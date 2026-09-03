'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' തമിഴും തെലുഗും നാളെയെത്തും;ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കുതിപ്പ്, രണ്ടാം വാരം പിന്നിടുമ്പോഴും ഗംഭീര കലക്ഷന്
നിവിന് പോളിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രമാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 3:50 PM IST
ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് തരംഗമാകുന്നു. നിവിന് പോളി- മമിത ബൈജു പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം രണ്ടാം വാരം പിന്നിടുമ്പോഴും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. നിവിന് പോളിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ആദ്യ 200 കോടി ചിത്രമാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്.
ചിത്രം റിലീസായി രണ്ടാം വാരം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും 223.50 കോടി രൂപയാണ് നേടിയെടുത്തത്. 109 കോടി രൂപയാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം ചിത്രത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 114 .50 കോടി രൂപയാണ് ഗ്രോസ് നേടിയത്, 98.10 കോടി രൂപയാണ് നെറ്റ് കലക്ഷന്.
ആദ്യദിവസം 4.9 കോടി രൂപയാണ് നേടിയതെങ്കില് രണ്ടാം ദിവസം 7.15 കോടി രൂപയായി ഉയര്ന്നിരുന്നു. മൂന്നാം ദിവസത്തില് കലക്ഷന് വീണ്ടും ഉയര്ന്ന് 8.8 കോടി രൂപയിലെത്തി. എന്നാല് നാലാം ദിവസത്തില് ചെറിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ച് 6.9 കോടി രൂപയിലെത്തി. അഞ്ചാം ദിവസത്തില് വീണ്ടും വര്ധിച്ച് 7.9 കോടി രൂപയായി മാറി. ആറാം ദിവസത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചിരുന്നു. 7.9 കോടി രൂപ തന്നെയാണ് നേടിയത്. ഏഴാം ദിവസത്തില് മാത്രം 8.75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴേക്കും എട്ടാം ദിവസത്തില് വീണ്ടും കുത്തനെ ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. 9.55 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഒന്പതാം ദിവസത്തില് 10.2 കോടി രൂപയും പത്താം ദിവസത്തില് 10. 4 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. പതിനൊന്നാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും 6 കോടിയായി മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചു. 12ാം ദിവസത്തിലും കലക്ഷന് കുറഞ്ഞു. 5.15 കോടി രൂപയും പതിമൂന്നാം ദിവസത്തില് 4.5 കോടി രൂപയാണ് കലക്ഷന്ർ നേടിയത്.
മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തില് 200 കോടി ക്ലബില് ഇടം പിടിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ സിനിമ കൂടിയാണിത്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്’, ‘എമ്പുരാൻ’, ‘ലോക’, ‘വാഴ 2’, ‘തുടരും’, ‘ദൃശ്യം 3’ എന്നിവയാണ് 200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംനേടിയ മറ്റ് മലയാള സിനിമകൾ. അതേസമയം ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റില് നായികയായി എത്തിയ മമിത ബൈജുവിന്റെ ഹാട്രിക് വിജയം കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം. തുടര്ച്ചയായി മമിതയുടേതായി മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് 200 കോടി ക്ലബില് ഇടം നേടിയത്. ദളപതി വിജയ് ചിത്രം ജന നായകന്, സൂര്യ ചിത്രം വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് 200 കോടി ക്ലബില് ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതിവേഗത്തിലാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് 200 കോടി രൂപയെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് നായികയായി എത്തിയ ലോക ചാപ്റ്റര് 1 ചന്ദ്ര 200 കോടി ക്ലബില് എത്തിയതെങ്കതില് വെറും 11 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നിവിന് പോളി ചിത്രം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
അതേസമയം തമിഴ്, തെലുഗു ഡബ്ബ്ഡ് പതിപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 4-ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ് തിയേറ്റർ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രൈമാർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ്.
പ്രേമം, പ്രേമലു എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടില് വീണ്ടും തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് മമിതയും നിവിന് പോളിയും. ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസ് നിര്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 'പ്രേമം' നടനും 'പ്രേമലു' സംവിധായകനും ഒന്നിച്ച ചിത്രം എന്ന രീതിയിലാണ് തമിഴിലും തെലുഗുവിലും ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ഇതിനകം പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഗിരീഷ് എ.ഡിയും നിവിന് പോളിയും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ആറാം നിർമാണ സംരംഭമാണിത്.
സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, വിനയ് ഫോർട്ട്, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.