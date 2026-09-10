വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാന് കൊതിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയം; 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' രണ്ടാം ട്രെയിലര് പുറത്ത്
ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസിൻറെ ബാനറിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 3:02 PM IST
ആഗോള ഓഫീസിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു കൂട്ടുകെട്ട് ചിത്രം 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ' രണ്ടാം ട്രെയിലര് പുറത്ത്. 'Encore' എന്ന പേരില് ചിത്രത്തിലെ ഏറെ രസകരമായ രംഗങ്ങൾ ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചാണ് ട്രെയിലര് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കിക്കുന്നത്.
'ജസ്റ്റിൻ' എന്ന കഥാപാത്രമായി നിവിൻ പോളിയും 'ആഷ്ലി'യായി മമിത ബൈജുവും തിയേറ്ററുകളിൽ തീർത്ത ആകർഷകമായ കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ജനപ്രീതി വര്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഗിരിഷ് എ.ഡിയുടെ സംവിധാന മികവും അവതരണവുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകരെ ആകര്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 21 തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം 20 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് ലോകമെമ്പാടുമായി 300 കോടിയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തില് 279 കോടി രൂപയിലധികമാണ് ചിത്രം ഇപ്പോള് നേടിയിരിക്കുന്നത്. നിവിന് പോളിയും ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ബോക്സ് ഓഫിസ് നേട്ടമാണ് ഈ ചിത്രം. ചിത്രം കേരളത്തില് മാത്രമല്ല തമിഴ്, തെലുങ്ക് പതിപ്പുകളിലൂടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശത്തും മികച്ച കലക്ഷനാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.
ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസിൻറെ ബാനറിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്.
വിഷ്ണു വിജയ് ഒരുക്കിയ സംഗീതവും അജ്മല് സാബുവിന്റെ ക്യാമറയും ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസിന്റെ എഡിറ്റിംഗും ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായക ഘടകമായിട്ടുണ്ട്. സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, വിനയ് ഫോർട്ട്, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങളിലുള്ളത്.
ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ബെന്നി കട്ടപ്പന, ജോസ് വിജയ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: റിച്ചാർഡ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ: ആഷിക് എസ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, സംഘട്ടനം: ആക്ഷൻ സന്തോഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ജംഷീർ പുരക്കാട്ടിരി, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ഫിലിപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, സൗണ്ട് മിക്സിങ്: വിഷ്ണു സുജാതൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: ശങ്കരൻ എ.എസ്, കെ.സി സിദ്ധാർത്ഥൻ, വിഎഫ്എക്സ്: എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, കളറിസ്റ്റ്: രമേഷ് സി.പി, സ്റ്റിൽസ്: റിൻസൺ എം.ബി, റിഷിലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്.