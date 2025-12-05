ETV Bharat / entertainment

ത്രില്ലടിപ്പിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും കിടിലന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍; ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഒടിടി റിലീസുകള്‍

ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന മികച്ച ഒടിടി ചിത്രങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് ഒടിടി റിലീസുകള്‍ക്കായും പ്രേക്ഷകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണമുറികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരുപിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങളാണ്. പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായി എത്തിയ ഹൊറര്‍ ചിത്രം ഡീയസ് ഇറ മുതല്‍ രശ്‌മിക മന്ദാനയുടെ ഗേള്‍ഫ്രണ്ട് വരെ ഇന്ന് റീലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവയിലുണ്ട്.

ഡിസംബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 7 വരെ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ, സീ 5, സോണി ലിവ്, പ്രൈം വീഡിയോ, സൺ NXT, മനോരമ മാക്സ് എന്നിവയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച മലയാളം OTT റിലീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

1. ഡീയസ് ഇറെ

പ്രണവ് മോഹൻലാൽ നായകനായെത്തിയ ഹൊറര്‍ ത്രില്ലർ ചിത്രം ‘ഡീയസ് ഈറെ’ ഇന്നുമുതല്‍ ഒടിടിയില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും. ഭൂതകാലം എന്നീ ഹൊറര്‍ ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ഡീയസ് ഇറെ. ഹൊറർ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ ‘ഡീയസ് ഈറേ’യിൽ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് പ്രണവ് കാഴ്‌ച വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്‌ടോബര്‍ 31 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയിരുന്നത്.

സംവിധായകന്‍റെ ക്രാഫ്‌റ്റും ബ്ലില്യന്‍സും അഭിനേതാക്കാളുടെ മികച്ച പ്രകടനവും സാങ്കേതിക തികവിനൊക്കെ പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. സിനിമയുടെ ഭീതിനിറയ്ക്കുന്ന പ്ലോട്ട് തുടക്കം മുതല്‍ അവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തും. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനാവുക. കൂടാതെ ഒടിടി പ്രീമിയം, മനോരമാക്‌സിലും ചിത്രം ലഭ്യമാകും.

2. ഗേള്‍ഫ്രണ്ട്

തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം രശ്‌മിക മന്ദാനയും ദീക്ഷിത് ഷെട്ടിയും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയ ചിത്രമാണ് ദി ഗേള്‍ ഫ്രണ്ട്. നവംബര്‍ ഏഴിനാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. രാഹുല്‍ രവീന്ദ്രന്‍ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. രശ്‌മിക അവതരിപ്പിക്കുന്ന നായികാ കഥാപാത്രവും നായകനായ ദീക്ഷിത് ഷെട്ടിയുടെ കഥാപാത്രവും തമ്മിലുള്ള ഓൺസ്‌ക്രീൻ കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ഡിസംബര്‍ അഞ്ച് മുതല്‍ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാനാവും. ധീരജ് മൊഗിലിനേനിയും വിദ്യ കൊപ്പിനീടിയും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം- കൃഷ്ണൻ വസന്ത്, സംഗീതം - ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ്, എഡിറ്റർ- ചോട്ടാ കെ പ്രസാദ്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - ശ്രവ്യ വർമ്മ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - എസ് രാമകൃഷ്ണ, മോനിക്ക നിഗോത്രി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - മനോജ് വൈ ഡി, കളറിൻസ്റ്- വിവേക് ആനന്ദ്, ഡിഐ-അന്നപൂർണ്ണ സ്റ്റുഡിയോ

3. ദി പെറ്റ് ഡിറ്റക്‌ടറ്റീവ്

ഷറഫുദ്ദീന്‍, അനുപമ പരമേശ്വരന്‍ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രനീഷ് വിജയന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ദി പെറ്റ് ഡിറ്റക്‌ടറ്റീവ്. കോമഡി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ഴോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിനയ് ഫോർട്ട്, രൺജി പണിക്കർ, വിജയരാഘവൻ, വിനായകൻ, ഷോബി തിലകൻ, ജോമോൻ ജ്യോതിർ, നിഷാന്ത് സാഗർ, ശ്യാം മോഹൻ, അൽത്താഫ് സലിം എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഷറഫുദ്ദീൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. ജയ് വിഷ്‌ണുവും പ്രനീഷ് വിജയനും ചേര്‍ന്നാണ് തിരക്കഥ. ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തിലെ വിതരണക്കാര്‍. ഇന്ന് മുതല്‍ സീ വൈലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും,

4. അവിഹിതം

തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം എന്ന ഹിറ്റ് സിനിമയൊരുക്കിയ സെന്ന ഹെ​ഗ്ഡെ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് അവിഹിതം. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 10 ന് ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

ഒരു ഗ്രാമവും അവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന അവിഹിത കഥകളും അതേത്തുടര്‍ന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. യുവനടൻ രഞ്ജിത്ത് കങ്കോലും ഉണ്ണി രാജയുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങള്‍.

വിനീത് ചാക്യാർ, ധനേഷ് കോലിയാത്ത്, രാകേഷ് ഉഷാർ, വൃന്ദ മേനോൻ, അജിത് പുന്നാട്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പരപ്പ, അനീഷ് ചെമ്മരത്തി, ടി ഗോപിനാഥൻ, വിജീഷ നീലേശ്വരം, അമ്മിണി ചന്ദ്രാലയം, പാർവണ രാജ്, ബീന കൊടക്കാട്, വിസ്മയ ശശികുമാർ, പ്രേമലത, ശ്യാമിലി ദാസ്, വിപിൻ കെ, സ്വപ്ന പല്ലം, മുകേഷ് ഒ എം ആർ, സായന്ത്, കാർത്തിക വിജയകുമാർ, പ്രഭാകരൻ വേലേശ്വരം, ശുഭ സി പി, ലക്ഷ്മണൻ മന്യത്ത് എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

