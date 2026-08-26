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ഓണം ഫാഷൻ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തിരുത്തി ഭാവനയുടെ 'കളർഫുൾ' തിരുവോണം ലുക്ക്!

സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ശബരി നാഥ് ഒരുക്കിയ മൾട്ടികളർ കസവ് ധാവണിയിൽ അതീവ സുന്ദരിയായാണ് താരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

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തിരുവോണ ലുക്കിൽ നടി ഭാവന (instagram@bhavzmenon)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 7:33 PM IST

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ണമെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് പ്ലെയിൻ കേരള സാരിയും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഗോൾഡൻ ബ്ലൗസുമൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ, ആ പതിവുരീതികളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തിരുവോണത്തിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തവും ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഫാഷൻ ട്രെൻഡുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജനപ്രിയ നടി ഭാവന. പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തനിമ ചോരാതെ തന്നെ, വർണ്ണശബളമായ മാറ്റങ്ങളോടെയുള്ള ഭാവനയുടെ ഓണം ലുക്ക് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് ഭാവന തിരുവോണ ആഘോഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ആശംസകളും ആരാധകർക്കായി പങ്കുവെച്ചത്. വെള്ളയും സ്വർണ നിറവും മാത്രം നിറഞ്ഞ പരമ്പരാഗത കസവ് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം മൾട്ടികളർ ബോർഡറോട് കൂടിയ കസവ് ധാവണിയാണ് താരം തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

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അതിനൊപ്പം സൂക്ഷ്‌മമായ ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ്‌വർക്കുകൾ ചെയ്‌ത ബ്ലൗസ് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ലുക്ക് അത്യധികം ആകർഷകമായി. പരമ്പരാഗതമായ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ പുതുമയും ഊർജ്ജസ്വലതയും നൽകാൻ ഈ നിറങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിന് സാധിച്ചു.

മുല്ലപ്പൂവും മിനിമൽ മേക്കപ്പും; കൂട്ടിന് പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങളും

വസ്ത്രധാരണത്തിൽ വർണങ്ങൾ നിറച്ചെങ്കിലും സ്റ്റൈലിങിൽ ലളിതമായ ശൈലിയാണ് ഭാവന സ്വീകരിച്ചത്. ലെയർ ചെയ്‌ത സ്വർണാഭരണങ്ങളും ഒപ്പം കൈകളിൽ മൾട്ടികളർ കുപ്പി വളകളും അണിഞ്ഞപ്പോൾ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗി കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞുനിന്നു. ലളിതമായ മേക്കപ്പ്, മുടിയിൽ ചൂടിയ മുല്ലപ്പൂവ്, പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള ഹെയർ ആക്‌സസറി എന്നിവ ലുക്കിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടി.

സ്റ്റൈലിങിന് പിന്നിൽ ശബരി നാഥ്

പ്രശസ്‌ത സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റൈലിസ്റ്റായ ശബരി നാഥാണ് ഭാവനയുടെ ഈ മനോഹരമായ ഓണം ലുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്‌തത്. കേരളീയ സാംസ്‌കാരിക ഭംഗി പൂർണ്ണമായും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആഭരണങ്ങളും ബ്യൂട്ടി ഡീറ്റെയിലിംഗും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. "സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും വർണ്ണങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു" എന്ന് ഭാവന ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം കുറിച്ചു.

ആരാധകരുടെ മനസ് കവർന്ന് 'ദീപാവലി' ലുക്ക്

ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വൻ സ്വീകരണമാണ് ആരാധകരിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. സംയുക്ത വർമ്മ, ശ്രുതി മേനോൻ, മാളവിക മേനോൻ, മാന്യ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഭാവനയുടെ ഭംഗിയെ പ്രശംസിച്ച് കമൻ്റുകൾ കുറിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ 'ഓണം ഫാഷൻ ഗെയിം' ഭാവന ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്ന് ചില ആരാധകർ തമാശയായി കുറിച്ചപ്പോൾ, തമിഴ് ചിത്രമായ 'ദീപാവലി'യിലെ ഭാവനയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഈ ലുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും അഭിപ്രായം.

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KERALA ONAM FASHION TRENDS
BHAVANA KASAVU DHAVANI
SABARI NATH STYLIST
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