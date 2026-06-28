ഭാഗ്യരാജിന് പൂര്ണ ബഹുമതികളോടെ വിട നല്കി തമിഴ് സിനിമാ ലോകം; അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാന് ഓടിയെത്തി മമ്മൂട്ടി
ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഭാഗ്യരാജിന്റെ അന്ത്യം. ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് സിനിമാ ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയ ഈ വിയോഗം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 28, 2026 at 3:36 PM IST
പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നടനുമായ കെ. ഭാഗ്യരാജിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തില് തേങ്ങുകയാണ് തമിഴ് സിനിമാലോകം.
സിനിമാ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുനോക്ക് കാണാന് വസതിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി എത്തിയിരുന്നു.
ഭാഗ്യരാജിന്റെ സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച ബസന്ത് നഗറിലെ ഇലക്രിക് സ്മശാനത്തില് പൂര്ണ ബഹുമതികളോടെ നടന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ ആചാരപ്രകാരമാണ് അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടത്തിയത്. മകന് ശാന്തനുവാണ് പിതാവിന്റെ അന്ത്യകര്മങ്ങള് നിര്വഹിച്ചത്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയില് ഏറെ നേരം പൊതുദര്ശനത്തിന് വച്ചതിന് ശേഷം ചെന്നൈ നഗരത്തിലൂടെ വലിയ വിലാപയാത്രയായിട്ടാണ് സ്മാശനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ആര്. പാര്ത്ഥിപന്, ആര് ശരത് കുമാര് എന്നിവര് വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചു.
വിലാപയാത്ര കടന്നുപോയ വഴിയോരങ്ങളിൽ നിരവധി ആരാധകരും പൊതുജനങ്ങളും കാത്തുനിന്നു, പൂക്കൾ വർഷിച്ചും, കൈകൾ കൂപ്പിയും, കണ്ണീരോടെ ഭാഗ്യരാജിന് വിട നൽകി.
അതേസമയം നിരവധിപേരാണ് നടന്റെ വസതിയിലേക്ക് ഒരുനോക്ക് കാണാന് ഒഴുകിയെത്തിയത്. തിരക്കുകള് മാറ്റിവച്ച് ചെന്നൈയിലെ ഭാഗ്യരാജിന്റെ വസതിയിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി ഓടിയെത്തി. മമ്മൂട്ടിയെ കണ്ടതോടെ ഭാഗ്യരാജിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ പൂര്ണി ഭാഗ്യരാജ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. പൂര്ണിമയെ ചേര്ത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചാണ് മമ്മൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.
നേരത്തെ ദീലീപും ഭാഗ്യരാജിന്റെ വീട്ടില് എത്തിയിരുന്നു. ദിലീപ് നായകനായി എത്തിയ മിസ്റ്റര് മരുമകന് എന്ന ചിത്രത്തില് അച്ഛന്റെ കഥാപാത്രമായി ഭാഗ്യരാജ് എത്തിയിരുന്നു. ഭര്ത്താവ് വിഘ്നേഷ് ശിവനോടൊപ്പമാണ് നയന്താര ഭാഗ്യരാജിനെ അവസാനമായി കാണാന് നയന്താര എത്തിയത്. മരണവിവരമറിഞ്ഞ് നടി സുഹാസിനി നേരത്തെ എത്തിയിരുന്നു. മുതിർന്ന താരങ്ങളായ അംബിക, നളിനി, സുമലത തുടങ്ങിയവരും ഭാഗ്യരാജിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു.
നിറ കണ്ണുകളോടെയാണ് കീര്ത്തി സുരേഷ് ഭാഗ്യരാജിനെ കാണാനായി എത്തിയത്. കീര്ത്തിയെ പാര്ഥിപന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
നേരത്തെ രജനികാന്ത്, കമൽഹാസൻ, വിക്രം, ധനുഷ്, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങിയവരെത്തി കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിരുന്നു.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഭാഗ്യരാജിന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായത്. 73 വയസുകാരനായിരുന്ന ഭാഗ്യരാജ് പ്രഭാത നടത്തം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചത്. ഉടന് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നൈയിലം ഗ്രീംസ് റോഡിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് കുടുംബം എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
തമിഴ് സിനിമയിൽ തിരക്കഥകളുടെ രാജാവ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.