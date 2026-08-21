ഗംഭീരം! നിവിന് പോളിയും മമിത ബൈജുവും ഓണം തൂക്കി; 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ചിത്രമാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്. നിവിന് പോളിയും മമിത ബൈജുവും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 1:32 PM IST
ബോക്സ് ഓഫിസില് വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കാന് നിവിന് പോളിയും മമിത ബൈജുവും. ഓണം റിലീസായി ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ആദ്യ ഷോ പൂര്ത്തിയാകുമ്പോള് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തില് എത്തിയ ചിത്രത്തില് നിവിന് പോളിയുടെയും മമിത ബൈജുവിന്റെയും കെമസ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നത്. ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 21 ) ആണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
നിവിന് പോളിയും മമിത ബൈജുവും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില് 100 കോടി ക്ലബില് എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മമിത ചിത്രം വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
Feel Good Area is Nivin Pauly’s Comfort Zone, and he hits Sixer this year as well. Whatta a Niceeee Performance😍#SarvamMaya - 2025#BethlehemKudumbaUnit - 2026 pic.twitter.com/LTe0C9R71p— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 21, 2026
ഈ ചിത്രവും 100 കോടി കടക്കുമെന്നാണ് ചിത്രം കണ്ട പ്രേക്ഷകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് റിലീസായി എത്തിയ ‘സർവം മായ’യിലൂടെ 100 കോടി കൊയ്തെടുത്ത നിവിൻ പോളി ഈ ഓണക്കാലത്തും കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തല്. ഈ ചിത്രം ഓണം ഇരുവരും തൂക്കുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
#BKU — The OG Nivin Pauly entertainer is BACK! 🔥— What The Fuss (@WhatTheFuss_) August 21, 2026
The @NivinOfficial we all loved during the #Premam and #OVS days is back with a BANG! His insane comic timing and effortless charm are on full display throughout the film. ❤️
Christmas 2025 - Sarvam Maya
Onam 2026 - Bethlehem… pic.twitter.com/zeKhmkHdSX
എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരേയും ഒരുപോലെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റെന്ന് ആദ്യ ഷോ കഴിയുമ്പോള് പ്രേക്ഷകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ ഒന്നാകെ തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കാൻ ഉള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും നിറച്ചാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിറങ്ങുന്നവർ ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
Pangali #AjithKumar reference in #BKU 🔥 pic.twitter.com/pI3IxdeVIy— What The Fuss (@WhatTheFuss_) August 21, 2026
നിവിനൊപ്പം ചിരി പടര്ത്തിക്കൊണ്ട് സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, വിനയ് ഫോർട്ട്, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ എന്നിവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.
കാറ്ററിങ് സർവീസ് നടത്തുന്ന 'ജസ്റ്റിൻ' എന്ന കഥാപാത്രമായി നിവിൻ എത്തുന്നത്. ആഷ്ലി എന്ന കോളജ് വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ വേഷത്തിലാണ് മമിതയുടെ വരവ്. തികച്ചും ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം. കോമഡിക്കും പ്രണയത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Onam Winner 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 #NivinPauly — #BKU pic.twitter.com/0BUutRvLyJ— Movie Tamil (@_MovieTamil) August 21, 2026
തിയേറ്ററുകളില് തരംഗം തീര്ത്ത പ്രേമലു എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ ബാനറായ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസും നിവിൻ പോളിയും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുമ്പോള് പ്രേക്ഷകരും മികച്ചൊരു സിനിമ തന്നെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് ഒരുക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രവുമാണിത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
#Bethlehemkudumbaunit— Sam (@SamuelLfc123) August 21, 2026
Superb First Half 😍
Mamitha ♥️🫶
Nivin Pauly in his Comfort zone 🔥
Thala Ajith Kumar References 🔥🥳
ഓണം തൂകാൻ ഉള്ളത് ഉണ്ട് waiting for second half 🥳#BKU pic.twitter.com/NmRn14Al4J
ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ.ഛായാഗ്രഹണം: അജ്മൽ സാബു, സംഗീത സംവിധാനം: വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ: ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ്. ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ബെന്നി കട്ടപ്പന, ജോസ് വിജയ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: റിച്ചാർഡ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ: ആഷിക് എസ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ.
#BethlehemKudumbaUnit [#ABRatings - 3.75/5]— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 21, 2026
- A Satisfactory Complete Feel Good & Fun Entertainer🥰
- NivinPauly & MamithaBaiju onscreen chemistry was too good👌
- Interval & Climax sequence was well staged. Those 2 sequences were the soul of the film♥️
- Girish AD retains the… pic.twitter.com/wfkneMdQ9k
-