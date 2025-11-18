"ആ രംഗം ചെയ്യാൻ ഞാന് തയ്യാറായില്ല, പക്ഷേ ദുല്ഖര് അത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു": ഭാഗ്യശ്രീ ബോര്സെ
കാന്തയില് ദുല്ഖര് സല്മാനൊപ്പമുള്ള പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് ചിത്രത്തിലെ നായിക ഭാഗ്യശ്രീ ബോര്സെ. ദുല്ഖറെ തല്ലുന്ന ഒരു രംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗ്യശ്രീ പറയുന്നത്. എന്നാല് താന് ആ രംഗം ചെയ്യാന് തയ്യാറായിരുന്നില്ലെന്നും നടി പറഞ്ഞു.
Published : November 18, 2025 at 5:32 PM IST
ദുല്ഖര് സല്മാന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് റിലീസായ തമിഴ് ചിത്രം 'കാന്ത' മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളോടെ തിയേറ്ററുകളില് മുന്നേറുകയാണ്. സെല്വമണി സെല്വരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില് ഭാഗ്യശ്രീ ബോര്സെയാണ് നായികയായി എത്തിയത്. ചിത്രത്തില് ഭാഗ്യശ്രീ അവതരിപ്പിച്ച കുമാരി എന്ന കഥാപാത്രം ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ കഥാപാത്രത്തെ തല്ലുന്ന രംഗമുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ ദുല്ഖര് സല്മാനെ തല്ലുന്ന ഈ രംഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യശ്രീ. താന് ആ രംഗം ചെയ്യാന് തയ്യാറായിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാല് ദുല്ഖര് അത് ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി താന് കരുതുന്നുവെന്നും നടി പറഞ്ഞു.
"അത് ചെയ്യാന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു, ഞാന് ആ രംഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ആ സീന് വ്യാജമായി ചെയ്യാന് കഴിയുമോ? കാരണം എനിക്ക് ഇതുവരെ ആരെയും തല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഡിക്യു (ദുൽഖർ സൽമാൻ) അത് ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആ യഥാർത്ഥ ഭാവം തന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എന്താണോ എന്റെ സഹതാരം എന്നില് നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതെനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു," ഭാഗ്യശ്രീ ബോര്സെ പറഞ്ഞു.
ദുല്ഖര് സല്മാനും ഭാഗ്യശ്രീ ബോര്സെയും ചിത്രത്തില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച്ചവച്ചത്. ദുല്ഖറിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളില് ഒന്ന് കൂടിയായിരുന്നു 'കാന്ത'. നടിപ്പ് ചക്രവര്ത്തി എന്ന വിളിപ്പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന ടികെ മഹാദേവന് എന്ന നടന് ആയാണ് ചിത്രത്തില് ദുല്ഖര് വേഷമിട്ടത്. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തില് ശക്തമായൊരു കഥാപാത്രത്തെ റാണ ദഗുപതിയും അവതരിപ്പിച്ചു.
സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമയാണ് ചിത്രം പറഞ്ഞത്. പ്രശസ്തരായ രണ്ട് കലാകാരൻമാർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കഥയാണ് 'കാന്ത'. 1950 കാലഘട്ടത്തിലെ മദ്രാസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംവിധായകന് ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. കല, പ്രണയം, ഈഗോ, വൈകാരികത തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
'ദ ഹണ്ട് ഫോർ വീരപ്പൻ' എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡോക്യുമെന്ററി സീരീസിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ തമിഴ് സംവിധായകനാണ് സെൽവമണി സെൽവരാജ്. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വേഫെറര് ഫിലിംസും റാണ ദഗുപതിയുടെ സ്പിരിറ്റ് മീഡിയയും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം. മലയാളത്തിൽ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ അന്യഭാഷ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ജോം വർഗീസ്, റാണ ദഗുപതി, പ്രശാന്ത് പോട്ട്ലൂരി എന്നിവര് സംയുക്തമായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം നിര്വ്വഹിച്ചത്.
ഡാനി സാഞ്ചസ് ലോപ്പസ് ഛായാഗ്രഹണവും ലെവെലിൻ ആന്റണി ഗോൺസാൽവേസ് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ഝാനു ചന്റര് ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. അഡീഷണല് തിരക്കഥ - തമിഴ് പ്രഭ, കലാസംവിധാനം - രാമലിംഗം, വസ്ത്രാലങ്കാരം - പൂജിത തടികൊണ്ട, അര്ച്ചന റാവു, ഹര്മ്മന് കൗര്, വിഎഫ്എക്സ് - ഡെക്കാന് ഡ്രീംസ്, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
