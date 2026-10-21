മകൾ ഗൗരിയുടെ മുഖം ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തി നടി ഭാമ; വിജയദശമി ആശംസകളുമായി താരം
കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് താനൊരു സിംഗിൾ മദറാണെന്ന കാര്യം ഭാമ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 1:17 PM IST
മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ നടിയാണ് ഭാമ. സിനിമയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകാലമായി വിട്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിലും താരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. മകള് ഗൗരിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആരാധകര് ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ മകളുടെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
ഇപ്പോഴിതാ മകൾ ഗൗരിയുടെ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം. ഇതുവരെ മകളുടെ മുഖം മറച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഭാമ കൂടുതലായും പങ്കുവച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഏറെ നാളുകൾക്കുശേഷം മകളുടെ മുഖം വ്യക്തമാകുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചതോടെ പോസ്റ്റ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
മകൾ ഗൗരിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രമാണ് ഭാമ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. മകളുടെ മുഖം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ നിരവധി പേരാണ് കമന്റുമായി എത്തിയത്. ഗൗരിയെ കാണാൻ അമ്മ ഭാമയെപ്പോലെ തന്നെയുണ്ടെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
വിജയദശമി ദിനത്തിൽ മകൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. ഇതുവരെ മകളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്ന താരം ഇപ്പോൾ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആരാധകർ.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയിലാണ് താനൊരു സിംഗിൾ മദറാണെന്ന കാര്യം ഭാമ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മകൾ ഗൗരിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു താരത്തിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.
ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മകൾക്കൊപ്പം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഭാമ അന്ന് കുറിച്ചിരുന്നു. "ഒരു സിംഗിൾ മദറാകുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം കരുത്തുള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. കൂടുതൽ ശക്തയാകുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക വഴി" എന്നായിരുന്നു ഭാമയുടെ വാക്കുകൾ. 'ഞാനും എന്റെ മകളും' എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് താരം അന്ന് ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.
മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച നടിയാണ് ഭാമ. ലോഹിതദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'നിവേദ്യം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് താരം സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ ഭാമ പിന്നീട് മലയാളത്തിന് പുറമേ മറ്റ് ഭാഷകളിലും അഭിനയിച്ചു.
അൻപതോളം സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ട താരം തന്റെ അഭിനയമികവിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയാണ് ഭാമ. സിനിമയിൽ സജീവമല്ലെങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളിലൂടെ താരം ആരാധകരുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ മകൾ ഗൗരിയുടെ മുഖം ആദ്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചതോടെ ഭാമയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റ് വീണ്ടും ചർച്ചയാകുകയാണ്