ജസ്റ്റിന് ചേട്ടനും ആഷ്ലിയും വീണ്ടുമെത്തി; 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' രസകരമായ മേക്കിങ് വീഡിയോ പുറത്ത്
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 1:52 PM IST
നിവിന് പോളി- മമിത ബൈജു കോമ്പോയില് ഗിരീഷ്. എ.ഡി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ഇരു കയ്യും നീട്ടിയാണ് പ്രേക്ഷകര് സ്വീകരിച്ചത്. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് വിജയത്തോടെ മുന്നേറിയ ഈ ചിത്രം മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രം കൂടിയാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ രസകരമായ മേക്കിങ് വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. സിനിമയിലെ രംഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷനിലെ തമാശകളും താരങ്ങളുടെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന വിഡിയോ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. നിവിൻ പോളി അവതരിപ്പിച്ച ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടനും മമിത ബൈജു അവതരിപ്പിച്ച ആഷ്ലിയും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം നേടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നണിക്കാഴ്ചകളും പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
പ്രേക്ഷകരുടെ പൾസ് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്ന സംവിധായകനാണ് ഗിരീഷ് എ.ഡി. സ്വാഭാവികമായ അവതരണശൈലിയും നർമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആഖ്യാനരീതിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഇതേ ശൈലിയാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റി'ലും കാണാനാകുന്നത്. അനാവശ്യമായ നാടകീയതകളില്ലാതെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെയും അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരിയുടെ മേളം തീർത്തു. കുടുംബബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും പ്രണയവുമെല്ലാം നർമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെ ആകർഷിച്ചു.
ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടനായി നിവിൻ പോളിയും ആഷ്ലിയായി മമിത ബൈജുവും കാഴ്ചവച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്കറെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഊർജസ്വലമായ കെമിസ്ട്രി സിനിമയുടെ രസച്ചരട് മുറിയാതെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിർണായകമായി. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ ഇടപെടലുകളും സംഭാഷണങ്ങളിലെ നർമവും പ്രേക്ഷകരുടെ കൈയടി നേടി. നിവിൻ പോളിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി ചിത്രം മാറിയതും ഈ സ്വീകാര്യതയുടെ തെളിവാണ്.
സിനിമയുടെ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ പുറത്തുവന്ന മേക്കിങ് വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളും താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും തമാശകളുമെല്ലാം വിഡിയോയിൽ കാണാം. സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെ മറ്റൊരു ഭാവത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് വിഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത.
ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്കരന് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിഷ്ണു വിജയന്റെ സംഗീതവും അജ്മല് സാബുവിന്റെ ഛായാഗ്രഹണവും ആകാശ് ജോസഫ് വർഗീസിന്റെ എഡിറ്റിങ്ങും ചിത്രത്തിന്റെ മികവിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.
കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശ വിപണികളിലും ശ്രദ്ധ നേടി. തമിഴ്, തെലുഗു പതിപ്പുകൾക്കും മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതായാണ് അണിയറവൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നിവിൻ പോളിക്കും മമിത ബൈജുവിനും പുറമെ സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, വിനയ് ഫോർട്ട്, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
വിനായക് ശശികുമാറാണ് ഗാനരചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ബെന്നി കട്ടപ്പനയും ജോസ് വിജയുമാണ്. റിച്ചാർഡാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. ആഷിക് എസ്. കലാസംവിധാനവും ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ വസ്ത്രാലങ്കാരവും റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പും നിർവഹിച്ചു. ആക്ഷൻ സന്തോഷാണ് സംഘട്ടനസംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്തത്.
ജംഷീർ പുരക്കാട്ടിരി പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായും ഫിലിപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചു. വിഷ്ണു സുജാതനാണ് സൗണ്ട് മിക്സിങ് നിർവഹിച്ചത്. ശങ്കരൻ എ.എസ്., കെ.സി. സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നിവർ സൗണ്ട് ഡിസൈനർമാരാണ്. എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ് ആണ് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. രമേഷ് സി.പി. കളറിസ്റ്റായും റിൻസൺ എം.ബി., റിഷിലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായും പ്രവർത്തിച്ചു. യെല്ലോ ടൂത്ത്സാണ് പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ നിർവഹിച്ചത്.