"പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ സൈലന്‍റ് ആകും, മുറിയില്‍ ഒറ്റയ്‌ക്കിരുന്ന് കരയും"; വിവാഹ മോചന വാര്‍ത്തകളോടും സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചും ഭാവന

തന്‍റെ വ്യക്‌തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും സൗഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ചും തന്നെ കുറിച്ചുള്ള കിംവദന്തികളെ കുറിച്ചും മനസ്സു തുറന്ന് ഭാവന. ഒരു പ്രശ്‌നം നേരിടുമ്പോൾ താൻ ആരെയും വിളിക്കാറില്ലെന്നും ഒറ്റയ്‌ക്കിരിക്കാനാണ് ഇഷ്‌ടമെന്നും ഭാവന പറയുന്നു.

Published : November 6, 2025 at 11:45 AM IST

കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ നടി ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് 11-ാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ സിനിമയിലെത്തിയ താരമാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ഭാവന. 2002ല്‍ 'നമ്മള്‍' എന്ന റൊമാന്‍റിക് കോമഡി ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ ഭാവന ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ മലയാളികളുടെ മനസ്സില്‍ ഇടംപിടിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് 'ക്രോണിക് ബാച്ച്‌ലര്‍', 'സിഐഡി മൂസ', 'സ്വപ്‌നക്കൂട്', 'വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാല്‍ നാലാമത്തെ വീട്' തുടങ്ങീ നിരവധി സിനിമകളില്‍ തിളങ്ങിയ താരം പിന്നീട് തമിഴിലും കന്നഡയിലും ചേക്കേറുകയായിരുന്നു. മലയാളത്തില്‍ നിന്നും അന്യഭാഷകളിലേക്ക് പോയെങ്കിലും ഭാവന ഇടയ്‌ക്കിടയ്‌ക്ക് മലയാള സിനിമയില്‍ തിരിച്ചെത്താറുണ്ട്.

സിനിമ ലോകത്ത് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഉള്ള താരം കൂടിയാണ് ഭാവന. മഞ്ജു വാര്യര്‍, രമ്യ നമ്പീശന്‍, സയനോര, സംയുക്‌ത മേനോന്‍ എന്നിവരൊക്കെ ഭാവനയുടെ അടുത്ത സിനിമാ സുഹൃത്തക്കാണ്. ഇപ്പോഴിതാ അടുത്തിടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിൽ തന്‍റെ വ്യക്‌തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും സൗഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ചും താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കിംവദന്തികളെ കുറിച്ചും താരം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഭാവന വെളിപ്പെടുത്തി.

"എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് - മഞ്ജു ചേച്ചി, സംയുക്ത ചേച്ചി, ഗീതു ചേച്ചി, രമ്യ, ശിൽപ, സയോനാര, മൃദുല - ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. ഞങ്ങൾ പതിവായി സംസാരിക്കാറില്ലെങ്കിലും, അവർ എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാനും എപ്പോഴും അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർക്കറിയാം," ഭാവന പറഞ്ഞു.

സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും താന്‍ എന്തെങ്കിലും വ്യക്‌തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുന്നതിനേക്കാള്‍ മൗനം പാലിക്കാനാണ് തനിക്ക് ഇഷ്‌ടമെന്നും ഭാവന തുറന്നു പറഞ്ഞു.

"ഒരു പ്രശ്‌നം നേരിടുമ്പോൾ, ഞാൻ ആരെയും വിളിക്കാറില്ല. സാധാരണയായി എന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർക്കറിയാം. ചിലപ്പോൾ ഞാന്‍ പൂർണ്ണമായും ഓഫ്‌ലൈനിൽ പോകാറുണ്ട്. വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ എന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ചില സമയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്", താരം പറഞ്ഞു.

തന്‍റെ വ്യക്‌തി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ വാർത്തകളെ കുറിച്ചും വിവാഹ മോചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കിംവദന്തികളെ കുറിച്ചും ഭാവന പ്രതികരിച്ചു. "തുടക്കത്തിൽ, എനിക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ 'ഞാൻ വിവാഹ മോചിതയായി' എന്നൊക്കെ തന്നെ കുറിച്ച് ധാരാളം തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നപ്പോൾ - കാര്യങ്ങൾ വ്യക്‌തമാക്കാൻ ഒരു ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ എന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചു," ഭാവന വ്യക്‌തമാക്കി.

വിഷമം തോന്നുമ്പോള്‍ അതില്‍ നിന്നും റിക്കവര്‍ ചെയ്യാന്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തോടും ഭാവന പ്രതികരിച്ചു. "താന്‍ വിഷമിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവര്‍ കാണുന്നത് തനിക്ക് ഇഷ്‌ടമല്ലെന്നാണ് ഭാവന പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ എല്ലാവരില്‍ നിന്നും കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. അത് നല്ലൊരു സ്വഭാവം അല്ല. ഞാന്‍ വിഷമിക്കുന്നത് മറ്റൊരാള്‍ അറിയേണ്ടെന്ന ചിന്ത എന്നിലുണ്ട്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല.

വിഷമം വരുമ്പോള്‍ നവീനോട് (ഭര്‍ത്താവ്) പോലും പറയാറില്ല. അമ്മയോ നവീനോ ഞാന്‍ വിഷമിക്കുന്നത് അറിയേണ്ട, ഞാന്‍ വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ട് അവര്‍ക്ക് വിഷമം ആകരുതെന്നാണ് ഞാന്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. നീ എന്തുണ്ടെങ്കിലും പറയണം എന്ന് പറയുന്ന ആള്‍ക്കാരാണെങ്കില്‍ പോലും എന്തോ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കട്ട് ചെയ്യും. വാട്ട്‌സ്‌ ആപ്പ് ഒഴിവാക്കും. മുറിയില്‍ ഒറ്റയ്‌ക്ക് അടച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞ് വിഷമം തീര്‍ക്കുകയാണ് പതിവ്. ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം എടുത്ത് ഞാന്‍ തന്നെ റിക്കവര്‍ ആകും", ഭാവന പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ടൊവിനോ തോമസ് നായകനായ 'നടികർ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഭാവന ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ലാൽ ജൂനിയർ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഷാജി കൈലാസിന്‍റെ 'ദി ഹണ്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിലും ഭാവന നായികയായി അഭിനയിച്ചിരുന്നു.

