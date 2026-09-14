ദൃശ്യഭംഗി പീക്ക് ലെവല്! മതിമറന്നു പോകുന്ന എ. ആര്.റഹ്മാന് മാജിക്, ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'യിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്
വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കുന്ന ‘രാമായണ’ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 11:27 AM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമാലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ‘രാമായണ’യിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്. നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ജയ് ജയ് റാം' എന്ന ഗാനമാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
എ ആര് റഹ്മാന്റെ സംഗീതത്തില് ശ്രേയ ഘോഷാലും അര്ജീത് സിങ്ങും ചേര്ന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പോട്ടിഫൈ അടക്കമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഗാനം ലഭ്യമാണ്. സീത- രാമന് വിവാഹമാണ് ഗാനത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. മനോഹരമായ ദൃശ്യഭംഗിയിലാണ് ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സീത- രാമന് വിവാഹവും അവരുടെ പ്രണയവുമൊക്കെ ഗാനരംഗത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നമിത് മൽഹോത്ര നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ദീപാവലി റിലീസായി നവംബര് ആറിനാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. രണ്വീര് കപൂര് രാമനായും സീതയായി സായ് പല്ലവിയും എത്തുമ്പോള് രാവണനായി വേഷമിടുന്നത് കന്നഡ പാന് ഇന്ത്യന് താരം താരം യഷ് ആണ്. യഷിന്റെ രാവണ വേഷം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയതാണ്.
വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കുന്ന ‘രാമായണ’ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ റിലീസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2026 നവംബർ 6-ന് വിദേശ വിപണികളിലും നവംബർ 8-ന് ഇന്ത്യയിലും ചിത്രം എത്തുന്നതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഒരേസമയം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടാനാണ് ‘രാമായണ’ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ആഗോള സിനിമാ മേക്കിങ്ങിന്റെയും സഹായത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പുതിയൊരു അന്താരാഷ്ട്ര വാതിൽ തുറക്കുമോ എന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ സംഗീതാവകാശം ടി- സീരാസാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അക്കാദമി അവാര്ഡ് ജേതാക്കളായ എ. ആര്. റഹ്മാനും ഹാന്സ് സിമ്മറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് രാമായണ.
അതേസമയം ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി 59,000-ത്തിലധികം സ്ക്രീനുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി വിവരം. ഈ കണക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ, റിലീസ് വ്യാപ്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ജെയിംസ് കാമറൂണിന്റെ 'അവതാർ: ദി വേ ഓഫ് വാട്ടർ', എസ്.എസ്. രാജമൗലിയുടെ 'ആർആർആർ', അല്ലു അർജുന്റെ 'പുഷ്പ 2: ദി റൂൾ' എന്നി സിനിമകളുടെ സ്ക്രീന് എണ്ണത്തെ മറികടക്കും.
വാൽമീകി രാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. രൺബീർ കപൂർ, സായ് പല്ലവി, യാഷ് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോൾ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രവി ദുബെ, കാജൽ അഗർവാൾ, ലാറ ദത്ത, അരുൺ ഗോവിൽ, രാകുൽ പ്രീത് സിംഗ്, ഷീബ ചദ്ദ, ആദിനാഥ് കോത്താരെ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസും ഡിഎൻഇജിയും യഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ബജറ്റ് ഏകദേശം 4,000 കോടി രൂപ ആണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാൻസ് സിമ്മറും എ.ആർ. റഹ്മാനും ചേർന്നാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. 'മാഡ് മാക്സ്' ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഗൈ നോറിസാണ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്
'രാമായണ' എന്ന ഇതിഹാസത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ദൃശ്യവിസ്മയമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ലക്ഷ്യം. ചിത്രത്തിലെ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എട്ട് തവണ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ പ്രമുഖ വിഎഫ്എക്സ് സ്റ്റുഡിയോ ഡി എന് ഇ ജി (DNEG) ആണ്. ഹോളിവുഡ് നിലവാരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക മികവ് ചിത്രത്തിൽ പൂർണമായി പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാ ലോകം.