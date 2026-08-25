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ഓണം ഹിറ്റിലേക്ക് 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'; ഇതുവരെ നേടിയ കളക്ഷനിങ്ങനെ..

നിവിന്‍ പോളി -മമിത ബൈജു കൂട്ടുകെട്ടിന് പ്രേക്ഷകരുടെ വലിയ സ്വീകാര്യത. ആദ്യ മൂന്ന് ദിനങ്ങളില്‍ തന്നെ 61.37 കോടി രൂപയുടെ വമ്പന്‍ ആഗോള കളക്ഷനാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' നേടിയത്.

NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH AD onam hit movies
Bethlehem Kudumba Unit (Fb @Nivin pauly)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2026 at 3:13 PM IST

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ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ തരംഗമായി 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. നിവിന്‍ പോളിയും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ചിത്രം നൂറു കോടി ക്ലബിലേയ്‌ക്കടുക്കുന്നു. ഓണക്കാലത്ത് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം 76.40 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. ആദ്യ മൂന്ന് ദിനങ്ങളില്‍ തന്നെ 61.37 കോടി രൂപയുടെ വമ്പന്‍ ആഗോള കളക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ മികച്ച ബുക്കിം​ഗ് ആണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

നിവിന്‍ പോളി -മമിത ബൈജു കൂട്ടുകെട്ടിന് പ്രേക്ഷകരുടെ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരേയും ഒരുപോലെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ ഒന്നാകെ തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കാൻ ഉള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും നിറച്ചാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിറങ്ങുന്നവർ ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കാറ്ററിങ് സർവീസ് നടത്തുന്ന 'ജസ്റ്റിൻ' എന്ന കഥാപാത്രമായി നിവിൻ എത്തുന്നത്. ആഷ്‌ലി എന്ന കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ വേഷത്തിലാണ് മമിതയുടെ വരവ്. തികച്ചും ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം. കോമഡിക്കും പ്രണയത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ, സൂപ്പർ ശരണ്യ, പ്രേമലു എന്നീ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഗിരീഷ് എ ഡിയാണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്‌കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ ഹിറ്റായ 'പ്രേമലു'വിനു ശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിനുണ്ട്. 'പ്രേമലു'വിന് ശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസും സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ ഡിയും ഒന്നിച്ച ഈ രണ്ടാം ചിത്രവും അതിവേഗം 100 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് കടക്കാനാണ് സാധ്യത.

‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ പ്രണയത്തെ പ്രധാന ഘടകമാക്കുന്ന ചിത്രമാണെങ്കിലും, അതിനെ കേവലം ഒരു പ്രണയകഥയായി മാത്രം കാണേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തര്‍ പറഞ്ഞത്. വ്യത്യസ്‌ത പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. നിവിൻ പോളിക്കും മമിത ബൈജുവിനുമൊപ്പം സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്‌ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, വിനയ് ഫോർട്ട്, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്.

ഛായാഗ്രഹണം: അജ്‌മൽ സാബു, സംഗീത സംവിധാനം: വിഷ്‌ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ: ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ്. ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ബെന്നി കട്ടപ്പന, ജോസ് വിജയ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: റിച്ചാർഡ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ: ആഷിക് എസ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ധന്യ ബാലകൃഷ്‌ണൻ, മേക്കപ്പ്: റോണക്‌സ് സേവ്യർ.

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TAGGED:

NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU
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