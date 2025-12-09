ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാന് നീക്കം; ഫെഫ്കയില് നിന്ന് രാജിവച്ച് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതോടെ ദിലീപ് അപേക്ഷ നല്കിയാല് സംഘടനയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 9, 2025 at 3:02 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നടൻ ദിലീപിനെ സംഘടനകളിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫെഫ്കയില് നിന്ന് രാജിവച്ച് നടിയും ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. സിനിമാ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ഫെഫ്കയില് നിന്നാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി രാജിവച്ചത്. ഇനി ഒരു സംഘടനയുടെയും ഭാഗമാകില്ലെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി തുറന്നടിച്ചു. ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് രാജി അറിയിച്ചത്.
ദിലീപ് നിരപരാധിയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയണം. നിലവില് വിധി പറഞ്ഞത് കീഴ്ക്കോടതി മാത്രമാണ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ സാഹചര്യത്തില് സംഘനയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തില് ഫെഫ്ക ജനറല് സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഫെഫ്കയും താരസംഘടനയായ അമ്മയും വേട്ടക്കാര്ക്കൊപ്പമെന്നാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആരോപിച്ചു. അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമല്ല ഇവരെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒരു സംഘടനയിലും ഇനി പ്രവര്ത്തിക്കില്ലെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. ഇരട്ട നിലപാട് എടുക്കാന് അറിയില്ലെന്നും ഇനി അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. നീതിയോടും അനീതിയോടും ഒപ്പം നില്ക്കാന് പറ്റില്ലെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വ്യക്തമാക്കി.
കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതോടെ ദിലീപ് അപേക്ഷ നല്കിയാല് സംഘടനയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി രാജി അറിയിച്ചത്.
എട്ടു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് കേസിൽ വിധി വന്നത്. കേസിൽ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്നും അവർക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും തെളിഞ്ഞെന്നും എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ഹണി എം.വർഗീസ് വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. സുനിൽ എൻ.എസ്. (പൾസർ സുനി) - ഒന്നാം പ്രതി,മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി - രണ്ടാം പ്രതി, ബി. മണികണ്ഠൻ - മൂന്നാം പ്രതി, വി.പി. വിജീഷ് - നാലാം പ്രതി, എച്ച്. സലിം (വടിവാൾ സലീം) - അഞ്ചാം പ്രതി, പ്രദീപ് - ആറാം പ്രതി എന്നിവരാണ് കുറ്റക്കാര്.
ശിക്ഷാവിധി 12 ന് പറയും. കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു ദിലീപ്. ദിലീപിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് ആരോപിക്കുന്ന എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെതിരെയും ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോടുള്ള വ്യക്തിവിരോധത്തെ തുടര്ന്നാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ക്വട്ടേഷന് നല്കിയതെന്നായിരുന്നു ദിലീപിനെതിരെയുള്ള കേസ്. എന്നാല് പ്രോസിക്യൂഷന് കെട്ടിച്ചമച്ച തെളിവുകളാണ് കോടതിയില് എത്തിയതെന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ വാദം. ദിലീപിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷന് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
Also Read:'ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നല്ല, നീതി ലഭിക്കണം'; എന്നും അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം- ആസിഫ് അലി