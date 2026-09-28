കേരളക്കര ഏറ്റെടുത്ത പ്രണയം! 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ഒടിടിയിലേക്ക്; തിയതി പുറത്ത്
ഗിരീഷ് എ.ഡി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം തിയേറ്റര് വിജയത്തിന് പുറമെ ഒടിടിയിലും വലിയ വിജയമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 1:12 PM IST
നിവിന് പോളിയും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ഒടിടിയിലേക്ക്. ആഗോളബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച് മലയാളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന ചിത്രമെന്ന നേട്ടമാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ഇതിനോടകം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ലോകമെമ്പാടുമായി ഇതിനോടകം തന്നെ 327.27 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രം കലക്ഷന് നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 189.32 കോടി രൂപയും നെറ്റ് കലക്ഷന് 163.15 കോടി രൂപയുമാണ്. വിദേശ വിപണിയില് നിന്ന് മാത്രം 137.95 കോടി രൂപയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗിരീഷ് എ.ഡി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം തിയേറ്റര് വിജയത്തിന് പുറമെ ഒടിടിയിലും വലിയ വിജയമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഒക്ടോബര് 2 മുതല് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.
'ലോക ചാപ്റ്റര് 1:ചന്ദ്ര', 'എമ്പുരാന്', 'തുടരും' എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ എക്കാലത്തേയും കലക്ഷനാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' മറികടന്നത്. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തേയും ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന ചിത്രമായി ഇത് മാറി.
'പ്രേമലു'വിനുശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിനോടൊപ്പം നിവിൻ ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത്.
'തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ', 'സൂപ്പർ ശരണ്യ', 'പ്രേമലു' എന്നീ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ഗിരീഷ് .എ. ഡിക്കൊപ്പം നിവിൻ പോളി ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.
റൊമാന്റിക് കോമഡി ജോണറിലാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഷ്ലി എന്ന കോളജ് വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ വേഷത്തിലാണ് മമിത ബൈജു ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ജസ്റ്റിന് എന്ന കാറ്ററിംഗ് നടത്തിപ്പുകാരനായി നിവിന് പോളിയുമെത്തുന്നു. കല്യാണ പ്രായം കഴിയാറായിട്ടും ഒറ്റത്തടിയായി നടക്കുന്ന ജസ്റ്റിനോട് ആഷ്ലിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രണയവും പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നതുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
നിവിനും മമിതയ്ക്കും ഒപ്പം വിനയ് ഫോർട്ട്, സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
ഛായാഗ്രഹണം: അജ്മൽ സാബു, സംഗീത സംവിധാനം: വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ: ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ്. ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ബെന്നി കട്ടപ്പന, ജോസ് വിജയ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: റിച്ചാർഡ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ: ആഷിക് എസ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ധന്യ ബാലകൃഷ്ണന്, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, സംഘട്ടനം: ആക്ഷൻ സന്തോഷ്.
പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ജംഷീർ പുരക്കാട്ടിരി, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ഫിലിപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, സൗണ്ട് മിക്സിങ്: വിഷ്ണു സുജാതൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: ശങ്കരൻ എ.എസ്, കെ.സി സിദ്ധാർത്ഥൻ, വിഎഫ്എക്സ്: എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, കളറിസ്റ്റ്: രമേഷ് സി.പി, സ്റ്റിൽസ്: റിൻസൺ എം.ബി, റിഷിലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്.