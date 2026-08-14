ഓണം ചിരിയുത്സവമാക്കാം; നിവിൻ പോളി–മമിത ബൈജു ചിത്രം 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ട്രെയിലര് എത്തി
മലയാള സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഥപറച്ചിൽ ശൈലിയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ.ഡിയാണ് ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ഒരുക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 5:34 PM IST
ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ കഥ പറയുന്ന നിവിൻ പോളി–മമിത ബൈജു ചിത്രം ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ' ട്രെയിലര് പുറത്ത്. റോം-കോം ജോണറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് കുടുംബബന്ധങ്ങളും പ്രണയവും നർമവും നിറഞ്ഞ രസകരമായൊരു ലോകമാണ്.
ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് തിയേറ്ററുകളിൽ ഈ ചിത്രം ചിരിയുത്സവം തീര്ക്കുമെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. ഓഗസ്റ്റ് 21നാണ് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്.
മലയാള സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഥപറച്ചിൽ ശൈലിയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ.ഡിയാണ് ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ഒരുക്കുന്നത്. യുവതലമുറയ്ക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയ ‘തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ’, ‘സൂപ്പർ ശരണ്യ’, ‘പ്രേമലു’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്ന നർമ്മരംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ബന്ധങ്ങളെയും പ്രണയത്തെയും ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ഇത്.
മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ നിർമാണ ബാനറായ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസും നിവിൻ പോളിയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’. ‘പ്രേമലു’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിജയചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.
‘പ്രേമലു’വിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം എന്ന നിലയിലും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നർമത്തിനും പ്രണയത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
നിവിൻ പോളിക്കും മമിത ബൈജുവിനുമൊപ്പം സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, വിനയ് ഫോർട്ട്, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
ചാലക്കുടി, പൊള്ളാച്ചി, ഗോവ, ഹൈദരാബാദ്, കുട്ടിക്കാനം എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ചിത്രീകരണം നടന്നത്. നൂറിലധികം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അജ്മൽ സാബുയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധാനം വിഷ്ണു വിജയ്. എഡിറ്റിംഗ് ആകാശ് ജോസഫ് വർഗീസ് നിർവഹിക്കുന്നു. ഗാനങ്ങൾക്ക് വരികൾ ഒരുക്കുന്നത് വിനായക് ശശികുമാർ.
ബെന്നി കട്ടപ്പന, ജോസ് വിജയ് എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ റിച്ചാർഡ്. ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആഷിക് എസ്., കോസ്റ്റ്യൂം ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ് റോണക്സ് സേവ്യർ, സംഘട്ടനം ആക്ഷൻ സന്തോഷ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജംഷീർ പുരക്കാട്ടിരി, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഫിലിപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, സൗണ്ട് മിക്സിങ് വിഷ്ണു സുജാതൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ശങ്കരൻ എ.എസ്., കെ.സി. സിദ്ധാർഥൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വി.എഫ്.എക്സ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ്സ് നിർവഹിക്കുന്നത്. കളറിസ്റ്റ് രമേഷ് സി.പി. സ്റ്റിൽസ് റിൻസൺ എം.ബി., റിഷിലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവരും പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ യെല്ലോ ടൂത്ത്സ് ആണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.