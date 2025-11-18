"ഉളുപ്പ് ഉണ്ടോടോ അഖിലെ കുറച്ചെങ്കിലും..നിങ്ങള്ക്ക് ഇതില് എന്താണ് കാര്യം, ശൈത്യയെ എന്തിന് കട്ടപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നു", അഖില് മാരാരെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് ശാരിക
അഖില് മാരാരെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് ശാരിക കെബി. ശൈത്യ സന്തോഷിനെ കട്ടപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് കാരണം ബിബി 7ലെ മത്സരാര്ത്ഥകള്ക്കോ പുറത്തുള്ളവര്ക്കോ അറിയില്ലെന്നും അഖില് മാരാര്ക്ക് അറിയാമെങ്കില് അതിന് ഉത്തരം പറയണമെന്നും ശാരിക പറയുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 11:05 AM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 5 വിജയി അഖില് മാരാരെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് ബിബി 7 മത്സരാര്ത്ഥി ശാരിക കെബി. അടുത്തിടെ ബിബി 7 മത്സരാര്ത്ഥിയായ ശൈത്യ സന്തോഷ് അഖില് മാരാര്ക്കെതിരെ ഫേസബുക്ക് വീഡിയോ പങ്കിട്ടതും അഖില്, ശൈത്യയ്ക്ക് മറുപടി നല്കിയതും സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് അഖില് മാരാര്ക്ക് ചുട്ട മറുപടി നല്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശാരിക.
അഖില് മാരാര് ആരാണെന്നാണ് വിചാരമെന്നും ലൈവ് കാണുമ്പോള് തനിക്ക് ചിരി വരാറുണ്ടെന്നുമാണ് ശാരിക പറയുന്നത്. ശൈത്യയെ എന്തിനാകും കട്ടപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും അഖിലിന് അറിയാമെങ്കില് ഇതിനുത്തരം പറയൂ എന്നും ശാരിക ചോദിക്കുന്നു. അനുമോള്ക്കെതിരെ ശൈത്യ പ്രവര്ത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും എന്നാല് അനുമോള്ക്കെതിരെ എന്താണ് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്ന് അനുമോള് ഇന്നും വാ തുറന്നിട്ടില്ലെന്നും ശാരിക പറയുന്നു.
"നമസ്കാരം, ചിലരുടെ ബഹളം കാണുമ്പോള്, അവരുടെ ഈ ഓവര് കോണ്ഫിഡന്സും ഞാന് എന്ന ഭാവവും കാണുമ്പോള് നമ്മുക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാന് ആവില്ല. പറഞ്ഞ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അഖിലിനെ കുറിച്ചാണ്. അഖിലെന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങള്ക്ക് അറിയുമോ എന്ന് അറിയില്ല. അഖില് മാരാര്. അദ്ദേഹം ആരാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം. സത്യത്തില് ലൈവ് കാണുമ്പോള് എനിക്ക് ചിരി വരാറുണ്ട്.
നേരത്തെ ഞാന് ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോള് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള് ചിരിയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോള് ശൈത്യ സന്തോഷിനെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ബിബി 7ലെ ഒരു കണ്ടസ്റ്റെന്റാണ്. കട്ടപ്പ എന്ന പേരിട്ട് അവരെ ആള്ക്കാര് വിളിക്കുന്നു.
എനിക്കിപ്പോഴും ജനങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അഖിലിന് അറിയാമെങ്കില് അഖില് കൂടി പറഞ്ഞ് തരണേ. എന്തിനായിരിക്കും അവരെ നിങ്ങള് കട്ടപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് അകത്തുള്ള മത്സരാര്ത്ഥികള്ക്കും പുറത്തുള്ള മത്സരാര്ത്ഥികള്ക്കും അറിയില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ശൈത്യ സന്തോഷിനെ ഇന്നും കട്ടപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
അനുമോള്ക്കെതിരെ പ്രവര്ത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനുമോള്ക്കെതിരെ എന്താണ് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്ന് ഇന്നും അനുമോള് വാ തുറന്നിട്ടില്ല. നോക്കൂ, ബിഗ് ബോസ് സീസണ് 7 അവസാനിച്ചു. പിആര് കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ പകുതി കളിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയോ അനുമോള്ക്ക് കപ്പ് കിട്ടി. അത് ജനങ്ങള് അംഗീകരിച്ചു.
