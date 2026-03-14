ധ്യാന്- വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണന് കൂട്ടുക്കെട്ട്; ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയന്റെ ഭീഷ്മര്; ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്ത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 14, 2026 at 7:58 PM IST
ധ്യാന് ശ്രീനിവാസനും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ഭീഷ്മറിന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയന് സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് ഭീഷ്മര്. കള്ളനും ഭഗവതിയും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയനും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഒരുമിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.
പ്രണയം തന്നെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടാക്സി ഡ്രൈവറായാണ് ധ്യാനും വിഷ്ണുവും എത്തുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. ദിവ്യ പിള്ളയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.
ഇന്ദ്രന്സ്, ഉണ്ണി ലാലു, ഷാജു ശ്രീധര്ഡ, അഖില് കവലയൂര്, സെന്തില് കൃഷ്ണ, ജിബിന് ഗോപിനാഥ്, വിനീത് തട്ടില്, സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂര്, ബിനു തൃക്കാക്കര, മണികണ്ഠന് ആചാരി, അബു സലീം, ജയന് ചേര്ത്തല, സോഹന് സീനുലാല്, വിഷ്ണു ഗ്രുവി, ശ്രീരാജ്,ഷൈനി വിജയന്, സ്മൃതി പാണ്ഡേ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങള്.
ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. അൻസാജ് ഗോപിയുടേതാണ് കഥ. രതീഷ് റാം ഛായാഗ്രഹണവും ജോൺകുട്ടി എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു. ബി കെ ഹരിനാരായണന്, സന്തോഷ് വര്മ, ഒ എം കരുവാരക്കുണ്ട് എന്നിവരുടെ വരികള്ക്ക് രഞ്ജിൻ രാജും കെ. എ. ലത്തീഫുമാണ് ഈണം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. മാര്ച്ച് 19 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
കലാസംവിധാനം: ബോബൻ, വസ്ത്രാലങ്കാരം: മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്ണന്, മേക്കപ്പ്: സലാം അരൂക്കുറ്റി, സംഘട്ടനം: ഫിനിക്സ് പ്രഭു, മാഫിയ ശശി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: സച്ചിൻ സുധാകരൻ, സൗണ്ട് മിക്സിംഗ്: വിഷ്ണു സുജാതന്, VFX: നിതിൻ നെടുവത്തൂർ, കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: സുഭാഷ് ഇളമ്പൽ, ഡിസൈനർ: മാമി ജോ, സ്റ്റിൽസ്: അജി മസ്കറ്റ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ ശില്പികൾ. സജിത്ത് കൃഷ്ണൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും രാജീവ് പെരുമ്പാവൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുമാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ പി.ആർ.ഒ പ്രതീഷ് ശേഖറാണ്.
ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഡിയോ എന്റർടെയിൻമെന്റ്സാണ് ഓഡിയോ ലേബൽ. പാലക്കാടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഒറ്റ ഷെഡ്യൂളിൽ 42 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രമാണിത്.
നേരത്തെ ചിത്രത്തിലെ ഇത്തിരി പോന്നൊരു എന്ന ഗാനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കാംപ്യസ് പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് പ്രണയ ഗാനം പുറത്തിറക്കിയത്. ബി.കെ. ഹരി നാരായണന്റെ വരികൾക്ക് രഞ്ജിൻ രാജാണ് സംഗീതം. അനില രാജീവാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്.
Also Read:തിയേറ്റര് കത്തിക്കാന് ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും; ആട് 3 അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു, ബുക്ക് മൈഷോയില് ട്രെന്ഡിങ്ങ്