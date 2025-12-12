Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / entertainment

'ദിലീപ് അഭിനയിക്കുന്ന ഒറ്റ സിനിമ പോലും വിജയിക്കില്ല, വിജയിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ സമ്മതിക്കില്ല'-വ്യാജ വാര്‍ത്തയില്‍ പരാതി നല്‍കി ഭാഗ്യലക്ഷ്‌മി

ഭാഗ്യലക്ഷ്‌മി പരാതി നല്‍കിയത് ഡിജിപിക്ക്.

BHAGYALAKSHMI FILES COMPLAINT BHAGYALAKSHMI DUBBING ARTIST FAKE NEWS ACTRESS ASSAULT CASE
Bhagyalakshmi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 12, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: നടന്‍ ദിലീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തിനെതിരെ പരാതി നല്‍കി ഭാഗ്യലക്ഷ്‌മി. ഡിജിപിക്കാണ് ഡബ്ബിംഗ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റും നടിയുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്‌മി പരാതി നല്‍കിയത്. ദിലീപ് അഭിനയിക്കുന്ന ഒറ്റ സിനിമ പോലും വിജയിക്കില്ല, വിജയിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന വാചകത്തോടൊപ്പം തന്‍റെ ഫോട്ടോയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പരാതി.

ഭാഗ്യലക്ഷ്‌മിയുടെ പരാതിയുടെ പൂര്‍ണ രൂപം

സാര്‍, എന്‍റെ പേര് ഭാഗ്യലക്ഷ്‌മി,

കഴിഞ്ഞ 51 വർഷമായി മലയാള സിനിമ രംഗത്ത് ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഈ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി 'തത്സമയം മീഡിയ' എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ മീഡിയ "ദിലീപ് അഭിനയിക്കുന്ന ഒറ്റ സിനിമ പോലും വിജയിക്കില്ല വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല" എന്ന വാചകത്തോട് കൂടി എന്‍റെ ഫോട്ടോയും വച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യാജ വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ (Facebook, Instagram) പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി എന്‍റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. അങ്ങനെയൊരു നീക്കമോ ഉദ്ദേശമോ ഒരിക്കലും എനിക്കില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുകയുമില്ല. മാത്രമല്ല യു ഡി എഫ് കണ്‍വീനറായ അടൂർ പ്രകാശനെതിരെ ഞാൻ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു" എന്ന വാർത്തയും ഇതേ മീഡിയയിൽ എന്‍റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്‍റെ സത്യ സന്ധമായ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തെ സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും, ദിലീപ് എന്ന നടന്‍റെ ഫാൻസിനെ കൊണ്ട് എന്നെ തെറി വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു.. ആയതിനാൽ ഇത്തരം തെറ്റായ വാർത്തകൾ മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തത്സമയം മീഡിയ എന്ന ഈ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തിനെതിരെ കർശനമായ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

എന്ന് വിശ്വസ്ഥതയോടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. കെ

51 വര്‍ഷമായി മലയാള സിനിമയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെന്നും തനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു നീക്കമോ ഉദ്ദേശമോ ഇല്ലെന്നും, ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പരാതി നല്‍കിയതെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വ്യക്തമാക്കി.

കൊച്ചിയില്‍ നടിയെ ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനയായ ഫെഫ്‌കയിലേക്ക് ദിലീപിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് സംഘടനയില്‍ നിന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്‌മി രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഫെഫ്‌കയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി രാജിവച്ചത്.

തെറ്റായ വാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു

തത്സമയം മീഡിയ എന്നുപറയന്ന ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റിട്ടിരിക്കുന്നു. ദിലീപിന്‍റെ ഒറ്റ പടം പോലും വിജയിക്കില്ല. വിജയിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാന്‍ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാന്‍ മാത്രം ഞാന്‍ അത്ര മണ്ടിയൊന്നുമല്ല. കാരണം ഞാന്‍ സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സിനിമ എന്ന് പറയുന്ത് ഒരാളുടെ മാത്രം സ്വകാര്യ സ്വത്തൊന്നുമല്ല. നൂറിലധികം ആളുകള്‍ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള മേഖലയാണ്.

ആ സിനിമ ഫ്ലോപ്പ് ആവണം എന്നൊന്നും ഞാന്‍ ഒരിക്കലും പറയില്ല. എനിക്ക് സിനിമ കാണാന്‍ താത്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാന്‍ കാണില്ല. എന്‍റെ കാര്യം ഞാന്‍ തീരുമാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്ക്. നിങ്ങള്‍ ആ സിനിമ കാണുവോ കാണാതിരിക്കുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. എന്തിനാണ് തത്സമയം മീഡിയ നിങ്ങള്‍ക്ക് റീച്ച് കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി എന്‍റെ ഫോട്ടോ വച്ച അങ്ങനെയൊരു വാചകം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടെങ്കില്‍ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് ഉണ്ട്- ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പങ്കുവച്ച വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

Also Read:ബാർബർ ബാലൻ ആദ്യം ബാർബർ ആയിരുന്നില്ല; ശ്രീനിവാസൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ആ ഐഡിയ; 'കഥ പറയുമ്പോൾ' ഉണ്ടായതിങ്ങനെ

TAGGED:

BHAGYALAKSHMI FILES COMPLAINT
BHAGYALAKSHMI DUBBING ARTIST
FAKE NEWS
ACTRESS ASSAULT CASE
BHAGYALAKSHMI TAKES LEGAL ACTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.