അനുമോള് ഷോകളും ഉദ്ഘാടനവും ഒക്കെയായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. തനിക്ക് പിആര് കൊണ്ടല്ല കിട്ടിയതെന്ന രീതിയല് വെളിപ്പിക്കാന് പലയിടത്തും പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു. അതൊക്കെ അനുമോളുടെ ഇഷ്ടം. അനുമോള് എന്താന്നുള്ളത് കാണിച്ചോട്ടെ..കപ്പ് എന്തായാലും അനുമോള്ക്ക് കിട്ടി. അത് സത്യമാണ് അല്ലേ.
സെക്കന്റ് റണ്ണറപ്പും ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പും, തേര്ഡ് റണ്ണറപ്പുമൊക്കെ അവരുടേതായ തിരക്കുകളാല് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റ് മത്സരാര്ത്ഥികള് അവരുടെ ജോലികളിലും മുഴുകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു മിനിമം ബോധമെങ്കിലും കാണിച്ചൂടെ അഖിലെ നിങ്ങള്ക്ക്..
പിന്നെ ഒരാളെ പിറകില് നടന്ന് ആക്രമിച്ചാല്, അതും തന്റെ സീസണില് അല്ലാത്ത ഒരാള് തന്നെ നിരന്തരം ആക്രമിച്ചാല് സ്വാഭാവികമായും അവര് പ്രതികരിച്ചു പോകും. അതുതന്നെ ശൈത്യയും ചെയ്തുള്ളു. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞങ്ങള് ബിബി 7ല് പങ്കെടുത്ത മത്സരാര്ത്ഥികള് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നതും കുത്തിപ്പറയുന്നതും ചൊറിയുന്നതുമൊക്കെ സ്വാഭാവികം.
രണ്ടു വര്ഷം മുമ്പ് നടന്ന സീസണിലെ മത്സരാര്ത്ഥിയായ അഖില് മാരാര്ക്ക് ഇതില് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാല് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ? പിന്നെ അയാളുടെ സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്..അയാളോട് കുറച്ചൊക്കെ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാന്. പക്ഷേ വന്ന് വന്ന് ഇപ്പോള് ലൈവില് ഇരിക്കുന്നത് തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും വിളിക്കാന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും.
ഷാനവാസൊക്കെ എത്രയോ ഭേദം..അയാള് ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മത്സരാര്ത്ഥികളെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ലാലലേട്ടന് താക്കീത് നല്കിയതോടെ അത് നിര്ത്തി. ഇപ്പോള് അഖില് മാരാര് അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം, എന്തൊക്കെയാണ് അയാള് പറയുന്നത്.
ഉളുപ്പുണ്ടോടോ നിങ്ങള്ക്ക്..കുറച്ചെങ്കിലും. അല്ല, ഇയാള് വേറെയും കുറേ സ്വന്തമായിരുന്ന് പൊങ്ങുന്നത് കേള്ക്കാം. എന്നോട് ആളുകള് പറഞ്ഞു, ശൈത്യ സന്തോഷിന് അല്ലെങ്കില് മാക്രികള്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം എന്ന്. മാക്രികള്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാന് നിങ്ങള് ആരാ? നിങ്ങള് സുവോളജി ആണോ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചത്. മാക്രികളുടെ അനാട്ടമി ഒക്കെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്.
അതായത് മറുപടി കൊടുക്കാം. കൊടുക്കുന്നതില് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ അതിനകത്ത് സ്വയം പൊങ്ങി കുറേ പറയുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ആള്ക്കാര് എന്നോട് പറഞ്ഞത്രേ...താന് ആരുവാ വല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണോ അതോ എംഎല്എയോ അതോ എംപിയോ.. ആള്ക്കാര് റോഡുപണി നടത്തിത്തരണം സര്, പാലം പണി നടത്തിത്തരണം സര്..നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തില് വഴിയില്ല സര് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിവേദനം തരാന്..." ശാരിക കെബി പറഞ്ഞു. ശാരികയുടെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുകയാണ്.
