"അത്രയും അലറി നിലവിളിക്കാന് ശോഭനയ്ക്ക് പറ്റില്ല, തുടരും ഫുള് ഡബ്ബ് ചെയ്തിരുന്നു..പക്ഷേ എന്റെ വോയിസ് അവര് മാറ്റി, ഒരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നു", വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
തുടരും സിനിമയില് ശോഭനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്തിരുന്നത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു. ഫുള് പിക്ചര് ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടും തന്റെ വോയിസ് അവര് മാറ്റിയെന്നും ശോഭന ഡബ്ബ് ചെയ്തുവെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2025 at 2:36 PM IST
ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാലും ശോഭനയും ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത 'തുടരും'. തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച വിജയം നേടിയ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം തുറന്നു പറയുകയാണ് നടിയും ഡബ്ബിംഗ് ആര്ട്ടിസ്റ്റുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി.
സിനിമയില് ശോഭനയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്തിരുന്നത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിവരമാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നത്. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അവര് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.
"തുടരും സിനിമ യഥാര്ത്ഥത്തില് ഞാന് ഡബ്ബ് ചെയ്തതാണ്. കുറച്ച് കാലമായി എനിക്കിപ്പോള് ഡബ്ബിംഗില് ഒരു കോണ്ഫിഡന്സ് ഇല്ലാതെയായി. കാരണം എന്റെ ശബ്ദം എനിക്കിപ്പോള് ഓവര് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എഫക്ട് ആകുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ശോഭന ചെയ്താല് പോരെ എന്ന് ഞാന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോള് തരുണ് മൂര്ത്തിയും സുനിലും രഞ്ജിത്തും ഇത് ചേച്ചി തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ ഫുള് പിക്ചര് ഞാന് ഡബ്ബ് ചെയ്തു. ക്ലൈമാക്സൊക്കെ അലറി വിളിച്ച് വളരെ എഫേര്ട്ട് എടുത്താണ് ഞാന് ചെയ്തത്. ബാര്ഗേനിംഗ് പോലും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് മുഴുവന് പേയ്മെന്റും തന്നിരുന്നു. ഡബ്ബിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം ഒക്കെ ആയി. ഒരു ദിവസം രഞ്ജിത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പടം എന്താണ് റിലീസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നോടപ്പോള് രഞ്ജിത്താണ് പറയുന്നത്, ചേച്ചിയോട് എങ്ങനെ പറയണം എന്നറിയില്ല..ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് മാറ്റി, ശോഭന തന്നെ ഡബ്ബ് ചെയ്തു.
അപ്പോള് എന്നെ വിളിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു മര്യാദ ഇല്ലേയെന്ന് ഞാന് ചോദിച്ചു. അപ്പോള് എന്നോട് അവര് ഓപ്പണായി പറഞ്ഞു, ശോഭന ഡബ്ബ് ചെയ്തില്ലെങ്കില് പ്രൊമോഷന് ചെയ്യാന് വരില്ലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞുവെന്ന്. അങ്ങനെ അവര് ശോഭനയെ കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നു. ഇത്രയും സിനിമകളില് ഡബ്ബ് ചെയ്ത ഡബ്ബിംഗ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയില് ശോഭനയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നു. "ഭാഗ്യേ, നീ ചെയ്തുവെന്ന് ഞാന് അറിഞ്ഞു, പക്ഷേ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കൊരു പടമെങ്കിലും ഡബ്ബ് ചെയ്യണമെന്ന്.." -എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നു. അതവര് പറഞ്ഞില്ല. നിര്മ്മാതാവ് പറഞ്ഞില്ല, സംവിധായകന് പറഞ്ഞില്ല.
ഇതേ സംവിധായകന് അതിന്റെ പ്രൊമോഷന് ഇന്റര്വ്യൂവില് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞങ്ങള് ശോഭനയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോള് തന്നെ ശോഭനയുടെ ഓണ് വോയിസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ കൂടി നുണ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോള് എനിക്ക് തോന്നി, ഓക്കെ.. ഞാന് പിന്നെ വീഡിയോ ചെയ്ത് അതിനെ കുറേപേര് എടുത്ത് വൈറലാക്കി..അങ്ങനെ എനിക്ക് താല്പ്പര്യം ഇല്ല. പക്ഷേ ചിത്രം ഞാന് ആദ്യ ദിനം തന്നെ തിയേറ്ററില് കാണാന് പോയി. ക്ലൈമാക്സില് എന്റെ വോയിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര്. അതെങ്കിലും അവര്ക്ക് പറയാമായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അത്രയും അലറി നിലവിളിച്ച് ശോഭനയ്ക്ക് ചെയ്യാന് പറ്റില്ല. കാരണം ശോഭനയ്ക്ക് അത് ചെയത് എക്സ്പീരിയന്സ് ഇല്ല." ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
Also Read: "ഞാനും മോഹൻലാലും ആ തീരുമാനത്തോട് വിയോജിച്ചു, ആ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ മലൈക്കോട്ടെ വാലിബന് നന്നായേനെ"; രണ്ടാം ഭാഗത്തില് വ്യക്തതവരുത്തി ഷിബു ബേബി ജോണ്