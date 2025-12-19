ദിലീപ് ചിത്രം ഭ ഭ ബയ്ക്ക് വമ്പന് തുടക്കം; ആദ്യദിന ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്
മോഹന്ലാല്- ദിലീപ് കോമ്പോയിലെ രംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രേക്ഷകര് ഏറെയും എടുത്തു പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ പാട്ടും നൃത്തവും ആക്ഷന് സ്വീക്വന്സുമെല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 4:51 PM IST
ദിലീപ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ ആക്ഷന് കോമഡി ചിത്രമാണ് ഭ ഭ ബ. മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം ആഗോള തലത്തില് ഇന്നലെയാണ് (ഡിസംബര് 18) റിലീസിനെത്തിയത്. ആദ്യ ദിനം പിന്നിടുമ്പോള് ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടികളാണ് റിലീസ് ദിനത്തില് കേരളത്തില് നിന്നും വാരികൂട്ടിയത്.
മോഹന്ലാലിന്റെ അതിഥി വേഷവും ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച ഹൈപ്പുമൊക്കെ ആദ്യദിന കലക്ഷന് ഉയരാന് കാരണമായി. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദിലീപ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വലിയ കലക്ഷനാണ് ഭ ഭ ബയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആഗോളതലത്തില് 15 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 6.7 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. വിദേശത്ത് നന്ന് 7.1 കോടി രൂപയും നേടി. ഒടിയന്, കെ ജി എഫ്, ലിയോ, എമ്പുരാന്, കൂലി എന്നീ സിനിമകളാണ് ആദ്യദിനം ഏഴ് കോടിക്ക് മുകളില് കലക്ഷന് നേടുന്നത്.
അതേസമയം രണ്ടാം ദിവസത്തില് ഗണ്യമായ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും കാണാം. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്ററുകള് പ്രകാരം രണ്ടാം ദിവസത്തില് നിന്ന് 0.62 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടുദിവസത്തെ വരുമാനം ഏകദേശം 7.32 ആണ്.
ആദ്യദിവസം തിയേറ്ററു കള് ഫുള്ളായിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമുള്ള ഷോകള്ക്ക് പ്രേക്ഷകര് കുറവാണ്. ഇനി വാരാന്ത്യങ്ങളില് വളര്ച്ച കൈവരിക്കാന് കഴിഞ്ഞാല് സിനിമയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരവിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ട്രാക്കര്മാര് പറയുന്നത്. ഭ ഭ ബയ്ക്ക് വരും ദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടാന് കഴിയുമോ അതോ ഇടിവുണ്ടാകുമെന്ന് നിര്ണയിക്കുന്നതില് ശനി, ഞായര് ദിവസത്തെ ഷോകള് നിര്ണായകമാകും.
അതേസമയം സിനിമ തിയേറ്ററിലെത്തിയതോടെയുണ്ടായ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളും സിനിമയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ്ങില് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.
വേള്ഡ് ഓഫ് മാഡ്നെസ് എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാല്- ദിലീപ് കോമ്പോയിലെ രംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രേക്ഷകര് ഏറെയും എടുത്തു പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ പാട്ടും നൃത്തവും ആക്ഷന് സ്വീക്വന്സുമെല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
സിദ്ധാര്ഥ് ഭരതന്, ബൈജു സന്തോഷ്, ബാലു വര്ഗീസ്, സലിം കുമാര്, അശോകന്, ദേവന്, ബിജു പപ്പന്, ജി സുരേഷ് കുമാര് , നോബി, വിജയ് മേനോന്, റിയാസ് ഖാന്, സെന്തില് കൃഷ്ണ, റെഡിന് കിങ്സ്ലി, ഷമീര് ഖാന്, ഷിന്സ്, ശരണ്യ പൊന്വണ്ണന്, നൂറിന് ഷെരീഫ്, ധനശ്രീ, ലങ്കാ ലക്ഷ്മി, കൊറിയോ ഗ്രാഫര് സാന്റി എന്നിവരും ചിത്രത്തില് വേഷമിടുന്നുണ്ട്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം കോയമ്പത്തൂര്,പാലക്കാട്, പൊള്ളാച്ചി,കൊച്ചി എന്നീവിടങ്ങളിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്.
ഭയം ഭക്തി ബഹുമാനം എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഭ ഭ ബ. ഫാഹിം സഫര്, നൂറിന് ഷെരീഫ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതോടെ വലിയ ചര്ച്ചകളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നടന്നത്. ഭ ഭ ബ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വ്യാപകമായ ബഹിഷ്കരണം ആഹ്വാനം നടന്നിരുന്നു. അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും ദിലീപ് സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടുന്നും ആരോപിച്ചാണ് ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനം. അതേസമയം ദിപീപ് അനുകൂലികള് ചിത്രം കാണുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുരുന്നു.
Also Read:'ദിലീപിന്റെ തിരിച്ചു വരവ്, മോഹന്ലാലിന്റെ കിടിലന് ഇന്ട്രോ'; ഭ ഭ ബ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം