുചോദ്യം. ബിന്നിയുടെ പിആര് വെളിപ്പെടുത്തല് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനെയാകെ പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമായതും.
ആ ആഴ്ച്ചയില് പിആര് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഷോയുടെ അവതാരകനായ മോഹന്ലാല് പോലും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവര്ക്കും പിആര് ഉണ്ടാകുമെന്നും അതൊരു മോശം കാര്യമല്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് ഇതിന് ശേഷവും സഹമത്സരാര്ത്ഥികള് അനുമോളെ പിആറിന്റെ പേരില് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ആക്രമക്കാന് തുടങ്ങി.
അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ ആദില-നൂറ വരെ അനുമോള്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. അവസാന ആഴ്ച്ചയില് റീ എന്ട്രികള് വന്നപ്പോഴും പിആറിന്റെ പേരില് അനുമോളെ എല്ലാവരും ചേര്ന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനുമോളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന ശൈത്യ ആയിരുന്നു ഫിനാലെ വീക്കില് അനുമോളുടെ പിആര് വിഷയം ആദ്യം എടുത്തിട്ടത്. അനുമോളുടെ പിആറാണ് തനിക്കും പിആര് ചെയ്തതെന്നും അയാള് തന്റെ അച്ഛന്റെ കൈയ്യില് നിന്നും ഒരുപാട് കാശ് വാങ്ങിയെന്നും ശൈത്യ തുറന്നു പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ഈ പിആര് കാരണം തനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ഉണ്ടായെന്നും, അമ്മ ഇപ്പോഴും കരയുകയാണെന്നും ശൈത്യ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരില് ഫിനാലെ വീക്കില് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ശൈത്യ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ മറ്റുള്ളവരും അനുമോള്ക്കെതിരെ കരുക്കള് നീക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തില് അനുമോള്ക്കെതിരെ ആദില പൊട്ടിച്ച ബോംബും വീട്ടില് വിസ്ഫോടനം തന്നെ തീര്ത്തു.
എന്നാല് വിസ്ഫോടനങ്ങളെയും കാറ്റില് പറത്തി ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനുള്ളിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അനുമോള്. ഇപ്പോഴിതാ കിരീടവിജയം ചൂടിയ ശേഷം പിആര് വിഷയത്തില് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അനുമോള്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അനുമോള് ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില് താന് ജീവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അനുമോള് പ്രതികരിച്ചത്.
"ആ വീട്ടില് ഞാന് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അഭിനയിക്കുക ആയിരുന്നില്ല. എന്റര്ടെയിനറായി നില്ക്കണമെന്ന് കരുതിയാണ് വന്നത്. കരയില്ലെന്നും വിചാരിച്ചു. എന്നാല് പലപ്പോഴും കരച്ചില് വന്നു, ഞാന് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കപ്പ് വാങ്ങിച്ചത്. അവിടെ അത്രയും ഞാന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ബോസിനൊക്കെ അതറിയാം," അനുമോള് പറഞ്ഞു.
പിആറിനെ കുറിച്ചും പിആറിന് എത്ര കൊടുത്തു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളോടും അനുമോള് പ്രതികരിച്ചു. "എനിക്ക് പിആര് ഉണ്ട്. ഞാന് ഈ പറഞ്ഞ 16 ലക്ഷം വാരിക്കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കില് എനിക്ക് ഇവിടേയ്ക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. വീട്ടില് ആര്ക്കും താല്പ്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഒരു ലക്ഷമായിരുന്നു പിആറിന് കൊടുത്തത്," അനുമോള് പറഞ്ഞു.
പിആറിന് ഇനിയും പണം കൊടുക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് ഇല്ല എന്നായിരുന്നു അനുമോളുടെ മറുപടി. താന് ശരിക്കും പിശുക്കിയാണെന്നും താരം പ്രതികരിച്ചു. തനിക്ക് കപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ജെനുവിനായിട്ടാണ് നിന്നതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അനുമോള് പറഞ്ഞു. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനെ സ്വന്തം വീടായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും അനുമോള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അനുമോളുടെ വിജയത്തില് പിആര് വിനു വിജയ്യും പ്രതികരിച്ചു. ചില ഓണ്ലൈന് മാധ്യമങ്ങളോടായിരുന്നു വിനുവിന്റെ പ്രതികരണം. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില് പെര്ഫോം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വോട്ടുകള് ലഭിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു വിനുവിന്റെ പ്രതികണം.
"പിആര് വര്ക്ക് കാരണമാണ് എത്തിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കില് ആ വോട്ടിംഗിലെ ഗ്രാഫുകള് നിങ്ങള് എടുത്ത് നോക്കിയാല് മതി. അപ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലാകും ആര്ക്കാണ് പിആര് വര്ക്കുകള് എന്ന്. പിആറുകള് അല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ആഴ്ച്ചയിലും ആരാണോ പെര്ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവര്ക്ക് വോട്ടുണ്ടാകും, ആ ആഴ്ച്ചയില് ആര് പെര്ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല, അവര്ക്ക് വോട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്.
അവര് അവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങള് വെച്ചിട്ടാണ് അവര്ക്ക് വോട്ട് കയറുന്നത്. ആര്യന് ഒരാഴ്ച്ച വളരെ താഴെ നിന്ന ശേഷമാണ് കയറി വരുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും. ഷാനവാസ് ഇക്ക എന്ത് പീക്കില് നിന്ന ആളാണ്. ആളുടെ ഗ്രാഫ് ഒരാഴ്ച്ച കഴിയുമ്പോള് മാറുന്നുണ്ട്. അനീഷ് നല്ല ഗെയിമര് അല്ലേ, നല്ല രീതിയില് ആള് കയറിയിരുന്നല്ലോ. ഗെയിം മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വോട്ടിംഗും മാറും. ഒരിക്കലും അത് പിആര് വര്ക്ക് എന്ന് പറയരുത്. പിന്നെ അവസാനത്തെ ആഴ്ച്ച. അവസാന ആഴ്ച്ചയില് വോട്ട് മാത്രമാണ് മാനദണ്ഡം" -വിനു പറഞ്ഞു.
